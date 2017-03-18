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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8545854685478548

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 87
1. Не вище 900
15%
13
2. 901 - 1050
5%
4
3. 1050 - 1200
10%
9
4. 1201 - 1300
8%
7
5. 1301 - 1400
14%
12
6. 1401 - 1500
20%
17
7. 1501 - 1650
10%
9
8. 1651 - 1800
7%
6
9. Більше 1800
11%
10
Всього голосів : 87
Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 07:35

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  rjkz написав:Что-бы я сделал в вашей ситуации - купил-бы квартиру под аренду и на эти деньги снимал то,что нравится. Может немного докладывал.В любом случае веселей хоть что-то делать, чем ждать не понятно сколько и не понятно чего
Серж же не писал пристроена ли его котлета, может она приносит 12 годовых в овгз, зачем её бетонировать? Кроме того я так понимаю у него есть план Б с отъездом из Киева, тогда купленная квартира будет тянуть деньги и время на администрирование. Ну и ценник на что то +/- приличное где-то под 80. Чтоб сразу сдать не ввязываясь в капитальные ремонты по текущим космическим ценам.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 08:07

  vitaliian написав:
  rjkz написав:Что-бы я сделал в вашей ситуации - купил-бы квартиру под аренду и на эти деньги снимал то,что нравится. Может немного докладывал.В любом случае веселей хоть что-то делать, чем ждать не понятно сколько и не понятно чего
Серж же не писал пристроена ли его котлета, может она приносит 12 годовых в овгз, зачем её бетонировать? Кроме того я так понимаю у него есть план Б с отъездом из Киева, тогда купленная квартира будет тянуть деньги и время на администрирование. Ну и ценник на что то +/- приличное где-то под 80. Чтоб сразу сдать не ввязываясь в капитальные ремонты по текущим космическим ценам.


Да, не писал.
Но если-бы она была пристроена под 12% годовых, то не было-бы "плача Ярославны" касательно дороговизны аренда+коммуналь.
План Б - это что? Назад в родительскую хату? Что ему мешает это сделать имея квартиру в аренде в Киеве? Какие деньги и время? Влад из Харькова справляется, почему Серж не сможет?
Причем я не считаю то что советую правильным шагом, но это лучше, чем то, чем Серж сейчас занимается - ничем.
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 08:12

  flyman написав:..
читав колись, що в Австрії за таке нещадно штрафують

так у них задействован легально механизм стукачества. Настучал, предоставил доказательства, указал номер счета - тебе откат со штрафа.
У нас бы тоже сработало, странно, что об этом тут даже Конг не заикался ))
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Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 08:23

  sequence написав:
  flyman написав:..
читав колись, що в Австрії за таке нещадно штрафують

так у них задействован легально механизм стукачества. Настучал, предоставил доказательства, указал номер счета - тебе откат со штрафа.
У нас бы тоже сработало, странно, что об этом тут даже Конг не заикался ))


Что странного?
Это-же "непапанятиям"
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 08:35

  unicdima написав:...
Скаймолл, Лавина, Блокбастермолл, Караван, Метро, Эпицентры, везде бесплатная.
..

прикол в том, что когда ты туда приезжаешь по делу - скупиться там, фильм посмотреть, понимаешь, что парковка забита, а некоторые тазики пылью многомесячной покрылись. Это для их корыт построили, верно?
мы также сталкиваемся с этим грустным явлением. Построим общий паркинг - сразу персонал своими корытами и заставит, клиентам негде запарковаться. Приходится принимать волевые решения
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Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 09:10

  unicdima написав:Скаймолл, Лавина, Блокбастермолл, Караван, Метро, Эпицентры, везде бесплатная.
Был уже один бандюк который думал, что люди схавают его беспредел, а этого бандюка я вижу история не научила.

Дрим находится в густом спальнике возле станций метро. Это последняя причина почему в него ещё не переезал базар. Похожие Ривер молл и Оушен.

Все вышеназванные ТРЦ находятся в зажопье, а эпицентр ещё тот ТРЦ . Хотя для кого и Эпик с Метро развлекательнык центры. Помню приехал в начале 2000х в Москву, так народ на полном серьёзе тусовался в Икее, с обязательным походом в столовку
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Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 09:16

  vitaliian написав:
  rjkz написав:Что-бы я сделал в вашей ситуации - купил-бы квартиру под аренду и на эти деньги снимал то,что нравится. Может немного докладывал.В любом случае веселей хоть что-то делать, чем ждать не понятно сколько и не понятно чего
Серж же не писал пристроена ли его котлета, может она приносит 12 годовых в овгз, зачем её бетонировать? Кроме того я так понимаю у него есть план Б с отъездом из Киева, тогда купленная квартира будет тянуть деньги и время на администрирование. Ну и ценник на что то +/- приличное где-то под 80. Чтоб сразу сдать не ввязываясь в капитальные ремонты по текущим космическим ценам.

Сержик не будет пристраивать котлету под 12% в ГРИВНЕ
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