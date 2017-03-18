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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: П'ят 17 вер, 2021 23:10
Voistov написав:Seg-ik задал вам хороший вопрос на который вы предпочли не отвечать.
Нет. Ситуация несколько сложнее, чем то простое видение которое вы пропагируете.
Ваше обоснование виктимности владельцев авто для жителей ПОХ по сути такое же, как к жителям трещины, что метро у них нет по причине, что они жлобятся/будут жлобиться тратиться восемь гривен на поездку.
в смысле хороший вопрос?
сколько построено жк с достаточным количеством паркомест?
я ж ответил - столько, сколько их были готовы купить
кто хотел купить - тот купил, проблем нет, они начали появляться только сейчас, когда лосей начали понемногу щемить
именно начали и именно понемногу
пока
шо касается ваших рассуждений о виктимности, то для начала не стоит путать божий дар с яичницей
парковки - не проблемы города, проблемы города - пробки и хаотичная парковка
решение - резко удорожить использование авто
альтернативы в виде от и платные коммерческие парковки канешна же появятся
но это все потом, а пока придется немного пострадать, а как вы хотели
возможности пряника давно исчерпаны, пришло время кнута
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kingkongovets
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Додано: П'ят 17 вер, 2021 23:15
Voistov написав:Скажите, а какие вам дома нравятся для жизни?
Естественно интересуют на правом берегу узнать.
Где жить по вашему хорошо. С указанием конкретного адреса дома.
3-5 адресов было бы не плохо.
вам совет, или консультацию?)
зачем вам то, что считаю я?
у вас должно быть свое собственное мнение, тем более без упоминания бюджета все эти советы ничего не стоят
могу лишь сказать, шо в киеве надо жить в пределах 1й парковочной зоны
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Додано: П'ят 17 вер, 2021 23:17
kingkongovets написав:
Voistov написав:Seg-ik задал вам хороший вопрос на который вы предпочли не отвечать.
Нет. Ситуация несколько сложнее, чем то простое видение которое вы пропагируете.
Ваше обоснование виктимности владельцев авто для жителей ПОХ по сути такое же, как к жителям трещины, что метро у них нет по причине, что они жлобятся/будут жлобиться тратиться восемь гривен на поездку.
в смысле хороший вопрос?
сколько построено жк с достаточным количеством паркомест?
я ж ответил - столько, сколько их были готовы купить
кто хотел купить - тот купил, проблем нет, они начали появляться только сейчас, когда лосей начали понемногу щемить
именно начали и именно понемногу
пока
шо касается ваших рассуждений о виктимности, то для начала не стоит путать божий дар с яичницей
парковки - не проблемы города, проблемы города - пробки и хаотичная парковка
решение - резко удорожить использование авто
альтернативы в виде от и платные коммерческие парковки канешна же появятся
но это все потом, а пока придется немного пострадать, а как вы хотели
возможности пряника давно исчерпаны, пришло время кнута
Нет. Вы предпочитаете продолжать играть в пинг понг игру.
И добиться от вас ответа как в русской народной притче.
- мальчик как тебя зовут.
- так же как и моего отца.
- как зовут твоего отца?
- так как и меня.
- ну как тебя кличут когда обедать пора?
- меня не надо кликаты, я сам всегда заранее прибегаю.
Скажите, есть ли по вашему мнению в Киеве дома, которые построены с «достаточным» числом паркомест?
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Voistov
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Додано: П'ят 17 вер, 2021 23:21
kingkongovets написав:
в смысле хороший вопрос?
сколько построено жк с достаточным количеством паркомест?
я ж ответил - столько, сколько их были готовы купить
кто хотел купить - тот купил, проблем нет, они начали появляться только сейчас, когда лосей начали понемногу щемить
именно начали и именно понемногу
пока
шо касается ваших рассуждений о виктимности, то для начала не стоит путать божий дар с яичницей
парковки - не проблемы города, проблемы города - пробки и хаотичная парковка
решение - резко удорожить использование авто
альтернативы в виде от и платные коммерческие парковки канешна же появятся
но это все потом, а пока придется немного пострадать, а как вы хотели
возможности пряника давно исчерпаны, пришло время кнута
Когда тебя ткнули в нереальные цены на паркоместа то ты заткнулся.
