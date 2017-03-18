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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: П'ят 17 вер, 2021 12:07
flyman написав: Vlad442 написав: J_P написав:
К сожалению, либо я изъясняюсь непонятно (специфика технического воспитания), либо вы не совсем въезжаете )))
Вы рассуждаете правильно, но это из серии - если заселить Украину немцами, то это будет уже не Украина, а Германия. Или "как хорошо, если перестанут воровать, сколько средств общество сэкономит на замках, заборах и полиции".
Не по силам такие задачи постсоветскому социуму. 3 метровый забор, запаркованная на газоне евробляха и тяжелые джипы на разбитых дорогах.
ні, тут "пороблено"засели німцями, а через деякий час буде знову вільнолюдь
хахаха!!! особливо, якщо східними німцями, там кажуть у кожного другого російське ДНК...
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Додано: П'ят 17 вер, 2021 12:08
J_P написав:Если нет парковок в историческом центре - я это понимаю. А вот застройку без необходимого кол-ва парковок, школ, садиков и спорткомплексов/бассейнов не понимаю...
а людей, сознательно покупающих новострои без парковок, в надежде шо они правдами, или неправдами где то припаркуют свой корч понимаете?
а потом эти люди начинают шантаж «дайте нам альтернативу»
да балык вам на воротник, либо платите и соблюдаете правила, либо страдаете и попадаете на бабло, других альтернатив нет и быть не может
вам же по фк2 вроде ж разжевывали уже, но я так и быть повторю - в фк1 парковку очень долго не могли распродать, она долго стояла полупустая и я лично пару раз выкладывал фото с объявлением о наличии там свободных мест
буд девелопмент сделал из этого правильные выводы, а о чем думали покупающие там квартиры люди - исключительно их проблемы, ну не маленькие же они
мы это уже многократно и с примерами обсасывали с год назад, я рассказывал об опыте сдачи банком аваль своей недвиги, а конкретно - паркомест в центре, я подумывал покупать паркоместа у интергала на ямской и проводил исследования
вердикт на тот момент был- пока оно того не стоит
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Додано: П'ят 17 вер, 2021 12:24
sequence написав:
Построим общий паркинг - сразу персонал своими корытами и заставит, клиентам негде запарковаться. Приходится принимать волевые решения
Зарплату надо платить им поменьше, чтобы не хватало на корыта и их содержание.
Своего "конька" небось корытом не называете?
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Додано: П'ят 17 вер, 2021 12:29
Корень проблемы с ситуацией с парковкой это плохой ОТ. Его развитие обязано обеспечивать государство. Огораживать блоками полосу ОТ, штрафовать, вкладываться в инфраструктуру, а не только в асфальт, давать налоговые льготы.
Заграницей я прекрасно пользуюсь ОТ. Комфортабельные полупустые автобусы с кондиционером, которые ходят по расписанию и с минимумом пересадок. В Украине можно пользоваться ОТ, только если нужно доехать от станции метро до станции метро.
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Vlad442
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Додано: П'ят 17 вер, 2021 12:30
kingkongovets написав:
а людей, сознательно покупающих новострои без парковок, в надежде шо они правдами, или неправдами где то припаркуют свой корч понимаете?
а потом эти люди начинают шантаж «дайте нам альтернативу»
Вот именно, дай альтернативу. Расскажите-ка, знающий Кинг, где же в Киеве за последние 15 лет построили ЖК с нужным количеством парковок? Куда должны были по-Вашему заселиться страдальцы с Позняков?
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Додано: П'ят 17 вер, 2021 12:33
Serg-ik написав: sequence написав:
Построим общий паркинг - сразу персонал своими корытами и заставит, клиентам негде запарковаться. Приходится принимать волевые решения
Зарплату надо платить им поменьше, чтобы не хватало на корыта и их содержание.
Своего "конька" небось корытом не называете?
Парковка сотрудников это пример менталитета. Человек приехал на работу в 8 утра и бездумно поставил машину прямо перед входом - меньше идти, место пустое. Логично его выгнать со стоянки, или отправить парковаться подальше. Пусть на этом месте позже припаркуется 10 клиентов на полчаса. Иначе они поедут туда, где парковаться удобней.
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Vlad442
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Додано: П'ят 17 вер, 2021 12:37
Serg-ik написав: kingkongovets написав:
а людей, сознательно покупающих новострои без парковок, в надежде шо они правдами, или неправдами где то припаркуют свой корч понимаете?
