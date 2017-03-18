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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8548854985508551

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 87
1. Не вище 900
15%
13
2. 901 - 1050
5%
4
3. 1050 - 1200
10%
9
4. 1201 - 1300
8%
7
5. 1301 - 1400
14%
12
6. 1401 - 1500
20%
17
7. 1501 - 1650
10%
9
8. 1651 - 1800
7%
6
9. Більше 1800
11%
10
Всього голосів : 87
Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 12:48

  Serg-ik написав:..
Своего "конька" небось корытом не называете?

своего отдельно так называть низзя - карму ухудшу! ))) а в общей массе все, включая собственную можно как угодно.
ЗЫ Штраф за парковку в своей жизни платил один раз в жизни - в Польше, скорее по незнанию или непониманию надписей на знаках и паркоматах. После, всегда изучал местные правила перед пребыванием
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Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 12:50

  change_pm написав:
  flyman написав:
  Vlad442 написав:Вы рассуждаете правильно, но это из серии - если заселить Украину немцами, то это будет уже не Украина, а Германия. Или "как хорошо, если перестанут воровать, сколько средств общество сэкономит на замках, заборах и полиции".

Не по силам такие задачи постсоветскому социуму. 3 метровый забор, запаркованная на газоне евробляха и тяжелые джипы на разбитых дорогах.

ні, тут "пороблено"
засели німцями, а через деякий час буде знову вільнолюдь

хахаха!!! особливо, якщо східними німцями, там кажуть у кожного другого російське ДНК...

не російське ДНК, а спільна для слов'ян R1a https://en.wikipedia.org/wiki/Haplogroup_R1a
Найвищий % у Польщі, так що це найбільш арійська раса.
А землі сх.німеччини із слов"янським населенням просто були колонізовані колись германськими князями: Дрезден - Дрезно, Лейпціг - Ліпск
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Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 12:51

  kingkongovets написав:
J_P написав:Скажите, у нас кто-то построил бюджетные парковки у конечных метро перед введением террора? У нас увеличили парк ОТ? .


1 да, построили
2 да, увеличили и покупки подвижного состава не прекращаются
вы просто не в теме

зы: пробки возможно ликвидировать лишь выдавливанием личных авто из центра
кстати наземный коммунальный транспорт в центре вполне нормальный и ездит полупустой


Ок, может в я не в теме других районов. Я живу на Оболони, а дача на киевском море. С этой стороны города НИЧЕГО из перечисленного мною не решено.
J_P
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 13:09

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

J_P написав:Ок, может в я не в теме других районов. Я живу на Оболони, а дача на киевском море. С этой стороны города НИЧЕГО из перечисленного мною не решено.


изучайте

https://www.autocentre.ua/news/sobytie/ ... 5.html/amp
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 13:18

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  kingkongovets написав:в смысле с «нужным количеством»?
парковок строят столько, сколько их покупают, кто хотел - тот купил
у «страдальцев с позняков» было масса вариантов, в том числе не покупать авто, не позаботившись о месте его хранения

С Кингом всё понятно: "моя хата в центре, все вокруг-дебилы"
Возле его царского дома более 100 лет назад была запроектирована конюшня на 30 карет, потому с парковкой всё в норме.
А вот в 2005 г, когда проектировали очередную часть домов на Позняках была такая история. Парковки запланировали, но перед самым утверждением плана застройки на заседание ворвалась группа будущих инвесторов в количестве 2600 человек и потребовал отменить парковки.Взамен поставит на их месте несколько свечек в 24 этажа. Инвесторов послушали и приняли этот положительный опыт в следующих проектах
В это время 7-летний Васенька, живший на Оболони с мамкой, не знал, что покупая свою первую однушку на Позняках в 2025 г. не будет иметь права на личное авто, ибо "привет от инвесторов из 2005г."-парковки не предусмотрены, раньше, Васенька надо было думать, еще в детском садике.
Востаннє редагувалось Serg-ik в П'ят 17 вер, 2021 13:22, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 13:21

  kingkongovets написав:
J_P написав:Ок, может в я не в теме других районов. Я живу на Оболони, а дача на киевском море. С этой стороны города НИЧЕГО из перечисленного мною не решено.


изучайте

https://www.autocentre.ua/news/sobytie/ ... 5.html/amp

Молодец, отмазался
3600 мест. Этого не хватит даже для того, чтобы принять иногородние авто. Киев столица и это надо учитывать
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Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 13:28

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  kingkongovets написав:2 да, увеличили и покупки подвижного состава не прекращаются
вы просто не в теме

Вы в теме. Это пару сотен МАЗов и пара десятков трамваев?
Какая потребность в парке?
На сколько фактически закрыта?
Каков процент износа транспорта?
Может Вы еще знаете на сколько увеличилась выручка в ОТ после ввода электронной оплаты?
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Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 13:53

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Serg-ik написав:
  kingkongovets написав:
J_P написав:Ок, может в я не в теме других районов. Я живу на Оболони, а дача на киевском море. С этой стороны города НИЧЕГО из перечисленного мною не решено.


изучайте

https://www.autocentre.ua/news/sobytie/ ... 5.html/amp

Молодец, отмазался
3600 мест. Этого не хватит даже для того, чтобы принять иногородние авто. Киев столица и это надо учитывать
отмазался?
а может вы в очередной раз сели в мокрое со своим «С этой стороны города НИЧЕГО»?
мало? да
возможно ли обеспечить всех всем? нет
всех много, в всего - мало, селяви
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 13:57

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  kingkongovets написав:а может вы в очередной раз сели в мокрое со своим «С этой стороны города НИЧЕГО»?
мало? да
возможно ли обеспечить всех всем? нет
всех много, в всего - мало, селяви

Выделенное-это утверждение JP
Ну так если всего всем не хватит и всех не обеспечить, то значит нефиг штрафовать тех, кто не припарковался на парковках, которых не существует. Или ОТ на всех или парковки -для всех.
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