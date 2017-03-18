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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8547854885498550>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 87
1. Не вище 900
15%
13
2. 901 - 1050
5%
4
3. 1050 - 1200
10%
9
4. 1201 - 1300
8%
7
5. 1301 - 1400
14%
12
6. 1401 - 1500
20%
17
7. 1501 - 1650
10%
9
8. 1651 - 1800
7%
6
9. Більше 1800
11%
10
Всього голосів : 87
Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 11:04

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  flyman написав:а ще напрягає, як під вікнами починає прогрівати своє корито півгодини,
читав колись, що в Австрії за таке нещадно штрафують

Если это не старая копейка (а в новых ЖК это моветон), то машина прогревается бесшумно. Многие не прогревают - 15-60 секунд чтобы масло разогнало и поехали на низких оборотах.
Думаю, это проблема связана с особенностями вашей недвижимости. Для большинства людей это не проблема.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 11:30

  kingkongovets написав:а в центре между тем продолжают устанавливать антипарковочные столбики и начинают всерьез щемить штрафами за незаконную, или неоплаченную парковку
и это хорошо
джей пи продолжает удивлять своими сентенциями аля «верю в справедливость», и «должны предоставлять альтернативу»
джей пи, так уж получилось, шо мне пришлось руководить людьми всю жизнь начиная с 19 лет, когда я с лычками младшего сержанта попал из учебки в войска и получил под свое главнокомандование взвод дебилов, отобранных ейчарами из военкомата
так вот поверьте мне - альтернатива в данной ситуации (мы ж про парковки) есть только одна - платить за легальные парковки, точка
ну или продолжать условно огребать палкой по хребту (платить штрафы и за эвакуацию)
веллкам ту зе реалити

К сожалению, либо я изъясняюсь непонятно (специфика технического воспитания), либо вы не совсем въезжаете )))
Я за (внимание- ЗА !!! и еще раз ЗА !!!) то чтобы жарить по полной водителей за парковку в неположенном месте, но только при условии что в окрестностях есть сами парковки.
Пример с дебилами, которые выстроили вместо парковок Метроград уже приводил (теперь вроде прозрели и собираются все=таки переделать его под парковки). И в связи с этим писал про подземные парковки в центре Парижа - наверняка вы там были ))) (Почему они свой "метроград" там не впаяли????)
И про NYС вы наверняка знаете. Что там заранее можно забронировать парковку по интернету в нужном вам районе. (кстати, у меня ни разу сбоя не было)
А про дебилов, которые застроили ПозДняки без парковок после 2005 года (до этого все застаивалось бол мен разумно) уже тут писал.

И чтобы совсем закрыть эту тему, повторюсь : 1)я тоже знаю что такое руководить людьми и 2)я всегда был за то (как вы пишите) " ...продолжать условно огребать палкой по хребту (платить штрафы и за эвакуацию)...".
И я очень надеюсь, что все-таки доживу до того дня, когда градостроительные вопросы начнут решаться в нашем родном городе комплексно. Пока что, и как системщик и как экономист (второе образование), вижу "отсутствие мозгов" в большинстве принимаемых строительных решений... Или мозги есть, но они отключаются при виде бабок и/или в рекламно-выборных целях...
J_P
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 11:37

  kingkongovets написав:
hume написав:Во дворах никто никого не трогает и трогать не будет.

будут - сами же жильцы
парковок во дворах на всех не хватит, да и не по понятиям это, если на общей территории кто то будет ставить авто, а кто то нет
«я ждал это время и вот это время пришло»(с)

Сорри, не получилось у меня закончить тему парковок )))
По поводу парковок во дворах - вы правы, на всех не хватит. Поэтому я за то, чтобы везде, да, именно ВЕЗДЕ - и во дворах!!! сделать парковки платными.
Только тогда люди серьезно задумаются о последствиях покупки авто.
Но если не развивать параллельно сеть ОТ, а разрешать втыкать все новые свечки без паркингов и стоянок, - это преступление.
J_P
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 11:41

