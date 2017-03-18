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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 16 вер, 2021 21:25
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
что это за совкосранск? у меня на 100 квартир 50 паркомест и всем мест хватало (авто есть не у всех квартир) пока в семьях не начали заводить по 2му авто.
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 16 вер, 2021 21:27, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 16 вер, 2021 21:26
Так а если перейти в интернет. Понятно, что сейчас спрос на велы вниз из за сезона. Через электронные площадки можно охватить большую аудиторию. Лично я бы купил гравийник выше среднего ценового сегмента в хорошем состоянии пригнанный из ЕС. Может под заказ попробуйте работать. Правда при условии, что ворованное из Европы, иначе понятно почему нет реализации по средствам интернет.
ПС
Вырос уже с прогулочного вела, в серьез задумался над ворованными европейскими брендами. Доллярчик, не шучу. Если что предложения кидай в личку
Додано: Чет 16 вер, 2021 21:29
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Чет 16 вер, 2021 21:32
Мы же говорим про дворы в которых авто стоят по норма. То есть на месте для автомобилей. Не на газонах, тротуарах, переходах, детских площадках, в парадных и тд... Исключительно на месте для авто.
Те кто были в районе ул Урловской и Пчилки, те поймут почему платная парковка это нормально.
Додано: Чет 16 вер, 2021 21:36
Что в голове у авторов статьи. Если бы в других ТРЦ парковка была бесплатной тогда можно было написать пару строк. Но вроде везде платная. На Оболонской проспекте давно все в синих линиях, что тоже как бы намекает на парковку.
Додано: Чет 16 вер, 2021 22:13
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
русанов резиденс
оцените состояние воды в канале
зы: галактика сегодня
ззы: левобережка
Додано: Чет 16 вер, 2021 22:44
Зарубіть всі собі на носі!!!
Для кого я ЦЕ писав???????!
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Блииин... а у меня все крутилось в голове: велосипеды, Львов, более-менее заработки... при этом чел явно не фанат велосипедного спорта и врядли знает чем отличаются между собой разные группы оборудования. Да, блин, теперь все складывается.[/quote]
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Надіюсь, останній раз пояснюю, що ні велосипедами, ні з/п до них - я НЕ торгую!!!
В мене інша група непродовольчих товарів!
А те, що я колись приводив те, що "НАПРИКЛАД, візьмемо, що я торгую велосипедами/зап-частинами до них...." - так це було просто "НАПРИКЛАД"!
Ферштейн?
Можна також думати що я торгую:
✓дитячими іграшками
✓одягом/взуттям
✓сумками/рюкзаками/парасолями
✓посудом
✓сантехнікою
✓електрикою
✓буд.матеріалами
✓господарськими товарами
✓хімією
✓побут.технікою
✓автозапчастинами
✓і т.д. і.т.п.
✓✓✓✓✓✓✓✓
Десь, та й може попадете на мій товар - але я не признаюсь!
ДумайТЕ!© [/quote]
Додано: П'ят 17 вер, 2021 00:35
Скаймолл, Лавина, Блокбастермолл, Караван, Метро, Эпицентры, везде бесплатная.
Был уже один бандюк который думал, что люди схавают его беспредел, а этого бандюка я вижу история не научила.
Додано: П'ят 17 вер, 2021 01:16
Боксёр всё правильно делает и учит вас культуре и порядочности. Дримтаун находится в густо заселенной локации и его стоянка превратилась просто в отстойник корыт из близлежащих домов. Его бесплатная парковка была заполнена авто не посетителей, а шаровиков. Лавка закрылась. Риспект боксёру. Всё для удобства покупателей.
В Америке на таких парковках всегда ставят знаки Customers Only. Enforcement.
Что в переводе значает, если ты не клиент магазина, мы тебя за парковку тут натянем. И кстати, после закрытия вечером магазина там парковаться уже нельзя. А возле Дримтауна постоянно был хаос. И там сейчас разрешили круглосуточно парковаться не клиентам, но эти нищеброды и жлобы-скупердяи на платные пока не спешат.
Если это магазинная парковка, какого х. она должна быть забита машинами жильцов соседних домов? Где тогда парковаться клиентам? А если у меня клиента проблема с парковкой возле магазина, то мне стаёт неудобно туда ездить. Магазин теряет жирного клиента. Остаются только эти соседские скупердяи, которые за 20 грн. удавятся. Решение магазина-владельца парковки? А ваше решение? Отож. Нах с пляжа.
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