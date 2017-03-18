Додано: П'ят 17 вер, 2021 12:08

J_P написав: Если нет парковок в историческом центре - я это понимаю. А вот застройку без необходимого кол-ва парковок, школ, садиков и спорткомплексов/бассейнов не понимаю...

а людей, сознательно покупающих новострои без парковок, в надежде шо они правдами, или неправдами где то припаркуют свой корч понимаете?а потом эти люди начинают шантаж «дайте нам альтернативу»да балык вам на воротник, либо платите и соблюдаете правила, либо страдаете и попадаете на бабло, других альтернатив нет и быть не можетвам же по фк2 вроде ж разжевывали уже, но я так и быть повторю - в фк1 парковку очень долго не могли распродать, она долго стояла полупустая и я лично пару раз выкладывал фото с объявлением о наличии там свободных местбуд девелопмент сделал из этого правильные выводы, а о чем думали покупающие там квартиры люди - исключительно их проблемы, ну не маленькие же онимы это уже многократно и с примерами обсасывали с год назад, я рассказывал об опыте сдачи банком аваль своей недвиги, а конкретно - паркомест в центре, я подумывал покупать паркоместа у интергала на ямской и проводил исследованиявердикт на тот момент был- пока оно того не стоит