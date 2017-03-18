Додано: П'ят 17 вер, 2021 11:30

kingkongovets написав: а в центре между тем продолжают устанавливать антипарковочные столбики и начинают всерьез щемить штрафами за незаконную, или неоплаченную парковку

и это хорошо

джей пи продолжает удивлять своими сентенциями аля «верю в справедливость», и «должны предоставлять альтернативу»

джей пи, так уж получилось, шо мне пришлось руководить людьми всю жизнь начиная с 19 лет, когда я с лычками младшего сержанта попал из учебки в войска и получил под свое главнокомандование взвод дебилов, отобранных ейчарами из военкомата

так вот поверьте мне - альтернатива в данной ситуации (мы ж про парковки) есть только одна - платить за легальные парковки, точка

ну или продолжать условно огребать палкой по хребту (платить штрафы и за эвакуацию)

веллкам ту зе реалити а в центре между тем продолжают устанавливать антипарковочные столбики и начинают всерьез щемить штрафами за незаконную, или неоплаченную парковкуи это хорошоджей пи продолжает удивлять своими сентенциями аля «верю в справедливость», и «должны предоставлять альтернативу»джей пи, так уж получилось, шо мне пришлось руководить людьми всю жизнь начиная с 19 лет, когда я с лычками младшего сержанта попал из учебки в войска и получил под свое главнокомандование взвод дебилов, отобранных ейчарами из военкомататак вот поверьте мне - альтернатива в данной ситуации (мы ж про парковки) есть только одна - платить за легальные парковки, точкану или продолжать условно огребать палкой по хребту (платить штрафы и за эвакуацию)веллкам ту зе реалити

К сожалению, либо я изъясняюсь непонятно (специфика технического воспитания), либо вы не совсем въезжаете )))Я за (внимание- ЗА !!! и еще раз ЗА !!!) то чтобы жарить по полной водителей за парковку в неположенном месте, но только при условии что в окрестностях есть сами парковки.Пример с дебилами, которые выстроили вместо парковок Метроград уже приводил (теперь вроде прозрели и собираются все=таки переделать его под парковки). И в связи с этим писал про подземные парковки в центре Парижа - наверняка вы там были ))) (Почему они свой "метроград" там не впаяли????)И про NYС вы наверняка знаете. Что там заранее можно забронировать парковку по интернету в нужном вам районе. (кстати, у меня ни разу сбоя не было)А про дебилов, которые застроили ПозДняки без парковок после 2005 года (до этого все застаивалось бол мен разумно) уже тут писал.И чтобы совсем закрыть эту тему, повторюсь : 1)я тоже знаю что такое руководить людьми и 2)я всегда был за то (как вы пишите) " ...продолжать условно огребать палкой по хребту (платить штрафы и за эвакуацию)...".И я очень надеюсь, что все-таки доживу до того дня, когда градостроительные вопросы начнут решаться в нашем родном городе комплексно. Пока что, и как системщик и как экономист (второе образование), вижу "отсутствие мозгов" в большинстве принимаемых строительных решений... Или мозги есть, но они отключаются при виде бабок и/или в рекламно-выборных целях...