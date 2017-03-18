Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
rjkz написав:Что-бы я сделал в вашей ситуации - купил-бы квартиру под аренду и на эти деньги снимал то,что нравится. Может немного докладывал.В любом случае веселей хоть что-то делать, чем ждать не понятно сколько и не понятно чего
Серж же не писал пристроена ли его котлета, может она приносит 12 годовых в овгз, зачем её бетонировать? Кроме того я так понимаю у него есть план Б с отъездом из Киева, тогда купленная квартира будет тянуть деньги и время на администрирование. Ну и ценник на что то +/- приличное где-то под 80. Чтоб сразу сдать не ввязываясь в капитальные ремонты по текущим космическим ценам.
rjkz написав:Что-бы я сделал в вашей ситуации - купил-бы квартиру под аренду и на эти деньги снимал то,что нравится. Может немного докладывал.В любом случае веселей хоть что-то делать, чем ждать не понятно сколько и не понятно чего
Серж же не писал пристроена ли его котлета, может она приносит 12 годовых в овгз, зачем её бетонировать? Кроме того я так понимаю у него есть план Б с отъездом из Киева, тогда купленная квартира будет тянуть деньги и время на администрирование. Ну и ценник на что то +/- приличное где-то под 80. Чтоб сразу сдать не ввязываясь в капитальные ремонты по текущим космическим ценам.
Да, не писал. Но если-бы она была пристроена под 12% годовых, то не было-бы "плача Ярославны" касательно дороговизны аренда+коммуналь. План Б - это что? Назад в родительскую хату? Что ему мешает это сделать имея квартиру в аренде в Киеве? Какие деньги и время? Влад из Харькова справляется, почему Серж не сможет? Причем я не считаю то что советую правильным шагом, но это лучше, чем то, чем Серж сейчас занимается - ничем.
flyman написав:.. читав колись, що в Австрії за таке нещадно штрафують
так у них задействован легально механизм стукачества. Настучал, предоставил доказательства, указал номер счета - тебе откат со штрафа. У нас бы тоже сработало, странно, что об этом тут даже Конг не заикался ))
flyman написав:.. читав колись, що в Австрії за таке нещадно штрафують
так у них задействован легально механизм стукачества. Настучал, предоставил доказательства, указал номер счета - тебе откат со штрафа. У нас бы тоже сработало, странно, что об этом тут даже Конг не заикался ))
прикол в том, что когда ты туда приезжаешь по делу - скупиться там, фильм посмотреть, понимаешь, что парковка забита, а некоторые тазики пылью многомесячной покрылись. Это для их корыт построили, верно? мы также сталкиваемся с этим грустным явлением. Построим общий паркинг - сразу персонал своими корытами и заставит, клиентам негде запарковаться. Приходится принимать волевые решения
unicdima написав:Скаймолл, Лавина, Блокбастермолл, Караван, Метро, Эпицентры, везде бесплатная. Был уже один бандюк который думал, что люди схавают его беспредел, а этого бандюка я вижу история не научила.
Дрим находится в густом спальнике возле станций метро. Это последняя причина почему в него ещё не переезал базар. Похожие Ривер молл и Оушен.
Все вышеназванные ТРЦ находятся в зажопье, а эпицентр ещё тот ТРЦ . Хотя для кого и Эпик с Метро развлекательнык центры. Помню приехал в начале 2000х в Москву, так народ на полном серьёзе тусовался в Икее, с обязательным походом в столовку
rjkz написав:Что-бы я сделал в вашей ситуации - купил-бы квартиру под аренду и на эти деньги снимал то,что нравится. Может немного докладывал.В любом случае веселей хоть что-то делать, чем ждать не понятно сколько и не понятно чего
Серж же не писал пристроена ли его котлета, может она приносит 12 годовых в овгз, зачем её бетонировать? Кроме того я так понимаю у него есть план Б с отъездом из Киева, тогда купленная квартира будет тянуть деньги и время на администрирование. Ну и ценник на что то +/- приличное где-то под 80. Чтоб сразу сдать не ввязываясь в капитальные ремонты по текущим космическим ценам.
Сержик не будет пристраивать котлету под 12% в ГРИВНЕ
Державна будівельно-архітектурна інспекція в останній перед ліквідацією робочий день видала дозвіл на будівництво житлового комплексу на території Національного авіаційного університету. Про це йдеться на сторінці об’єкта в Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва.
На території університету планують збудувати ЖК з 14 будинків, у яких збудують 1659 квартир загальною площею 107,3 тисячі м². На території житлового комплексу буде підземний паркінг і спортивний комплекс.
Генеральним підрядником робіт виступить ТОВ «Атмосфера інжиніринг сістемз».
Підтверджую! А загалом, то ми знаємо, що осінь - початок зростання продаж! Але видно, що вже "щось пішло не так"...
Сентябрь это и время роста курса доллара, а в этом году не так. Тут непонятно, что лошадь, а что телега. Или рост курса стимулирует деловую активность, или наоборот. Одно из объяснений, которые мне озвучили, что зачем увеличивать обороты перед очередной волной ковида и возможными карантинами. Не стоит забывать про кассовые аппараты у единщиков. Они тоже из-за этого замерли в ожидании. Вообще заметил, что мелкий бизнес выходит в кэш, потом задается вопросом что делать с деньгами чтобы дома не лежали, потом покупает квартиру под аренду.