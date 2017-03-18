Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Serg-ik написав:.. Своего "конька" небось корытом не называете?
своего отдельно так называть низзя - карму ухудшу! ))) а в общей массе все, включая собственную можно как угодно. ЗЫ Штраф за парковку в своей жизни платил один раз в жизни - в Польше, скорее по незнанию или непониманию надписей на знаках и паркоматах. После, всегда изучал местные правила перед пребыванием
Vlad442 написав:Вы рассуждаете правильно, но это из серии - если заселить Украину немцами, то это будет уже не Украина, а Германия. Или "как хорошо, если перестанут воровать, сколько средств общество сэкономит на замках, заборах и полиции".
Не по силам такие задачи постсоветскому социуму. 3 метровый забор, запаркованная на газоне евробляха и тяжелые джипы на разбитых дорогах.
ні, тут "пороблено" засели німцями, а через деякий час буде знову вільнолюдь
хахаха!!! особливо, якщо східними німцями, там кажуть у кожного другого російське ДНК...
не російське ДНК, а спільна для слов'ян R1a https://en.wikipedia.org/wiki/Haplogroup_R1a Найвищий % у Польщі, так що це найбільш арійська раса. А землі сх.німеччини із слов"янським населенням просто були колонізовані колись германськими князями: Дрезден - Дрезно, Лейпціг - Ліпск
kingkongovets написав:в смысле с «нужным количеством»? парковок строят столько, сколько их покупают, кто хотел - тот купил у «страдальцев с позняков» было масса вариантов, в том числе не покупать авто, не позаботившись о месте его хранения
С Кингом всё понятно: "моя хата в центре, все вокруг-дебилы" Возле его царского дома более 100 лет назад была запроектирована конюшня на 30 карет, потому с парковкой всё в норме. А вот в 2005 г, когда проектировали очередную часть домов на Позняках была такая история. Парковки запланировали, но перед самым утверждением плана застройки на заседание ворвалась группа будущих инвесторов в количестве 2600 человек и потребовал отменить парковки.Взамен поставит на их месте несколько свечек в 24 этажа. Инвесторов послушали и приняли этот положительный опыт в следующих проектах В это время 7-летний Васенька, живший на Оболони с мамкой, не знал, что покупая свою первую однушку на Позняках в 2025 г. не будет иметь права на личное авто, ибо "привет от инвесторов из 2005г."-парковки не предусмотрены, раньше, Васенька надо было думать, еще в детском садике.
Востаннє редагувалось Serg-ik в П'ят 17 вер, 2021 13:22, всього редагувалось 1 раз.
kingkongovets написав:2 да, увеличили и покупки подвижного состава не прекращаются вы просто не в теме
Вы в теме. Это пару сотен МАЗов и пара десятков трамваев? Какая потребность в парке? На сколько фактически закрыта? Каков процент износа транспорта? Может Вы еще знаете на сколько увеличилась выручка в ОТ после ввода электронной оплаты?
kingkongovets написав:а может вы в очередной раз сели в мокрое со своим «С этой стороны города НИЧЕГО»? мало? да возможно ли обеспечить всех всем? нет всех много, в всего - мало, селяви
Выделенное-это утверждение JP Ну так если всего всем не хватит и всех не обеспечить, то значит нефиг штрафовать тех, кто не припарковался на парковках, которых не существует. Или ОТ на всех или парковки -для всех.