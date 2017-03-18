Додано: П'ят 17 вер, 2021 13:18

kingkongovets написав: в смысле с «нужным количеством»?

парковок строят столько, сколько их покупают, кто хотел - тот купил

у «страдальцев с позняков» было масса вариантов, в том числе не покупать авто, не позаботившись о месте его хранения в смысле с «нужным количеством»?парковок строят столько, сколько их покупают, кто хотел - тот купилу «страдальцев с позняков» было масса вариантов, в том числе не покупать авто, не позаботившись о месте его хранения

С Кингом всё понятно: "моя хата в центре, все вокруг-дебилы"Возле его царского дома более 100 лет назад была запроектирована конюшня на 30 карет, потому с парковкой всё в норме.А вот в 2005 г, когда проектировали очередную часть домов на Позняках была такая история. Парковки запланировали, но перед самым утверждением плана застройки на заседание ворвалась группа будущих инвесторов в количестве 2600 человек и потребовал отменить парковки.Взамен поставит на их месте несколько свечек в 24 этажа. Инвесторов послушали и приняли этот положительный опыт в следующих проектахВ это время 7-летний Васенька, живший на Оболони с мамкой, не знал, что покупая свою первую однушку на Позняках в 2025 г. не будет иметь права на личное авто, ибо "привет от инвесторов из 2005г."-парковки не предусмотрены, раньше, Васенька надо было думать, еще в детском садике.