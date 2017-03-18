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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8551855285538554

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 87
1. Не вище 900
15%
13
2. 901 - 1050
5%
4
3. 1050 - 1200
10%
9
4. 1201 - 1300
8%
7
5. 1301 - 1400
14%
12
6. 1401 - 1500
20%
17
7. 1501 - 1650
10%
9
8. 1651 - 1800
7%
6
9. Більше 1800
11%
10
Всього голосів : 87
Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 17:24

  unicdima написав:Я не писав "во дворах", в багатьох місцях і дворів ніяких нема, люди завжди ставили авто вздовж дороги біля своїх будинків і це право повинно бути їм залишене.

100%. Свечка 24-этажная в длину по фасаду, обычно, сколько? Метров 15? Это сколько? 5 автомобилей? Это святое - вот эти 5 автомобилей обязаны иметь возможность стоять по фасаду дома. Остальные 100 автомобилей пусть ищут паркинг или что там они себе купили/арендовали для хранения своего автомобиля?
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 17:51

  Успіх написав:[:


Скажи плз, сльозу пускати що все погано, перед купівлею кавалірки, це для чого? Це така Львівська традишн?
Первый
 
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