Додано: Чет 16 вер, 2021 16:59

Serg-ik написав: Libo написав: Если ты считаешь, что можешь оккупировать 20 кв.м проезжей части своей авторухлядью, то завтра появится чел, который посчитает что и у него есть право на такие же 20 кв.м на дороге под склад для его домашнего барахла. Если ты считаешь, что можешь оккупировать 20 кв.м проезжей части, то завтра появится чел, который посчитает что и у него есть право на такие же 20 кв.м на дороге под склад для его домашнего

явное презрение к небогатым людям

явное презрение к небогатым людям

Зачем покупать то, что потом не по силам тебе содержать? Собственность обязывает, т.е. требует затрат на содержание, в т.ч. и на специальное место хранения. А многие эти "небогатые" совершенно не думают об этом и потом нагло нарушают права других граждан. Город тратит наши деньги на тротуары, на газоны, на благосустройство для людей, а какое-то "небогатое" чертыло, у которого нет денег, мозгов и совести, бросает там свое авто. Не может подъехать разгрузка, скорая или пожарная, не могут пройти мамки с колясками, пешеходы ходят там бочком и пачкают свою одежду об этот хлам...И не смей сделать ему замечание, оно небогатое, пролетариат, Полиграф Полиграфович ...Городу надо создавать такие условия и следить за парковкой так, чтобы все эти небогатые задумались не только о покупке корыта, но и о месте для его хранения и средствах на его содержание.Выход простой - небогатый, не покупай то, что потом не сможешь содержать.Как компенсация - экономия денег и будешь дольше жить. Каждый чел должен делать в день 15 тыщ шагов. Есть нормальный общественный транспорт и убер.Так что надо не только презирать таких небогатых автовладельцев, а и чмырить их до полного перевоспитания и окультуривания.