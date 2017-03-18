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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: П'ят 17 вер, 2021 12:37
Serg-ik написав: kingkongovets написав:
а людей, сознательно покупающих новострои без парковок, в надежде шо они правдами, или неправдами где то припаркуют свой корч понимаете?
а потом эти люди начинают шантаж «дайте нам альтернативу»
Вот именно, дай альтернативу. Расскажите-ка, знающий Кинг, где же в Киеве за последние 15 лет построили ЖК с нужным количеством парковок? Куда должны были по-Вашему заселиться страдальцы с Позняков?
в смысле с «нужным количеством»?
парковок строят столько, сколько их покупают, кто хотел - тот купил
у «страдальцев с позняков» было масса вариантов, в том числе не покупать авто, не позаботившись о месте его хранения
но это ж не наш метод
наш - накупить бетон в полях и ипенях, а потом требовать школы, парковки, закрыть вредное производство за забором и т д
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Додано: П'ят 17 вер, 2021 12:51
kingkongovets написав:
J_P написав:Скажите, у нас кто-то построил бюджетные парковки у конечных метро перед введением террора? У нас увеличили парк ОТ? .
1 да, построили
2 да, увеличили и покупки подвижного состава не прекращаются
вы просто не в теме
зы: пробки возможно ликвидировать лишь выдавливанием личных авто из центра
кстати наземный коммунальный транспорт в центре вполне нормальный и ездит полупустой
Ок, может в я не в теме других районов. Я живу на Оболони, а дача на киевском море. С этой стороны города НИЧЕГО из перечисленного мною не решено.
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Додано: П'ят 17 вер, 2021 20:27
trololo написав:
122 квм, ушло около 70к (без участка, они выросли в 2 раза за год, потому нет смысла писать), фасад закончил (ceresit visage), готовая стяжка, утепления перекрытия 30 см ваты, ТП (совмещенные с фундаментом), стены под покраску выготовлены, еще надо плитку, потолки ГК с теневым швом доделать, плитку на террасу кинуть (около 30квм) и отмостку (сделана), кухня, мебель... ну и двор - навес под авто, тротуарка, газоны. короче еще штук 30-40 если скромно.
домик в лесу фактически, собираю маслята в 2 метрах от террасы
по приезду в киев еще сутки привыкаю к воздуху, контраст конечно значительный.
про мангальную зону не думали под крышей ? может знаете кто в комплексе делает ?
Д400 ,375 см, стены 10 см / крыша 20 утеплит роквол ,битумка , плиты перекрытия , 2 эт. ,барашек силикат-силикон , 137 м полезной получается - 650 уе за м2 черновая с электрикой (терраса и навес включены) ..коробка правда только готова, може пересчитают
..
ps по школам Cвятошин ..Гимназия Академия м.Житомирская , с 5 классов сделали 4.. в 9-м классе , потому как много детей ушло ...20-30 % с ближайшего пригорода , в основном переехавшие местные в частные владения ..много 1-х классов ...в старшие классы проще попасть , чем с 1 по 3-й класс...3-4 садика рядом , при желании всюду можно попасть ..
ps 2 продан воздуз в Ипенях +35 % за 1,5 года..второй хочу продать ,но запрет переуступок вроде у застройщика ,проблемный Орлан/Молодость ...
ps3 Аренда 1 к ( ту что Влад комментировал) Фортуну в Ипенях за 12к в оренде , это хотелка..за 10-11 можно такую же взять, в более лучшчей локации Ипеня ,возле Центрального парка..
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Додано: П'ят 17 вер, 2021 21:03
lincoln2 написав:
про мангальную зону не думали под крышей ?
имхо,это лишнее. если уж сильно хочется в тепле грилить, то гавриловы к своим каминным топкам решетки продают
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Додано: П'ят 17 вер, 2021 22:07
lincoln2 написав:
проблемный Орлан/Молодость ..
нью йорк, чехов парк?
lincoln2 написав:
Аренда 1 к ( ту что Влад комментировал) Фортуну в Ипенях за 12к в оренде , это хотелка..за 10-11 можно такую же взять, в более лучшчей локации Ипеня ,возле Центрального парка..
но там не будет огромной закрытой территории без машин. Куда можно киндера выпустить без охраны. Сам факт 12к за средненькую квартиру это сюр для Ирпеня. Даже 10к сюр. +50% за 3 года.
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Додано: П'ят 17 вер, 2021 22:20
kingkongovets написав:
наш - накупить бетон в полях и ипенях, а потом требовать школы, парковки, закрыть вредное производство за забором и т д
никак ты не можешь понять что не могут все жить в центре, а если бы жили пробки из пешеходов были бы даже на тротуарах (день киева видел?). Всё правильно они хотят, нужно уменьшать плотность населения в Киеве выселяя всех по максимуму на окраины и в пригород. Туда же выносить школы/больницы. Деньги должны "ходить за пациентом", а не пациент за врачом или учителем (как в совке). Жду платный въезд в центр, может тогда до бизнеса дойдет что за пределами центра тоже есть жизнь, и не в санаханте под офисом счастье.