Парковки одна из первоочередных проблем города, но придурки в КМДА вместо ее решения занимаются херней типа велодорожек.
У твоего мера выходит и метро не проблема города и развязки не проблема города, они то почему не строятся?
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Додано: П'ят 17 вер, 2021 23:27
Voistov написав: kingkongovets написав:
Voistov написав:Seg-ik задал вам хороший вопрос на который вы предпочли не отвечать.
Нет. Ситуация несколько сложнее, чем то простое видение которое вы пропагируете.
Ваше обоснование виктимности владельцев авто для жителей ПОХ по сути такое же, как к жителям трещины, что метро у них нет по причине, что они жлобятся/будут жлобиться тратиться восемь гривен на поездку.
в смысле хороший вопрос?
сколько построено жк с достаточным количеством паркомест?
я ж ответил - столько, сколько их были готовы купить
кто хотел купить - тот купил, проблем нет, они начали появляться только сейчас, когда лосей начали понемногу щемить
именно начали и именно понемногу
пока
шо касается ваших рассуждений о виктимности, то для начала не стоит путать божий дар с яичницей
парковки - не проблемы города, проблемы города - пробки и хаотичная парковка
решение - резко удорожить использование авто
альтернативы в виде от и платные коммерческие парковки канешна же появятся
но это все потом, а пока придется немного пострадать, а как вы хотели
возможности пряника давно исчерпаны, пришло время кнута
Нет. Вы предпочитаете продолжать играть в пинг понг игру.
И добиться от вас ответа как в русской народной притче.
- мальчик как тебя зовут.
- так же как и моего отца.
- как зовут твоего отца?
- так как и меня.
- ну как тебя кличут когда обедать пора?
- меня не надо кликаты, я сам всегда заранее прибегаю.
Скажите, есть ли по вашему мнению в Киеве дома, которые построены с «достаточным» числом паркомест?
я не знаю шо такое «достаточное количество паркомест»
я не знаю, шо такое «адекватная» цена паркоместа
если знаете вы - потрудитесь привести какие то пруфы, будет интересно, лично ваше мнение меня простите не интересует
но я знаю, шо проблемы парковки нет у тех, кто купил паркоместа, я знаю, шо паркоместа можно купить и с этим проблем тоже нет, если подходить к вопросу заблаговременно
конечно, если ждать, що город, или застройщик должны предугадать количество ваших авто и заблаговременно зарезервировать под них бесплатные паркоместа, то, цитируя классиков, вы будете «жрать говно и страдать»
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kingkongovets
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Додано: П'ят 17 вер, 2021 23:32
kingkongovets написав: Voistov написав: kingkongovets написав:
в смысле хороший вопрос?
сколько построено жк с достаточным количеством паркомест?
я ж ответил - столько, сколько их были готовы купить
кто хотел купить - тот купил, проблем нет, они начали появляться только сейчас, когда лосей начали понемногу щемить
именно начали и именно понемногу
пока
шо касается ваших рассуждений о виктимности, то для начала не стоит путать божий дар с яичницей
парковки - не проблемы города, проблемы города - пробки и хаотичная парковка
решение - резко удорожить использование авто
альтернативы в виде от и платные коммерческие парковки канешна же появятся
но это все потом, а пока придется немного пострадать, а как вы хотели
возможности пряника давно исчерпаны, пришло время кнута
Нет. Вы предпочитаете продолжать играть в пинг понг игру.
И добиться от вас ответа как в русской народной притче.
- мальчик как тебя зовут.
- так же как и моего отца.
- как зовут твоего отца?
- так как и меня.
