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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8547854885498550

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 87
1. Не вище 900
15%
13
2. 901 - 1050
5%
4
3. 1050 - 1200
10%
9
4. 1201 - 1300
8%
7
5. 1301 - 1400
14%
12
6. 1401 - 1500
20%
17
7. 1501 - 1650
10%
9
8. 1651 - 1800
7%
6
9. Більше 1800
11%
10
Всього голосів : 87
Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 05:20

rjkz это только в теории замечательно выглядит, только своя хата - это своя хата и ее можно обустраивать как вздумается, а съемная - это совсем другое поле.
BìnhAutoDat
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 06:11

  Libo написав:Я не его фанат, но в вопросе наведения порядка с парковками и на дорогах в Киеве полностью его поддерживаю. :!:
Учись объективно оценивать действия руководителей. Иногда за свои действия они заслуживают критики и их можно называть бандюками, но иногда они делают нужное для людей дело и их надо в этих начинаниях всецело поддерживать. 8)

Это не наведение порядка, а беспредел, обычный рэкет, он как был бандюком так и остался. Действия его банды делают Киев все менее пригодным для проживания и работы, поэтому это не есть нужное для людей.
Место его и подельников в тюрьме.
unicdima
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Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 06:49

  Libo написав:
  hume написав: По улицам можно ездить, а стоять на стоянке/гараже/во дворе.


Никаких дворов!
У меня во дворе 20 машин, которые полностью блокируют двор. В доме 100 квартир, в которых живет 300 человек. Есть старые люди, есть дети, есть мамки с малышами, есть любители шахмат и домино, и им из-за машин некуда выйти и негде собраться.
Двумстам семидесяти неудобства. А тридцати бесплатный комфорт.
Так быть не должно. :!:

а ще напрягає, як під вікнами починає прогрівати своє корито півгодини,
читав колись, що в Австрії за таке нещадно штрафують
flyman
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2
Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 07:35

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  rjkz написав:Что-бы я сделал в вашей ситуации - купил-бы квартиру под аренду и на эти деньги снимал то,что нравится. Может немного докладывал.В любом случае веселей хоть что-то делать, чем ждать не понятно сколько и не понятно чего
Серж же не писал пристроена ли его котлета, может она приносит 12 годовых в овгз, зачем её бетонировать? Кроме того я так понимаю у него есть план Б с отъездом из Киева, тогда купленная квартира будет тянуть деньги и время на администрирование. Ну и ценник на что то +/- приличное где-то под 80. Чтоб сразу сдать не ввязываясь в капитальные ремонты по текущим космическим ценам.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 07:45

  unicdima написав:
  Libo написав:Я не его фанат, но в вопросе наведения порядка с парковками и на дорогах в Киеве полностью его поддерживаю. :!:
Учись объективно оценивать действия руководителей. Иногда за свои действия они заслуживают критики и их можно называть бандюками, но иногда они делают нужное для людей дело и их надо в этих начинаниях всецело поддерживать. 8)

Это не наведение порядка, а беспредел, обычный рэкет, он как был бандюком так и остался. Действия его банды делают Киев все менее пригодным для проживания и работы, поэтому это не есть нужное для людей.
Место его и подельников в тюрьме.

Таке враження що у тебе знесли ларьок:-(
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  #<1 ... 8547854885498550
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