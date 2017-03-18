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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8547854885498550

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 87
1. Не вище 900
15%
13
2. 901 - 1050
5%
4
3. 1050 - 1200
10%
9
4. 1201 - 1300
8%
7
5. 1301 - 1400
14%
12
6. 1401 - 1500
20%
17
7. 1501 - 1650
10%
9
8. 1651 - 1800
7%
6
9. Більше 1800
11%
10
Всього голосів : 87
Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 12:07

  flyman написав:
  Vlad442 написав:
  J_P написав:К сожалению, либо я изъясняюсь непонятно (специфика технического воспитания), либо вы не совсем въезжаете )))

Вы рассуждаете правильно, но это из серии - если заселить Украину немцами, то это будет уже не Украина, а Германия. Или "как хорошо, если перестанут воровать, сколько средств общество сэкономит на замках, заборах и полиции".

Не по силам такие задачи постсоветскому социуму. 3 метровый забор, запаркованная на газоне евробляха и тяжелые джипы на разбитых дорогах.

ні, тут "пороблено"
засели німцями, а через деякий час буде знову вільнолюдь

хахаха!!! особливо, якщо східними німцями, там кажуть у кожного другого російське ДНК...
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Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 12:08

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

J_P написав:Если нет парковок в историческом центре - я это понимаю. А вот застройку без необходимого кол-ва парковок, школ, садиков и спорткомплексов/бассейнов не понимаю...


а людей, сознательно покупающих новострои без парковок, в надежде шо они правдами, или неправдами где то припаркуют свой корч понимаете?
а потом эти люди начинают шантаж «дайте нам альтернативу»
да балык вам на воротник, либо платите и соблюдаете правила, либо страдаете и попадаете на бабло, других альтернатив нет и быть не может
вам же по фк2 вроде ж разжевывали уже, но я так и быть повторю - в фк1 парковку очень долго не могли распродать, она долго стояла полупустая и я лично пару раз выкладывал фото с объявлением о наличии там свободных мест
буд девелопмент сделал из этого правильные выводы, а о чем думали покупающие там квартиры люди - исключительно их проблемы, ну не маленькие же они
мы это уже многократно и с примерами обсасывали с год назад, я рассказывал об опыте сдачи банком аваль своей недвиги, а конкретно - паркомест в центре, я подумывал покупать паркоместа у интергала на ямской и проводил исследования
вердикт на тот момент был- пока оно того не стоит
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Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 12:24

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  sequence написав:Построим общий паркинг - сразу персонал своими корытами и заставит, клиентам негде запарковаться. Приходится принимать волевые решения

Зарплату надо платить им поменьше, чтобы не хватало на корыта и их содержание.
Своего "конька" небось корытом не называете?
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