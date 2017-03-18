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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 17 вер, 2021 05:20
rjkz это только в теории замечательно выглядит, только своя хата - это своя хата и ее можно обустраивать как вздумается, а съемная - это совсем другое поле.
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BìnhAutoDat
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Додано: П'ят 17 вер, 2021 06:11
Libo написав:
Я не его фанат, но в вопросе наведения порядка с парковками и на дорогах в Киеве полностью его поддерживаю.
Учись объективно оценивать действия руководителей. Иногда за свои действия они заслуживают критики и их можно называть бандюками, но иногда они делают нужное для людей дело и их надо в этих начинаниях всецело поддерживать.
Это не наведение порядка, а беспредел, обычный рэкет, он как был бандюком так и остался. Действия его банды делают Киев все менее пригодным для проживания и работы, поэтому это не есть нужное для людей.
Место его и подельников в тюрьме.
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unicdima
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Додано: П'ят 17 вер, 2021 06:49
Libo написав: hume написав:
По улицам можно ездить, а стоять на стоянке/гараже/во дворе.
Никаких дворов!
У меня во дворе 20 машин, которые полностью блокируют двор. В доме 100 квартир, в которых живет 300 человек. Есть старые люди, есть дети, есть мамки с малышами, есть любители шахмат и домино, и им из-за машин некуда выйти и негде собраться.
Двумстам семидесяти неудобства. А тридцати бесплатный комфорт.
Так быть не должно.
а ще напрягає, як під вікнами починає прогрівати своє корито півгодини,
читав колись, що в Австрії за таке нещадно штрафують
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flyman
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Додано: П'ят 17 вер, 2021 07:35
rjkz написав:
Что-бы я сделал в вашей ситуации - купил-бы квартиру под аренду и на эти деньги снимал то,что нравится. Может немного докладывал.В любом случае веселей хоть что-то делать, чем ждать не понятно сколько и не понятно чего
Серж же не писал пристроена ли его котлета, может она приносит 12 годовых в овгз, зачем её бетонировать? Кроме того я так понимаю у него есть план Б с отъездом из Киева, тогда купленная квартира будет тянуть деньги и время на администрирование. Ну и ценник на что то +/- приличное где-то под 80. Чтоб сразу сдать не ввязываясь в капитальные ремонты по текущим космическим ценам.
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Додано: П'ят 17 вер, 2021 07:45
unicdima написав: Libo написав:
Я не его фанат, но в вопросе наведения порядка с парковками и на дорогах в Киеве полностью его поддерживаю.
Учись объективно оценивать действия руководителей. Иногда за свои действия они заслуживают критики и их можно называть бандюками, но иногда они делают нужное для людей дело и их надо в этих начинаниях всецело поддерживать.
Это не наведение порядка, а беспредел, обычный рэкет, он как был бандюком так и остался. Действия его банды делают Киев все менее пригодным для проживания и работы, поэтому это не есть нужное для людей.
Место его и подельников в тюрьме.
Таке враження що у тебе знесли ларьок:-(
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