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

J_P написав:
  kingkongovets написав:а в центре между тем продолжают устанавливать антипарковочные столбики и начинают всерьез щемить штрафами за незаконную, или неоплаченную парковку
и это хорошо
джей пи продолжает удивлять своими сентенциями аля «верю в справедливость», и «должны предоставлять альтернативу»
джей пи, так уж получилось, шо мне пришлось руководить людьми всю жизнь начиная с 19 лет, когда я с лычками младшего сержанта попал из учебки в войска и получил под свое главнокомандование взвод дебилов, отобранных ейчарами из военкомата
так вот поверьте мне - альтернатива в данной ситуации (мы ж про парковки) есть только одна - платить за легальные парковки, точка
ну или продолжать условно огребать палкой по хребту (платить штрафы и за эвакуацию)
веллкам ту зе реалити

К сожалению, либо я изъясняюсь непонятно (специфика технического воспитания), либо вы не совсем въезжаете )))
Я за (внимание- ЗА !!! и еще раз ЗА !!!) то чтобы жарить по полной водителей за парковку в неположенном месте, но только при условии что в окрестностях есть сами парковки.
Пример с дебилами, которые выстроили вместо парковок Метроград уже приводил (теперь вроде прозрели и собираются все=таки переделать его под парковки). И в связи с этим писал про подземные парковки в центре Парижа - наверняка вы там были ))) (Почему они свой "метроград" там не впаяли????)
И про NYС вы наверняка знаете. Что там заранее можно забронировать парковку по интернету в нужном вам районе. (кстати, у меня ни разу сбоя не было)
А про дебилов, которые застроили ПозДняки без парковок после 2005 года (до этого все застаивалось бол мен разумно) уже тут писал.

И чтобы совсем закрыть эту тему, повторюсь : 1)я тоже знаю что такое руководить людьми и 2)я всегда был за то (как вы пишите) " ...продолжать условно огребать палкой по хребту (платить штрафы и за эвакуацию)...".
И я очень надеюсь, что все-таки доживу до того дня, когда градостроительные вопросы начнут решаться в нашем родном городе комплексно. Пока что, и как системщик и как экономист (второе образование), вижу "отсутствие мозгов" в большинстве принимаемых строительных решений... Или мозги есть, но они отключаются при виде бабок и/или в рекламно-выборных целях...
да не, это вы я вижу не въезжаете
вам уже хором говорят, шо парковки стоят пустые и с трудом распродаются - это раз
а два - если в окрестностях нет парковок, значит туда не надо ехать на автомобиле, неужели это так сложно для понимания человека с двумя образованиями?
нет в конституции права на парковку, а тем более бесплатную, поймите уже это, наконец
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 11:46

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  J_P написав:К сожалению, либо я изъясняюсь непонятно (специфика технического воспитания), либо вы не совсем въезжаете )))

Вы рассуждаете правильно, но это из серии - если заселить Украину немцами, то это будет уже не Украина, а Германия. Или "как хорошо, если перестанут воровать, сколько средств общество сэкономит на замках, заборах и полиции".

Не по силам такие задачи постсоветскому социуму. 3 метровый забор, запаркованная на газоне евробляха и тяжелые джипы на разбитых дорогах.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 11:50

  Vlad442 написав:
  flyman написав:а ще напрягає, як під вікнами починає прогрівати своє корито півгодини,
читав колись, що в Австрії за таке нещадно штрафують

Если это не старая копейка (а в новых ЖК это моветон), то машина прогревается бесшумно. Многие не прогревают - 15-60 секунд чтобы масло разогнало и поехали на низких оборотах.
Думаю, это проблема связана с особенностями вашей недвижимости. Для большинства людей это не проблема.

да є пара корчів, які чути за півкілометра.
мені дивно, якого дива прогрівати 5хв літом?
та навіть зимою, як вище написано, сучасному авто достатньо кілька секунд для прогріва.
Якщо буду купувати, то вже із закритим двором, щоб туда тільки напішо через охорону (в Ірені та Бучі є такі ЖК) або вікнами подалі від асфальту (теж є варіанти).
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 11:53

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  kingkongovets написав:вам уже хором говорят, шо парковки стоят пустые и с трудом распродаются - это раз

Каждый отдельный человек будет делать как удобно себе и ругаться на таких же, которые мешают ему. Для того чтобы решить эту проблему, есть общество, государство, которые устанавливают правила, которые в среднем удобны всем. Коллективное сознание умней индивидуального. Вот в нормальных странах это работает - искусственно занижают стоимость метра в парковке, строят сначала парковки, а потом дороги. У нас государство еще не вполне дееспособно чтобы взять ситуацию под контроль. Штрафы и т. п. это только первый шажок (который мы еще толком не сделали), а J_P говорит о десятом. Там будет в середине еще и развитие ОТ, и строительство инфраструктуры, и ограничение застройки.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 11:55

  kingkongovets написав:да не, это вы я вижу не въезжаете
вам уже хором говорят, шо парковки стоят пустые и с трудом распродаются - это раз
а два - если в окрестностях нет парковок, значит туда не надо ехать на автомобиле, неужели это так сложно для понимания человека с двумя образованиями?
нет в конституции права на парковку, а тем более бесплатную, поймите уже это, наконец