а потом эти люди начинают шантаж «дайте нам альтернативу»
Вот именно, дай альтернативу. Расскажите-ка, знающий Кинг, где же в Киеве за последние 15 лет построили ЖК с нужным количеством парковок? Куда должны были по-Вашему заселиться страдальцы с Позняков?
в смысле с «нужным количеством»?
парковок строят столько, сколько их покупают, кто хотел - тот купил
у «страдальцев с позняков» было масса вариантов, в том числе не покупать авто, не позаботившись о месте его хранения
но это ж не наш метод
наш - накупить бетон в полях и ипенях, а потом требовать школы, парковки, закрыть вредное производство за забором и т д
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Додано: П'ят 17 вер, 2021 12:40
Vlad442 написав:Корень проблемы с ситуацией с парковкой это плохой ОТ. Его развитие обязано обеспечивать государство. Огораживать блоками полосу ОТ, штрафовать, вкладываться в инфраструктуру, а не только в асфальт, давать налоговые льготы.
Заграницей я прекрасно пользуюсь ОТ. Комфортабельные полупустые автобусы с кондиционером, которые ходят по расписанию и с минимумом пересадок. В Украине можно пользоваться ОТ, только если нужно доехать от станции метро до станции метро.
корень всех наших проблем в слабой власти
которую мы же сами из себя и выбираем, а потом расшатываем и обвиняем
не платим налоги, но требуем от «как на западе»
не платим за парковки, но жалуемся на пробки
и т д
зы: много раз уже приводил пример с ялтой и крымом вообще
там никто никакой альтернативы не предоставлял, просто поставили скот в стойло
и все супер, никто даже не пикнул
ззы: мой рецепт - в 10 раз увеличить штрафы за парковку, в 100 раз увеличить штат парковочных инспекторов и вырученные средства инвестировать в от
Востаннє редагувалось kingkongovets
в П'ят 17 вер, 2021 12:43, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 17 вер, 2021 12:42
kingkongovets написав:
...нет в конституции права на парковку, а тем более бесплатную, поймите уже это, наконец
Сорри, но нас получается,как говорил мой шеф в аспирантуре, "разговор глухого с немым" )))
Я в принципе противник бесплатного. Всего. И бесплатных парковок в том числе... "Бесплатное" нужно предоставлять только неимущим.
По парковкам в центре. Вы сторонник простого армейского подхода: нарушил устав - вперед на губу. С одной стороны правильно, но...
Я сторонник несколько иного подхода. Вы помните как Лужков перестраивал Москву? Там бардак с парковками в центре был еще больше чем у нас. Отдадим ему должное (или тому кто советовал): сначала были выстроены "улавливающие" платные парковки возле конечных станций метро. И только после их строительства урезали парковки в центре, подняли тарифы и штрафы и выпустили орду эвакуаторов. И резко увеличили парк ОТ. Кстати, а на зеленой ветке даже расширили старые станции, чтобы добавить один вагон.
И народ быстро перестроился.
Скажите, у нас кто-то построил бюджетные парковки у конечных метро перед введением террора? У нас увеличили парк ОТ?
А ведь это так просто - вместо разрешения на строительство очередного ЖК огласить конкурс на аренду земли (с понижающим коэффициентом) для строительства и обслуживания стоянки/паркинга. Поверьте, желающих найдется немало.
И только затем устраивать террор автомобилистам в городе.
Наверно в этом отличие наших подходов к решению проблемы перегруженности центра и прицентралья.
Добавлю: государство - это прежде всего РЕГУЛЯТОР, улаживающий/сглаживающий/решающий проблемы, и только во вторую очередь - "унтер-офицер"
Востаннє редагувалось J_P
в П'ят 17 вер, 2021 12:48, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 17 вер, 2021 12:45
J_P написав:Скажите, у нас кто-то построил бюджетные парковки у конечных метро перед введением террора? У нас увеличили парк ОТ? .
1 да, построили
2 да, увеличили и покупки подвижного состава не прекращаются
вы просто не в теме
зы: пробки возможно ликвидировать лишь выдавливанием личных авто из центра
кстати наземный коммунальный транспорт в центре вполне нормальный и ездит полупустой
ззы: начинать надо именно с террора, время уговоров и «предоставления альтернатив» давно прошло, удивительно, как такой опытный руководитель как вы этого не понимает)
Востаннє редагувалось kingkongovets
в П'ят 17 вер, 2021 12:50, всього редагувалось 2 разів.
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