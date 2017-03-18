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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8552855385548555

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 87
1. Не вище 900
15%
13
2. 901 - 1050
5%
4
3. 1050 - 1200
10%
9
4. 1201 - 1300
8%
7
5. 1301 - 1400
14%
12
6. 1401 - 1500
20%
17
7. 1501 - 1650
10%
9
8. 1651 - 1800
7%
6
9. Більше 1800
11%
10
Всього голосів : 87
Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 21:19

  artlife написав:Какой-то ФСБшный тролль нас тут учит... А ну, геть!


:lol: :lol: :lol:

Libo
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 21:25

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Libo написав:У меня во дворе 20 машин, которые полностью блокируют двор. В доме 100 квартир, в которых живет 300 человек. Есть старые люди, есть дети, есть мамки с малышами, есть любители шахмат и домино, и им из-за машин некуда выйти и негде собраться.
что это за совкосранск? у меня на 100 квартир 50 паркомест и всем мест хватало (авто есть не у всех квартир) пока в семьях не начали заводить по 2му авто.
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 16 вер, 2021 21:27, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 21:26

  Успіх написав:
То капець!
Ви, наче, зі мною разом торгували за прилавком вчора і сьогодні :roll:
(найгірші 2 дні по торгівлі від початку осені) :roll:

Так а если перейти в интернет. Понятно, что сейчас спрос на велы вниз из за сезона. Через электронные площадки можно охватить большую аудиторию. Лично я бы купил гравийник выше среднего ценового сегмента в хорошем состоянии пригнанный из ЕС. Может под заказ попробуйте работать. Правда при условии, что ворованное из Европы, иначе понятно почему нет реализации по средствам интернет. :mrgreen: :mrgreen:
ПС
Вырос уже с прогулочного вела, в серьез задумался над ворованными европейскими брендами. Доллярчик, не шучу. Если что предложения кидай в личку
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 21:29

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  hume написав:Вырос уже с прогулочного вела, в серьез задумался над ворованными европейскими брендами. Доллярчик, не шучу. Если что предложения кидай в личку
да он хомяками торгует, а не великами, хомяка в личку кинуть?
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 21:32

  Libo написав:
  hume написав: По улицам можно ездить, а стоять на стоянке/гараже/во дворе.


Никаких дворов!
У меня во дворе 20 машин, которые полностью блокируют двор. В доме 100 квартир, в которых живет 300 человек. Есть старые люди, есть дети, есть мамки с малышами, есть любители шахмат и домино, и им из-за машин некуда выйти и негде собраться.
Двумстам семидесяти неудобства. А тридцати бесплатный комфорт.
Так быть не должно. :!:

Мы же говорим про дворы в которых авто стоят по норма. То есть на месте для автомобилей. Не на газонах, тротуарах, переходах, детских площадках, в парадных и тд... Исключительно на месте для авто.

Те кто были в районе ул Урловской и Пчилки, те поймут почему платная парковка это нормально.
hume
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 21:36

  kingkongovets написав:парковка возле дримтауна стала платной
пипл негодуэ

https://www.facebook.com/19188503016687 ... 71864/?d=n

Что в голове у авторов статьи. Если бы в других ТРЦ парковка была бесплатной тогда можно было написать пару строк. Но вроде везде платная. На Оболонской проспекте давно все в синих линиях, что тоже как бы намекает на парковку.
hume
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 22:13

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

русанов резиденс
оцените состояние воды в канале

https://youtu.be/Rce93nwFBXI

зы: галактика сегодня

https://youtu.be/oul_wHCaga8

ззы: левобережка

https://youtu.be/Z5XodffW-Y0
kingkongovets
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