1) Кто это - хором? По поводу прайса КГС в ФК1 я лично проверил - СВОБОДНЫХ ПАРКОВОК НЕТ!!!! только пятачки по 5 кв метров. А если свободные парковки где-то и есть - то надо туда загонять водителей как вы пишите - "палками" ))) Но при этом прайсы на паркинги ставить по схеме, которую подробно описал airmax78 (спасибо за помощь)))
2) Если нет парковок в историческом центре - я это понимаю. А вот застройку без необходимого кол-ва парковок, школ, садиков и спорткомплексов/бассейнов не понимаю...
J_P
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 11:56

  J_P написав:
  kingkongovets написав:а в центре между тем продолжают устанавливать антипарковочные столбики и начинают всерьез щемить штрафами за незаконную, или неоплаченную парковку
и это хорошо
джей пи продолжает удивлять своими сентенциями аля «верю в справедливость», и «должны предоставлять альтернативу»
джей пи, так уж получилось, шо мне пришлось руководить людьми всю жизнь начиная с 19 лет, когда я с лычками младшего сержанта попал из учебки в войска и получил под свое главнокомандование взвод дебилов, отобранных ейчарами из военкомата
так вот поверьте мне - альтернатива в данной ситуации (мы ж про парковки) есть только одна - платить за легальные парковки, точка
ну или продолжать условно огребать палкой по хребту (платить штрафы и за эвакуацию)
веллкам ту зе реалити

К сожалению, либо я изъясняюсь непонятно (специфика технического воспитания), либо вы не совсем въезжаете )))
Я за (внимание- ЗА !!! и еще раз ЗА !!!) то чтобы жарить по полной водителей за парковку в неположенном месте, но только при условии что в окрестностях есть сами парковки.
Пример с дебилами, которые выстроили вместо парковок Метроград уже приводил (теперь вроде прозрели и собираются все=таки переделать его под парковки). И в связи с этим писал про подземные парковки в центре Парижа - наверняка вы там были ))) (Почему они свой "метроград" там не впаяли????)
И про NYС вы наверняка знаете. Что там заранее можно забронировать парковку по интернету в нужном вам районе. (кстати, у меня ни разу сбоя не было)
А про дебилов, которые застроили ПозДняки без парковок после 2005 года (до этого все застаивалось бол мен разумно) уже тут писал.

И чтобы совсем закрыть эту тему, повторюсь : 1)я тоже знаю что такое руководить людьми и 2)я всегда был за то (как вы пишите) " ...продолжать условно огребать палкой по хребту (платить штрафы и за эвакуацию)...".
И я очень надеюсь, что все-таки доживу до того дня, когда градостроительные вопросы начнут решаться в нашем родном городе комплексно. Пока что, и как системщик и как экономист (второе образование), вижу "отсутствие мозгов" в большинстве принимаемых строительных решений... Или мозги есть, но они отключаются при виде бабок и/или в рекламно-выборных целях...

мозги є (але не в ту сторону завернуті) + нема бажання в "иліти" ні її чада тут жити
як ЛРА/ІВК/акурт - бабло рубати тут, а жити десь в Лондині/Цюриху/Анталії.
по принципу: "Після нас хоч потоп"
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 12:00

  Vlad442 написав:
  J_P написав:К сожалению, либо я изъясняюсь непонятно (специфика технического воспитания), либо вы не совсем въезжаете )))

Вы рассуждаете правильно, но это из серии - если заселить Украину немцами, то это будет уже не Украина, а Германия. Или "как хорошо, если перестанут воровать, сколько средств общество сэкономит на замках, заборах и полиции".

Не по силам такие задачи постсоветскому социуму. 3 метровый забор, запаркованная на газоне евробляха и тяжелые джипы на разбитых дорогах.

ні, тут "пороблено"
засели німцями, а через деякий час буде знову вільнолюдь
flyman
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