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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8546854785488549

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 87
1. Не вище 900
15%
13
2. 901 - 1050
5%
4
3. 1050 - 1200
10%
9
4. 1201 - 1300
8%
7
5. 1301 - 1400
14%
12
6. 1401 - 1500
20%
17
7. 1501 - 1650
10%
9
8. 1651 - 1800
7%
6
9. Більше 1800
11%
10
Всього голосів : 87
Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 12:37

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Serg-ik написав:
  kingkongovets написав:а людей, сознательно покупающих новострои без парковок, в надежде шо они правдами, или неправдами где то припаркуют свой корч понимаете?
а потом эти люди начинают шантаж «дайте нам альтернативу»

Вот именно, дай альтернативу. Расскажите-ка, знающий Кинг, где же в Киеве за последние 15 лет построили ЖК с нужным количеством парковок? Куда должны были по-Вашему заселиться страдальцы с Позняков?
в смысле с «нужным количеством»?
парковок строят столько, сколько их покупают, кто хотел - тот купил
у «страдальцев с позняков» было масса вариантов, в том числе не покупать авто, не позаботившись о месте его хранения
но это ж не наш метод
наш - накупить бетон в полях и ипенях, а потом требовать школы, парковки, закрыть вредное производство за забором и т д
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 12:51

  kingkongovets написав:
J_P написав:Скажите, у нас кто-то построил бюджетные парковки у конечных метро перед введением террора? У нас увеличили парк ОТ? .


1 да, построили
2 да, увеличили и покупки подвижного состава не прекращаются
вы просто не в теме

зы: пробки возможно ликвидировать лишь выдавливанием личных авто из центра
кстати наземный коммунальный транспорт в центре вполне нормальный и ездит полупустой


Ок, может в я не в теме других районов. Я живу на Оболони, а дача на киевском море. С этой стороны города НИЧЕГО из перечисленного мною не решено.
J_P
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 20:27

  trololo написав:122 квм, ушло около 70к (без участка, они выросли в 2 раза за год, потому нет смысла писать), фасад закончил (ceresit visage), готовая стяжка, утепления перекрытия 30 см ваты, ТП (совмещенные с фундаментом), стены под покраску выготовлены, еще надо плитку, потолки ГК с теневым швом доделать, плитку на террасу кинуть (около 30квм) и отмостку (сделана), кухня, мебель... ну и двор - навес под авто, тротуарка, газоны. короче еще штук 30-40 если скромно.

домик в лесу фактически, собираю маслята в 2 метрах от террасы :mrgreen: по приезду в киев еще сутки привыкаю к воздуху, контраст конечно значительный.


про мангальную зону не думали под крышей ? может знаете кто в комплексе делает ?

Д400 ,375 см, стены 10 см / крыша 20 утеплит роквол ,битумка , плиты перекрытия , 2 эт. ,барашек силикат-силикон , 137 м полезной получается - 650 уе за м2 черновая с электрикой (терраса и навес включены) ..коробка правда только готова, може пересчитают :)..
ps по школам Cвятошин ..Гимназия Академия м.Житомирская , с 5 классов сделали 4.. в 9-м классе , потому как много детей ушло ...20-30 % с ближайшего пригорода , в основном переехавшие местные в частные владения ..много 1-х классов ...в старшие классы проще попасть , чем с 1 по 3-й класс...3-4 садика рядом , при желании всюду можно попасть ..
ps 2 продан воздуз в Ипенях +35 % за 1,5 года..второй хочу продать ,но запрет переуступок вроде у застройщика ,проблемный Орлан/Молодость ...
ps3 Аренда 1 к ( ту что Влад комментировал) Фортуну в Ипенях за 12к в оренде , это хотелка..за 10-11 можно такую же взять, в более лучшчей локации Ипеня ,возле Центрального парка..
lincoln2
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 21:03

  lincoln2 написав:
про мангальную зону не думали под крышей ?


имхо,это лишнее. если уж сильно хочется в тепле грилить, то гавриловы к своим каминным топкам решетки продают :)
trololo
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