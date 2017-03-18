Додано: Суб 18 вер, 2021 00:18

Voistov написав: Считаете ли вы,

Что машину можно покупать, только если существует зарезервированное место для парковки? Считаете ли вы,Что машину можно покупать, только если существует зарезервированное место для парковки?

да, считаю, но это не единственное условиенужно еще быть готовым платить за парковку в городелюбому беспределу приходит конец, в киеве уже выросло поколение, считающее парковку во дворах и тротуарах нормальным явлением, а свои проблемы с парковкой - выше проблем пешеходов, соседей и вообще кого бы то ни былоповторяться про скот и стойло уже давно надоело, как и втолковывать по 100500 раз казалось бы элементарные вещизы: поищите поиском аббревиатуры и погуглите количество там паркоместа потом вернемся к разговору о виктимности)надобраничззы: троещина строилась на моих глазах, когда я жил и учился в школе на лесномя же как то о себе позаботился, как и мои вменяемые одноклассники и друзья детстване всем вообще посчастливилось родиться в киеве, троещина - далеко не худший вариант