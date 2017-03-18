Без іронії, а коли у тебе були гарні продажі і ти про це написав? Скільки пам’ятаю - •опа, і кавалірка, *опа і смартик…
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Додано: Чет 16 вер, 2021 16:53
Додано: Чет 16 вер, 2021 16:54
Додано: Чет 16 вер, 2021 16:56
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
продажа и барахол ворованных в европе лисапедов - бизнес сезонный
Додано: Чет 16 вер, 2021 16:56
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Чет 16 вер, 2021 16:58
у нас тоже хотели такое замутить, но пришли юристы и объяснили инициативной группе что на придомовую территорию у всех жителей одинаковые права, ущемление которых выигрывается в суде на раз-два. Либо никто, либо кто успел тот и поставил. Третьего не дано.
Додано: Чет 16 вер, 2021 16:59
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
так а я о чем выше писал?
канешна не поймутЪ
а просто не надо и пытаться объяснятЬ
надо молча и методично щемить (в оригинале был другой глагол)
кому и шо тут объяснять?
скот понимает тока кнут и должен быть в стойле
Додано: Чет 16 вер, 2021 16:59
Зачем покупать то, что потом не по силам тебе содержать? Собственность обязывает, т.е. требует затрат на содержание, в т.ч. и на специальное место хранения. А многие эти "небогатые" совершенно не думают об этом и потом нагло нарушают права других граждан. Город тратит наши деньги на тротуары, на газоны, на благосустройство для людей, а какое-то "небогатое" чертыло, у которого нет денег, мозгов и совести, бросает там свое авто. Не может подъехать разгрузка, скорая или пожарная, не могут пройти мамки с колясками, пешеходы ходят там бочком и пачкают свою одежду об этот хлам...
И не смей сделать ему замечание, оно небогатое, пролетариат, Полиграф Полиграфович ...
Городу надо создавать такие условия и следить за парковкой так, чтобы все эти небогатые задумались не только о покупке корыта, но и о месте для его хранения и средствах на его содержание.
Выход простой - небогатый, не покупай то, что потом не сможешь содержать.
Как компенсация - экономия денег и будешь дольше жить. Каждый чел должен делать в день 15 тыщ шагов. Есть нормальный общественный транспорт и убер.
Так что надо не только презирать таких небогатых автовладельцев, а и чмырить их до полного перевоспитания и окультуривания.
Додано: Чет 16 вер, 2021 17:01
Так справа в тім, що за місяць виходить ще ще не дуже погано і за рік - теж терпимо
Просто, як так далі буде - то, наступний смартик, чи однуху не зможу купити за 3-5р
Хіба що іМпатєка нас спОсьОт©
Додано: Чет 16 вер, 2021 17:07
Блииин... а у меня все крутилось в голове: велосипеды, Львов, более-менее заработки... при этом чел явно не фанат велосипедного спорта и врядли знает чем отличаются между собой разные группы оборудования. Да, блин, теперь все складывается.
Додано: Чет 16 вер, 2021 17:16
продажа и барахол ворованных в европе лисапедов - бизнес сезонный[/quote]
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Блииин... а у меня все крутилось в голове: велосипеды, Львов, более-менее заработки... при этом чел явно не фанат велосипедного спорта и врядли знает чем отличаются между собой разные группы оборудования. Да, блин, теперь все складывается.[/quote]
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Надіюсь, останній раз пояснюю, що ні велосипедами, ні з/п до них - я НЕ торгую!!!
В мене інша група непродовольчих товарів!
А те, що я колись приводив те, що "НАПРИКЛАД, візьмемо, що я торгую велосипедами/зап-частинами до них...." - так це було просто "НАПРИКЛАД"!
Ферштейн?
Можна також думати що я торгую:
✓дитячими іграшками
✓одягом/взуттям
✓сумками/рюкзаками/парасолями
✓посудом
✓сантехнікою
✓електрикою
✓буд.матеріалами
✓господарськими товарами
✓хімією
✓побут.технікою
✓автозапчастинами
✓і т.д. і.т.п.
✓✓✓✓✓✓✓✓
Десь, та й може попадете на мій товар - але я не признаюсь!
ДумайТЕ!©
Востаннє редагувалось Успіх в Чет 16 вер, 2021 17:26, всього редагувалось 1 раз.
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