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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 16 вер, 2021 17:24
unicdima написав:
Я не писав "во дворах", в багатьох місцях і дворів ніяких нема, люди завжди ставили авто вздовж дороги біля своїх будинків і це право повинно бути їм залишене.
100%. Свечка 24-этажная в длину по фасаду, обычно, сколько? Метров 15? Это сколько? 5 автомобилей? Это святое - вот эти 5 автомобилей обязаны иметь возможность стоять по фасаду дома. Остальные 100 автомобилей пусть ищут паркинг или что там они себе купили/арендовали для хранения своего автомобиля?
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Додано: Чет 16 вер, 2021 17:51
Успіх написав:
[:
Скажи плз, сльозу пускати що все погано, перед купівлею кавалірки, це для чого? Це така Львівська традишн?
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