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Додано: П'ят 17 вер, 2021 22:35
Serg-ik написав:
Вот именно, дай альтернативу. Расскажите-ка, знающий Кинг, где же в Киеве за последние 15 лет построили ЖК с нужным количеством парковок? Куда должны были по-Вашему заселиться страдальцы с Позняков?
На Позняках по проекту было несколько многоуровневых парковок, но вместо них построили дома... А город провтыкал... Но места для строительства там еще навалом. Но пока не строят. Потому что ваша позняковская жлобня удавится. Зачем? Можно бросить свою машину на клумбе, на тротуаре, прямо на проезжей части и никому ничего не платить.
А вот если вас сначала откошмарить, за холку натыкать мордой в г., тогда вы уже добровольно в очередь на парковки выстроитесь.
Вы же черти, нормального языка не понимаете. Только так вам можно привить высокую культуру парковки.
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Додано: П'ят 17 вер, 2021 22:37
vitaliian написав: kingkongovets написав:
наш - накупить бетон в полях и ипенях, а потом требовать школы, парковки, закрыть вредное производство за забором и т д
никак ты не можешь понять что не могут все жить в центре, а если бы жили пробки из пешеходов были бы даже на тротуарах (день киева видел?). Всё правильно они хотят, нужно уменьшать плотность населения в Киеве выселяя всех по максимуму на окраины и в пригород. Туда же выносить школы/больницы. Деньги должны "ходить за пациентом", а не пациент за врачом или учителем (как в совке). Жду платный въезд в центр, может тогда до бизнеса дойдет что за пределами центра тоже есть жизнь, и не в санаханте под офисом счастье.
где и когда я говорил, шо все должны жить в центре?
я говорил и говорю шо нехер из своих ипеней сюда переться на авто
да и вообще центр комфортен для жизни именно тогда, когда вы сидите по домам
а вот комфорт и ценность версалей и прочих ирпенятников в ипенях очень сильно упадет когда уже нельзя будет так просто кинуть кости в корч и бесплатно запарковать его на тротуаре в центре
придется снимать короны и пересаживаться на эльки, маршрутосы, метро и самокаты
да сам скоро увидишь)
зы: расскажи мне еще про пешеходные пробки в киеве
а то я за свой полтос жизни в киеве не в курсе как оно тут все обстоит бгг
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Додано: П'ят 17 вер, 2021 22:55
kingkongovets написав: Serg-ik написав: kingkongovets написав:
а людей, сознательно покупающих новострои без парковок, в надежде шо они правдами, или неправдами где то припаркуют свой корч понимаете?
а потом эти люди начинают шантаж «дайте нам альтернативу»
Вот именно, дай альтернативу. Расскажите-ка, знающий Кинг, где же в Киеве за последние 15 лет построили ЖК с нужным количеством парковок? Куда должны были по-Вашему заселиться страдальцы с Позняков?
в смысле с «нужным количеством»?
парковок строят столько, сколько их покупают, кто хотел - тот купил
у «страдальцев с позняков» было масса вариантов, в том числе не покупать авто, не позаботившись о месте его хранения
но это ж не наш метод
наш - накупить бетон в полях и ипенях, а потом требовать школы, парковки, закрыть вредное производство за забором и т д
Seg-ik задал вам хороший вопрос на который вы предпочли не отвечать.
Нет. Ситуация несколько сложнее, чем то простое видение которое вы пропагируете.
Ваше обоснование виктимности владельцев авто для жителей ПОХ по сути такое же, как к жителям трещины, что метро у них нет по причине, что они жлобятся/будут жлобиться тратиться восемь гривен на поездку.
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Додано: П'ят 17 вер, 2021 23:08
kingkongovets написав: vitaliian написав: kingkongovets написав:
наш - накупить бетон в полях и ипенях, а потом требовать школы, парковки, закрыть вредное производство за забором и т д
никак ты не можешь понять что не могут все жить в центре, а если бы жили пробки из пешеходов были бы даже на тротуарах (день киева видел?). Всё правильно они хотят, нужно уменьшать плотность населения в Киеве выселяя всех по максимуму на окраины и в пригород. Туда же выносить школы/больницы. Деньги должны "ходить за пациентом", а не пациент за врачом или учителем (как в совке). Жду платный въезд в центр, может тогда до бизнеса дойдет что за пределами центра тоже есть жизнь, и не в санаханте под офисом счастье.
где и когда я говорил, шо все должны жить в центре?
я говорил и говорю шо нехер из своих ипеней сюда переться на авто
да и вообще центр комфортен для жизни именно тогда, когда вы сидите по домам
а вот комфорт и ценность версалей и прочих ирпенятников в ипенях очень сильно упадет когда уже нельзя будет так просто кинуть кости в корч и бесплатно запарковать его на тротуаре в центре
придется снимать короны и пересаживаться на эльки, маршрутосы, метро и самокаты
да сам скоро увидишь)
зы: расскажи мне еще про пешеходные пробки в киеве
а то я за свой полтос жизни в киеве не в курсе как оно тут все обстоит бгг
Скажите, а какие вам дома нравятся для жизни?
Естественно интересуют на правом берегу узнать.
Где жить по вашему хорошо. С указанием конкретного адреса дома.
3-5 адресов было бы не плохо.
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