- ну как тебя кличут когда обедать пора?
- меня не надо кликаты, я сам всегда заранее прибегаю.
Скажите, есть ли по вашему мнению в Киеве дома, которые построены с «достаточным» числом паркомест?
я не знаю шо такое «достаточное количество паркомест»
я не знаю, шо такое «адекватная» цена паркоместа
если знаете вы - потрудитесь привести какие то пруфы, будет интересно, лично ваше мнение меня простите не интересует
но я знаю, шо есть дома, где проблемы парковки нет, я знаю, шо при желании паркоместа можно купить и с этим проблем тоже нет, если подходить к вопросу заблаговременно
конечно, если ждать, що город, или застройщик должны предугадать количество ваших авто и заблаговременно зарезервировать под них бесплатные паркоместа, то, цитируя классиков, вы будете «жрать говно и страдать»
Да нет же, я не знаю что такое «достаточное количество паркомест».
Именно вы начали использовать этот загадочный термин, а теперь предлагаете мне его сформулировать.
Можете привести конкретные дома с адресами где проблем с парковками нет?
Чуть позже я наверно распишу свой кейс.
P.S. Хочу подчеркнуть это ваша цитата из вашего поста: « сколько построено жк с достаточным количеством паркомест?”
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Voistov
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Додано: П'ят 17 вер, 2021 23:43
Voistov написав: kingkongovets написав:
Voistov написав:[quote="5299494:kingkongovets"]
в смысле хороший вопрос?
сколько построено жк с достаточным количеством паркомест?
я ж ответил - столько, сколько их были готовы купить
кто хотел купить - тот купил, проблем нет, они начали появляться только сейчас, когда лосей начали понемногу щемить
именно начали и именно понемногу
пока
шо касается ваших рассуждений о виктимности, то для начала не стоит путать божий дар с яичницей
парковки - не проблемы города, проблемы города - пробки и хаотичная парковка
решение - резко удорожить использование авто
альтернативы в виде от и платные коммерческие парковки канешна же появятся
но это все потом, а пока придется немного пострадать, а как вы хотели
возможности пряника давно исчерпаны, пришло время кнута
Нет. Вы предпочитаете продолжать играть в пинг понг игру.
И добиться от вас ответа как в русской народной притче.
- мальчик как тебя зовут.
- так же как и моего отца.
- как зовут твоего отца?
- так как и меня.
- ну как тебя кличут когда обедать пора?
- меня не надо кликаты, я сам всегда заранее прибегаю.
Скажите, есть ли по вашему мнению в Киеве дома, которые построены с «достаточным» числом паркомест?
я не знаю шо такое «достаточное количество паркомест»
я не знаю, шо такое «адекватная» цена паркоместа
если знаете вы - потрудитесь привести какие то пруфы, будет интересно, лично ваше мнение меня простите не интересует
но я знаю, шо есть дома, где проблемы парковки нет, я знаю, шо при желании паркоместа можно купить и с этим проблем тоже нет, если подходить к вопросу заблаговременно
конечно, если ждать, що город, или застройщик должны предугадать количество ваших авто и заблаговременно зарезервировать под них бесплатные паркоместа, то, цитируя классиков, вы будете «жрать говно и страдать»
Да нет же, я не знаю что такое «достаточное количество паркомест».
Именно вы начали использовать этот загадочный термин, а теперь предлагаете мне его сформулировать.
Можете привести конкретные дома с адресами где проблем с парковками нет?
Чуть позже я наверно распишу свой кейс.[/quote]
этот термин начал использовать не я а сержик, на которого вы сослались
я ж исправил - думаю в любом доме можно найти слишком хитросделанного персонажа, который пожлобившись купить паркоместа, либо неверно оценивший свои финансовые возможности и не купивший паркоместо вследствии банального отсутствия средств и поимевшего в итоге проблемы
но, повторяю - тот кто позаботился об этом заранее и купил, либо арендовал паркоместа, проблем не имеет
ваш негатив исходит из непонимания простой вещи - парковка корча на муниципальной, или придомовой территории бесплатной не может быть в принципе
и никто вам ее предоставлять только потому, шо вы купили авто, не обязан
ну это ж так просто, бл
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kingkongovets
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Додано: П'ят 17 вер, 2021 23:51
Voistov написав:Хочу подчеркнуть это ваша цитата из вашего поста: « сколько построено жк с достаточным количеством паркомест?”
