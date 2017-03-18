Libo написав:

Боксёр всё правильно делает и учит вас культуре и порядочности. Дримтаун находится в густо заселенной локации и его стоянка превратилась просто в отстойник корыт из близлежащих домов. Его бесплатная парковка была заполнена авто не посетителей, а шаровиков. Лавка закрылась. Риспект боксёру. Всё для удобства покупателей.В Америке на таких парковках всегда ставят знаки Customers Only. Enforcement.Что в переводе значает, если ты не клиент магазина, мы тебя за парковку тут натянем. И кстати, после закрытия вечером магазина там парковаться уже нельзя.А возле Дримтауна постоянно был хаос. И там сейчас разрешили круглосуточно парковаться не клиентам, но эти нищеброды и жлобы-скупердяи на платные пока не спешат.Если это магазинная парковка, какого х. она должна быть забита машинами жильцов соседних домов? Где тогда парковаться клиентам? А если у меня клиента проблема с парковкой возле магазина, то мне стаёт неудобно туда ездить. Магазин теряет жирного клиента. Остаются только эти соседские скупердяи, которые за 20 грн. удавятся. Решение магазина-владельца парковки? А ваше решение?Отож. Нах с пляжа.