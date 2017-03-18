Додано: П'ят 17 вер, 2021 23:52

kingkongovets написав: я не знаю шо такое «достаточное количество паркомест»

я не знаю, шо такое «адекватная» цена паркоместа

если знаете вы - потрудитесь привести какие то пруфы, будет интересно, лично ваше мнение меня простите не интересует

но я знаю, шо есть дома, где проблемы парковки нет, я знаю, шо при желании паркоместа можно купить и с этим проблем тоже нет, если подходить к вопросу заблаговременно

конечно, если ждать, що город, или застройщик должны предугадать количество ваших авто и заблаговременно зарезервировать под них бесплатные паркоместа, то, цитируя классиков, вы будете «жрать говно и страдать» я не знаю шо такое «достаточное количество паркомест»я не знаю, шо такое «адекватная» цена паркоместаесли знаете вы - потрудитесь привести какие то пруфы, будет интересно, лично ваше мнение меня простите не интересуетно я знаю, шо есть дома, где проблемы парковки нет, я знаю, шо при желании паркоместа можно купить и с этим проблем тоже нет, если подходить к вопросу заблаговременноконечно, если ждать, що город, или застройщик должны предугадать количество ваших авто и заблаговременно зарезервировать под них бесплатные паркоместа, то, цитируя классиков, вы будете «жрать говно и страдать»

Да нет же, я не знаю что такое «достаточное количество паркомест».Именно вы начали использовать этот загадочный термин, а теперь предлагаете мне его сформулировать.Можете привести конкретные дома с адресами где проблем с парковками нет?Чуть позже я наверно распишу свой кейс.[/quote]этот термин начал использовать не я а сержик, на которого вы сослалисья ж исправил - думаю в любом доме можно найти слишком хитросделанного персонажа, который пожлобившись купить паркоместа, либо неверно оценивший свои финансовые возможности и не купивший паркоместо вследствии банального отсутствия средств и поимевшего в итоге проблемыно, повторяю - тот кто позаботился об этом заранее и купил, либо арендовал паркоместа, проблем не имеетваш негатив исходит из непонимания простой вещи - парковка корча на муниципальной, или придомовой территории бесплатной не может быть в принципеи никто вам ее предоставлять только потому, шо вы купили авто, не обязанну это ж так просто, бл[/quote]Хорошо, по поводу «достаточного» принимается.Вы домысливаете с моей стороны эмоции, и не конкретизируете их.Приписываете мне непонимание, и мне непонятно в чем именно выражается, непонимание чего у меня есть?Очень тяжело повторять.Скажите, знаете ли вы конкретные сданные дома, или хотя бы дома которые были сданы, в которых после сдачи сразу можно было купить паркоместа?Мне известен только один случай, Гавела 3.