ок, сержик написал не достаточным, а нужным, это шото меняет?
на этом дискуссию заканчиваю - она ничего не изменит, страдать и «выходить из зоны комфорта» обнаглевшим лосям все равно придется, а «нужное» количество паркомест начнет строится только тогда, когда к ним придет понимание, шо иммитация красивой жизни закончена и купить биток с накрашенными губами - полдела, его еще нужно содержать и за все придется платить
ну или придется ездить на метро, такси и самокатах, шо тоже меж прочим норм вариант
Востаннє редагувалось kingkongovets
в П'ят 17 вер, 2021 23:52, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 17 вер, 2021 23:52
kingkongovets написав:
я не знаю шо такое «достаточное количество паркомест»
я не знаю, шо такое «адекватная» цена паркоместа
если знаете вы - потрудитесь привести какие то пруфы, будет интересно, лично ваше мнение меня простите не интересует
но я знаю, шо есть дома, где проблемы парковки нет, я знаю, шо при желании паркоместа можно купить и с этим проблем тоже нет, если подходить к вопросу заблаговременно
конечно, если ждать, що город, или застройщик должны предугадать количество ваших авто и заблаговременно зарезервировать под них бесплатные паркоместа, то, цитируя классиков, вы будете «жрать говно и страдать»
Да нет же, я не знаю что такое «достаточное количество паркомест».
Именно вы начали использовать этот загадочный термин, а теперь предлагаете мне его сформулировать.
Можете привести конкретные дома с адресами где проблем с парковками нет?
Чуть позже я наверно распишу свой кейс.[/quote]
этот термин начал использовать не я а сержик, на которого вы сослались
я ж исправил - думаю в любом доме можно найти слишком хитросделанного персонажа, который пожлобившись купить паркоместа, либо неверно оценивший свои финансовые возможности и не купивший паркоместо вследствии банального отсутствия средств и поимевшего в итоге проблемы
но, повторяю - тот кто позаботился об этом заранее и купил, либо арендовал паркоместа, проблем не имеет
ваш негатив исходит из непонимания простой вещи - парковка корча на муниципальной, или придомовой территории бесплатной не может быть в принципе
и никто вам ее предоставлять только потому, шо вы купили авто, не обязан
ну это ж так просто, бл[/quote]
Хорошо, по поводу «достаточного» принимается.
Вы домысливаете с моей стороны эмоции, и не конкретизируете их.
Приписываете мне непонимание, и мне непонятно в чем именно выражается, непонимание чего у меня есть?
Очень тяжело повторять.
Скажите, знаете ли вы конкретные сданные дома, или хотя бы дома которые были сданы, в которых после сдачи сразу можно было купить паркоместа?
Мне известен только один случай, Гавела 3.
Востаннє редагувалось Voistov
в П'ят 17 вер, 2021 23:55, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 17 вер, 2021 23:54
Voistov написав:Очень тяжело повторять.
Скажите, знаете ли вы конкретные сланные дома, или хотя бы дома которые были сданы, в которых после сдачи сразу можно было купить паркоместа?
конечно знаю, их много
но вопрос ведь всегда в цене
практически в любом бизнесе проблемы купить паркоместо нет
надеюсь на этом все?
зы: но даже если нальзя купить, то всегда можно арендовать
даже у фк2 рядом огромная ппрковка оушена
Востаннє редагувалось kingkongovets
в П'ят 17 вер, 2021 23:56, всього редагувалось 1 раз.
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