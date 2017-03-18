Додано: Чет 16 вер, 2021 20:18

hume написав: Возле же Мордор стоит огромный 6 этажный паркинг. Буквально через дорогу. Но пришлось переделать гаражи под офисные комнаты. Ну не нуждается наш народ в отдельностиящем паркинге.



Как по мне их нужно на законодательном уровне убрать из норм жилого строительства. Это только на руку застройщикам, которые могут перекрывать нормы самым дешёвым способом. Жильцы не пользуются многоэтажными паркингами, возможно только те, кто не ездит на авто каждый день. Возле же Мордор стоит огромный 6 этажный паркинг. Буквально через дорогу. Но пришлось переделать гаражи под офисные комнаты. Ну не нуждается наш народ в отдельностиящем паркинге.Как по мне их нужно на законодательном уровне убрать из норм жилого строительства. Это только на руку застройщикам, которые могут перекрывать нормы самым дешёвым способом. Жильцы не пользуются многоэтажными паркингами, возможно только те, кто не ездит на авто каждый день.

Когда утонете в г. и в металлобрухте, тогда прозреете и паркинги окажутся очень востребоваными. Весь цивилизованный мир прошел через это и в итоге пришел к паркингам.Почему вы с одной строны хотите всё как у них, но тут же делаете исключения - парковать где попало и бесплатно, срать где попало, ни за что не платить и на всех ложить свой х.Но в целом чтоб стало как у них .... Думаете, так получится как у них?