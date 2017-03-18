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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 16 вер, 2021 21:25
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
что это за совкосранск? у меня на 100 квартир 50 паркомест и всем мест хватало (авто есть не у всех квартир) пока в семьях не начали заводить по 2му авто.
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 16 вер, 2021 21:27, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 16 вер, 2021 21:26
Так а если перейти в интернет. Понятно, что сейчас спрос на велы вниз из за сезона. Через электронные площадки можно охватить большую аудиторию. Лично я бы купил гравийник выше среднего ценового сегмента в хорошем состоянии пригнанный из ЕС. Может под заказ попробуйте работать. Правда при условии, что ворованное из Европы, иначе понятно почему нет реализации по средствам интернет.
ПС
Вырос уже с прогулочного вела, в серьез задумался над ворованными европейскими брендами. Доллярчик, не шучу. Если что предложения кидай в личку
Додано: Чет 16 вер, 2021 21:29
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Чет 16 вер, 2021 21:32
Мы же говорим про дворы в которых авто стоят по норма. То есть на месте для автомобилей. Не на газонах, тротуарах, переходах, детских площадках, в парадных и тд... Исключительно на месте для авто.
Те кто были в районе ул Урловской и Пчилки, те поймут почему платная парковка это нормально.
Додано: Чет 16 вер, 2021 21:36
Что в голове у авторов статьи. Если бы в других ТРЦ парковка была бесплатной тогда можно было написать пару строк. Но вроде везде платная. На Оболонской проспекте давно все в синих линиях, что тоже как бы намекает на парковку.
Додано: Чет 16 вер, 2021 22:13
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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