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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8553855485558556

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 87
1. Не вище 900
15%
13
2. 901 - 1050
5%
4
3. 1050 - 1200
10%
9
4. 1201 - 1300
8%
7
5. 1301 - 1400
14%
12
6. 1401 - 1500
20%
17
7. 1501 - 1650
10%
9
8. 1651 - 1800
7%
6
9. Більше 1800
11%
10
Всього голосів : 87
Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 01:23

  Libo написав:Боксёр всё правильно делает и учит вас культуре и порядочности. Дримтаун находится в густо заселенной локации и его стоянка превратилась просто в отстойник корыт из близлежащих домов. Его бесплатная парковка была заполнена авто не посетителей, а шаровиков. Лавка закрылась. Риспект боксёру. Всё для удобства покупателей.
В Америке на таких парковках всегда ставят знаки Customers Only. Enforcement.
Что в переводе значает, если ты не клиент магазина, мы тебя за парковку тут натянем. И кстати, после закрытия вечером магазина там парковаться уже нельзя. :!: А возле Дримтауна постоянно был хаос. И там сейчас разрешили круглосуточно парковаться не клиентам, но эти нищеброды и жлобы-скупердяи на платные пока не спешат.
Если это магазинная парковка, какого х. она должна быть забита машинами жильцов соседних домов? Где тогда парковаться клиентам? А если у меня клиента проблема с парковкой возле магазина, то мне стаёт неудобно туда ездить. Магазин теряет жирного клиента. Остаются только эти соседские скупердяи, которые за 20 грн. удавятся. Решение магазина-владельца парковки? А ваше решение? :roll: Отож. Нах с пляжа. :lol:

Как обычно поклонники у бандюка сплошь упоротые неадекваты, даже тут на форуме ни одного нормального человека поддерживающего этого придурка.
unicdima
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  #<1 ... 8553855485558556
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