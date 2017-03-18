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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: П'ят 17 вер, 2021 01:23
Libo написав:
Боксёр всё правильно делает и учит вас культуре и порядочности. Дримтаун находится в густо заселенной локации и его стоянка превратилась просто в отстойник корыт из близлежащих домов. Его бесплатная парковка была заполнена авто не посетителей, а шаровиков. Лавка закрылась. Риспект боксёру. Всё для удобства покупателей.
В Америке на таких парковках всегда ставят знаки Customers Only. Enforcement.
Что в переводе значает, если ты не клиент магазина, мы тебя за парковку тут натянем. И кстати, после закрытия вечером магазина там парковаться уже нельзя.
А возле Дримтауна постоянно был хаос. И там сейчас разрешили круглосуточно парковаться не клиентам, но эти нищеброды и жлобы-скупердяи на платные пока не спешат.
Если это магазинная парковка, какого х. она должна быть забита машинами жильцов соседних домов? Где тогда парковаться клиентам? А если у меня клиента проблема с парковкой возле магазина, то мне стаёт неудобно туда ездить. Магазин теряет жирного клиента. Остаются только эти соседские скупердяи, которые за 20 грн. удавятся. Решение магазина-владельца парковки? А ваше решение?
Отож. Нах с пляжа.
Как обычно поклонники у бандюка сплошь упоротые неадекваты, даже тут на форуме ни одного нормального человека поддерживающего этого придурка.
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unicdima
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Додано: П'ят 17 вер, 2021 03:18
unicdima написав:
Как обычно поклонники у бандюка сплошь упоротые неадекваты, даже тут на форуме ни одного нормального человека поддерживающего этого придурка.
Я не его фанат, но в вопросе наведения порядка с парковками и на дорогах в Киеве полностью его поддерживаю.
Учись объективно оценивать действия руководителей. Иногда за свои действия они заслуживают критики и их можно называть бандюками, но иногда они делают нужное для людей дело и их надо в этих начинаниях всецело поддерживать.
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Libo
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Додано: П'ят 17 вер, 2021 03:37
Serg-ik написав: J_P написав:
могу констатировать что у нас массовый спрос на некачественные продукты )))
Вы при власти? Работодатель? Хватит заливать про спрос на хреновую недвигу и некачественные продукты.
На что хватает денег, то и берут.
У нас спрос на непритязательных работников в первую очередь, которым ради выживания приходится соглашаться на низкую зарплату, с которой они потом идут разве что в АТБ. Притязательные валят отсюда
Почему Вы - непритязательный?
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rjkz
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Додано: П'ят 17 вер, 2021 03:57
Serg-ik написав: J_P написав:
Serg-ik, во-первых вы в упор не заметили иронии (тему про спрос на хреновую недвигу развивал точно не я), и во-вторых не увидели "леса за деревьями" в моей оценке качества продуктов в АТБ.
А писал я о том, что "...самые непритязательные работники" нашей отчизны, к которым вы видать относите и себя, вынуждены покупать в АТБ продукты более хренового качества чем "более притязательные" поляки в своих АТБ за те же деньги. Или наоборот: за те же деньги вынуждены покупать более хреновые.
В упор не заметил иронии. Вроде как нет её в написанном. Некоторые здесь продвигают идеи о том, что люди сами виноваты, что покупают квартиры за окружной без садиков, квартиры на ПОХе без паркингов, квартиры от ДБК из панелей. То есть не ограниченность в деньгах тому причина и не чрезмерная рентабельность застройщиков, а именно тупость и жадность людей.
Так, я попрошу ДБК не трогать. "Он прекрасен".
"Вы не любите котов? Вы просто не умеете их готовить" (с)
Серж, помните у Пушкина:
"Там царь Кощей над златом чахнет"
У Вас есть смысл жизни кроме выискивания идеального жилья на 50 куе?
У Макса хоть возможностей (финансовых) больше, но в чем-то вы схожи.
Тратите кучу времени не понятно на что.
Что-бы я сделал в вашей ситуации - купил-бы квартиру под аренду и на эти деньги снимал то,что нравится. Может немного докладывал.В любом случае веселей хоть что-то делать, чем ждать не понятно сколько и не понятно чего.
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