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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8551855285538554

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 87
1. Не вище 900
15%
13
2. 901 - 1050
5%
4
3. 1050 - 1200
10%
9
4. 1201 - 1300
8%
7
5. 1301 - 1400
14%
12
6. 1401 - 1500
20%
17
7. 1501 - 1650
10%
9
8. 1651 - 1800
7%
6
9. Більше 1800
11%
10
Всього голосів : 87
Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 17:24

  unicdima написав:Я не писав "во дворах", в багатьох місцях і дворів ніяких нема, люди завжди ставили авто вздовж дороги біля своїх будинків і це право повинно бути їм залишене.

100%. Свечка 24-этажная в длину по фасаду, обычно, сколько? Метров 15? Это сколько? 5 автомобилей? Это святое - вот эти 5 автомобилей обязаны иметь возможность стоять по фасаду дома. Остальные 100 автомобилей пусть ищут паркинг или что там они себе купили/арендовали для хранения своего автомобиля?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 17:51

  Успіх написав:[:


Скажи плз, сльозу пускати що все погано, перед купівлею кавалірки, це для чого? Це така Львівська традишн?
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 18:16

  Первый написав:
  Успіх написав:[:


Скажи плз, сльозу пускати що все погано, перед купівлею кавалірки, це для чого? Це така Львівська традишн?

1. Ні, сльозу пускати після купівлі бетону :D
2. І так - це Львівська традиція! :mrgreen:
Галицький менталітет © :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 19:34

  J_P написав:[
Вопрос к властям: Кто-то думал строить многоэтажные паркинги в жк подобных мордору? Если бы думал, я бы оправдал нововведение "70 гр на улице". А так людей поставили раком и тупо стригут бабло.
метро...

Возле же Мордор стоит огромный 6 этажный паркинг. Буквально через дорогу. Но пришлось переделать гаражи под офисные комнаты. Ну не нуждается наш народ в отдельностиящем паркинге.

Как по мне их нужно на законодательном уровне убрать из норм жилого строительства. Это только на руку застройщикам, которые могут перекрывать нормы самым дешёвым способом. Жильцы не пользуются многоэтажными паркингами, возможно только те, кто не ездит на авто каждый день.
hume
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 20:12

  Serg-ik написав:[
Не менее очевидно, что проектанты, градостроители, застройщики-либо лохи полные, либо преступники, поскольку не предвидели рост количества личного автотранспорта.
Чего нельзя было предусмотреть, так это полную остановку общественного транспорта во время карантина.
Как считаете, ситуация с ОТ сильно улучшилась за последние 5 лет?
Богданчики , как и хрущи, на своём месте по-прежнему

То есть свы считаете, что наличие у вас авто не накладывает на вас обязательства? То есть купил и забыл? Да посмотрите по всему миру, от Европы до Японии, мало того,что проблемы автовладельца государство не ипут, так ещё всякими скрытыми и открытыми способами сделают владение автомобилем неимоверно дорогим. А для вас как обычно все готовое нужно здесь и сразу.

Общественный транспорт нужно развивать, никто не спорит, но каким боком он к хаотичной ночной парковке на улицах не понятно. По улицам можно ездить, а стоять на стоянке/гараже/во дворе.
hume
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 20:18

  hume написав:Возле же Мордор стоит огромный 6 этажный паркинг. Буквально через дорогу. Но пришлось переделать гаражи под офисные комнаты. Ну не нуждается наш народ в отдельностиящем паркинге.

Как по мне их нужно на законодательном уровне убрать из норм жилого строительства. Это только на руку застройщикам, которые могут перекрывать нормы самым дешёвым способом. Жильцы не пользуются многоэтажными паркингами, возможно только те, кто не ездит на авто каждый день.


Когда утонете в г. и в металлобрухте, тогда прозреете и паркинги окажутся очень востребоваными. Весь цивилизованный мир прошел через это и в итоге пришел к паркингам. :idea:
Почему вы с одной строны хотите всё как у них, но тут же делаете исключения - парковать где попало и бесплатно, срать где попало, ни за что не платить и на всех ложить свой х. :oops: Но в целом чтоб стало как у них .... Думаете, так получится как у них? :?
Libo
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 20:27

  hume написав: По улицам можно ездить, а стоять на стоянке/гараже/во дворе.


Никаких дворов!
У меня во дворе 20 машин, которые полностью блокируют двор. В доме 100 квартир, в которых живет 300 человек. Есть старые люди, есть дети, есть мамки с малышами, есть любители шахмат и домино, и им из-за машин некуда выйти и негде собраться.
Двумстам семидесяти неудобства. А тридцати бесплатный комфорт.
Так быть не должно. :!:
Libo
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 20:31

Создам партию честных и порядочных паркованов и пойду в парламент. Тогда держитесь. 8)
Libo
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 20:53

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

парковка возле дримтауна стала платной
пипл негодуэ

https://www.facebook.com/19188503016687 ... 71864/?d=n
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