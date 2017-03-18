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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8551855285538554>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 87
1. Не вище 900
15%
13
2. 901 - 1050
5%
4
3. 1050 - 1200
10%
9
4. 1201 - 1300
8%
7
5. 1301 - 1400
14%
12
6. 1401 - 1500
20%
17
7. 1501 - 1650
10%
9
8. 1651 - 1800
7%
6
9. Більше 1800
11%
10
Всього голосів : 87
Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 16:53

  Успіх написав:
  sequence написав:сентябрь пока унылый

Підтверджую!
А загалом, то ми знаємо, що осінь - початок зростання продаж!
Але видно, що вже "щось пішло не так"...


Без іронії, а коли у тебе були гарні продажі і ти про це написав? Скільки пам’ятаю - •опа, і кавалірка, *опа і смартик…
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 16:54

  kingkongovets написав:..
а никто и не обещал шо будет легко
тока альтернатив нет, вернее есть - или продолжать жить в говне, либо напрягаться и все же начинать слазить с дерева

тут так просто не прокатит.
Будет бунд, блэт. ОСББшники начальники сами корыта во дворе кидают. Не поймутЪ
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 16:56

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Первый написав:
  Успіх написав:
  sequence написав:сентябрь пока унылый

Підтверджую!
А загалом, то ми знаємо, що осінь - початок зростання продаж!
Але видно, що вже "щось пішло не так"...


Без іронії, а коли у тебе були гарні продажі і ти про це написав? Скільки пам’ятаю - •опа, і кавалірка, *опа і смартик…
продажа и барахол ворованных в европе лисапедов - бизнес сезонный
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 16:56

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  kingkongovets написав:напрягаться и все же начинать слазить с дерева

...і це каже мавпа на ровері)))
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 16:58

  sequence написав:
  kingkongovets написав:..не по понятиям это, если на общей территории кто то будет ставить авто, а кто то нет..

тут не соглашусь. Правило "кто первый встал - того и тапки" так просто не похоронить. У нас новостворенное ОСББ одним из пунктов указало что-то вроде "не стоять без движения на одном месяце больше месяца". А тут карантин, удаленки. У некоторых колеса поспускались от времени

у нас тоже хотели такое замутить, но пришли юристы и объяснили инициативной группе что на придомовую территорию у всех жителей одинаковые права, ущемление которых выигрывается в суде на раз-два. Либо никто, либо кто успел тот и поставил. Третьего не дано.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 16:59

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

sequence написав: Будет бунд, блэт. ОСББшники начальники сами корыта во дворе кидают. Не поймутЪ

так а я о чем выше писал?
канешна не поймутЪ
а просто не надо и пытаться объяснятЬ
надо молча и методично щемить (в оригинале был другой глагол)
кому и шо тут объяснять?
скот понимает тока кнут и должен быть в стойле
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 16:59

  Serg-ik написав:
  Libo написав:Если ты считаешь, что можешь оккупировать 20 кв.м проезжей части своей авторухлядью, то завтра появится чел, который посчитает что и у него есть право на такие же 20 кв.м на дороге под склад для его домашнего барахла.

явное презрение к небогатым людям


Зачем покупать то, что потом не по силам тебе содержать? Собственность обязывает, т.е. требует затрат на содержание, в т.ч. и на специальное место хранения. А многие эти "небогатые" совершенно не думают об этом и потом нагло нарушают права других граждан. Город тратит наши деньги на тротуары, на газоны, на благосустройство для людей, а какое-то "небогатое" чертыло, у которого нет денег, мозгов и совести, бросает там свое авто. Не может подъехать разгрузка, скорая или пожарная, не могут пройти мамки с колясками, пешеходы ходят там бочком и пачкают свою одежду об этот хлам...
И не смей сделать ему замечание, оно небогатое, пролетариат, Полиграф Полиграфович ...
Городу надо создавать такие условия и следить за парковкой так, чтобы все эти небогатые задумались не только о покупке корыта, но и о месте для его хранения и средствах на его содержание.
Выход простой - небогатый, не покупай то, что потом не сможешь содержать.
Как компенсация - экономия денег и будешь дольше жить. Каждый чел должен делать в день 15 тыщ шагов. Есть нормальный общественный транспорт и убер.
Так что надо не только презирать таких небогатых автовладельцев, а и чмырить их до полного перевоспитания и окультуривания. :lol: :lol: :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 17:01

  Первый написав:
  Успіх написав:
  sequence написав:сентябрь пока унылый

Підтверджую!
А загалом, то ми знаємо, що осінь - початок зростання продаж!
Але видно, що вже "щось пішло не так"...


Без іронії, а коли у тебе були гарні продажі і ти про це написав? Скільки пам’ятаю - •опа, і кавалірка, *опа і смартик…

Так справа в тім, що за місяць виходить ще ще не дуже погано ;) і за рік - теж терпимо :D
Просто, як так далі буде - то, наступний смартик, чи однуху не зможу купити за 3-5р :mrgreen:
Хіба що іМпатєка нас спОсьОт© :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 17:07

  kingkongovets написав:
Первый написав:
  Успіх написав:Підтверджую!
А загалом, то ми знаємо, що осінь - початок зростання продаж!
Але видно, що вже "щось пішло не так"...


Без іронії, а коли у тебе були гарні продажі і ти про це написав? Скільки пам’ятаю - •опа, і кавалірка, *опа і смартик…
продажа и барахол ворованных в европе лисапедов - бизнес сезонный

Блииин... а у меня все крутилось в голове: велосипеды, Львов, более-менее заработки... при этом чел явно не фанат велосипедного спорта и врядли знает чем отличаются между собой разные группы оборудования. Да, блин, теперь все складывается.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 17:16

  airmax78 написав:
  kingkongovets написав:[quote="Пер
Підтверджую!
А загалом, то ми знаємо, що осінь - початок зростання продаж!
Але видно, що вже "щось пішло не так"...

-------

Без іронії, а коли у тебе були гарні продажі і ти про це написав? Скільки пам’ятаю - •опа, і кавалірка, *опа і смартик…
продажа и барахол ворованных в европе лисапедов - бизнес сезонный[/quote]

-------
Блииин... а у меня все крутилось в голове: велосипеды, Львов, более-менее заработки... при этом чел явно не фанат велосипедного спорта и врядли знает чем отличаются между собой разные группы оборудования. Да, блин, теперь все складывается.[/quote]

------
Надіюсь, останній раз пояснюю, що ні велосипедами, ні з/п до них - я НЕ торгую!!!
В мене інша група непродовольчих товарів! :lol:

А те, що я колись приводив те, що "НАПРИКЛАД, візьмемо, що я торгую велосипедами/зап-частинами до них...." - так це було просто "НАПРИКЛАД"!

Ферштейн? :mrgreen:

Можна також думати що я торгую:
✓дитячими іграшками
✓одягом/взуттям
✓сумками/рюкзаками/парасолями
✓посудом
✓сантехнікою
✓електрикою
✓буд.матеріалами
✓господарськими товарами
✓хімією
✓побут.технікою
✓автозапчастинами
✓і т.д. і.т.п. :D
✓✓✓✓✓✓✓✓
Десь, та й може попадете на мій товар - але я не признаюсь! :lol:

ДумайТЕ!© :mrgreen:
Востаннє редагувалось Успіх в Чет 16 вер, 2021 17:26, всього редагувалось 1 раз.
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