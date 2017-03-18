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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 17 вер, 2021 23:56
kingkongovets написав:
Voistov написав:Очень тяжело повторять.
Скажите, знаете ли вы конкретные сланные дома, или хотя бы дома которые были сданы, в которых после сдачи сразу можно было купить паркоместа?
конечно знаю, их много
но вопрос ведь всегда в цене
практически в любом бизнесе проблемы купить паркоместо нет
надеюсь на этом все?
Ок, давайте попробуем оценить их количество.
Если можно с конкретных адресов?
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Voistov
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Додано: Суб 18 вер, 2021 00:00
Voistov написав: kingkongovets написав:
Voistov написав:Очень тяжело повторять.
Скажите, знаете ли вы конкретные сланные дома, или хотя бы дома которые были сданы, в которых после сдачи сразу можно было купить паркоместа?
конечно знаю, их много
но вопрос ведь всегда в цене
практически в любом бизнесе проблемы купить паркоместо нет
надеюсь на этом все?
Ок, давайте попробуем оценить их количество.
Если можно с конкретных адресов?
фк1, бф, тт
та даже в стоящем рядом ковпака 17 можно найти в аренду паркоместа
у меня и на гс 10а при желании можно было и купить и арендовать паркоместо и после сдачи и много позже
узнайте сколько распродавали паркоместа в голосухе
в общем занимайтесь
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Додано: Суб 18 вер, 2021 00:09
kingkongovets написав:
Voistov написав:
конечно знаю, их много
но вопрос ведь всегда в цене
практически в любом бизнесе проблемы купить паркоместо нет
надеюсь на этом все?
Ок, давайте попробуем оценить их количество.
Если можно с конкретных адресов?
фк1, бф, тт
та даже в стоящем рядом ковпака 17 можно найти в аренду паркоместа
у меня и на гс 10а при желании можно было и купить и арендовать паркоместо и после сдачи и много позже
узнайте сколько распродавали паркоместа в голосухе
в общем занимайтесь[/quote]
К сожалению не силен в аббревиатурах, ни одной распознать не могу.
Вы сообщили список комплексов, не могу сходу вам не верить.
Можно ли понять, сколько сейчас стоят эти паркоместа, в этих комплексах?
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Додано: Суб 18 вер, 2021 00:12
Считаете ли вы,
Что машину можно покупать, только если существует зарезервированное место для парковки?
Как по вашему, имеет ли моральное право возмущаться 20 летний коренной житель троещины тем, что власть города плохо работает, и ничего не делает для улучшения транспортного сообщения троещины с другими частями Киева, или ему нужно было позаботиться где рождаться!?
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Додано: Суб 18 вер, 2021 00:18
Voistov написав:
Считаете ли вы,
Что машину можно покупать, только если существует зарезервированное место для парковки?
да, считаю, но это не единственное условие
нужно еще быть готовым платить за парковку в городе
любому беспределу приходит конец, в киеве уже выросло поколение, считающее парковку во дворах и тротуарах нормальным явлением, а свои проблемы с парковкой - выше проблем пешеходов, соседей и вообще кого бы то ни было
повторяться про скот и стойло уже давно надоело, как и втолковывать по 100500 раз казалось бы элементарные вещи
зы: поищите поиском аббревиатуры и погуглите количество там паркомест
а потом вернемся к разговору о виктимности)
надобранич
ззы: троещина строилась на моих глазах, когда я жил и учился в школе на лесном
я же как то о себе позаботился, как и мои вменяемые одноклассники и друзья детства
не всем вообще посчастливилось родиться в киеве, троещина - далеко не худший вариант
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kingkongovets
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Додано: Суб 18 вер, 2021 00:27
kingkongovets написав: Voistov написав:
Считаете ли вы,
Что машину можно покупать, только если существует зарезервированное место для парковки?
да, считаю, но это не единственное условие
нужно еще быть готовым платить за парковку в городе
любому беспределу приходит конец, в киеве уже выросло поколение, считающее парковку во дворах и тротуарах нормальным явлением, а свои проблемы с парковкой - выше проблем пешеходов, соседей и вообще кого бы то ни было
повторяться про скот и стойло уже давно надоело, как и втолковывать по 100500 раз казалось бы элементарные вещи
зы: поищите поиском аббревиатуры и погуглите количество там паркомест
а потом вернемся к разговору о виктимности)
надобранич
Дело в том, что это уже почти философские вопросы, но достаточно давно сформулированные ещё в древнем Риме и в средневековье, которые перешли и в новое время.
Закон обратной силы не имеет.
Если это не было запрещено 10-15 лет назад, то нельзя просто запрещать это сейчас, без альтернативы.
Запрещение парковок на некоторых улицах ПОХ это разумное действие к которому мы должны стремиться в рамках всего Киева, но это не должно быть директивное действие не предполагающее альтернативы.
Развитее ОТ, перехватывающихся парковок.
Не только закон делает людей, но и люди делают закон.
А то вы тут засели весь в белом…
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Додано: Суб 18 вер, 2021 00:30
kingkongovets написав: Voistov написав:
Считаете ли вы,
Что машину можно покупать, только если существует зарезервированное место для парковки?
да, считаю, но это не единственное условие
нужно еще быть готовым платить за парковку в городе
любому беспределу приходит конец, в киеве уже выросло поколение, считающее парковку во дворах и тротуарах нормальным явлением, а свои проблемы с парковкой - выше проблем пешеходов, соседей и вообще кого бы то ни было
повторяться про скот и стойло уже давно надоело, как и втолковывать по 100500 раз казалось бы элементарные вещи
зы: поищите поиском аббревиатуры и погуглите количество там паркомест
а потом вернемся к разговору о виктимности)
надобранич
ззы: троещина строилась на моих глазах, когда я жил и учился в школе на лесном
я же как то о себе позаботился, как и мои вменяемые одноклассники и друзья детства
не всем вообще посчастливилось родиться в киеве, троещина - далеко не худший вариант
Вы случаем не любитель Ницше?
Я смог, значит я сверхчеловек?
Двадцатилетние потомки неудачников должны страдать, да
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Додано: Суб 18 вер, 2021 00:36
Voistov написав:
Вы случаем не любитель Ницше?
Я смог, значит я сверхчеловек?
Двадцатилетние потомки неудачников должны страдать, да
а вы случаем с ручника не забыли сняться?
я сказал шо раз смог я и мои друзья и одноклассники, то почему это такая проблема для остальных?
почему люди сюда вообще приезжают из других городов, снимают квартиры, зарабатывают на свое жилье, обеспечивают будущее своим детям и не считают себя при этом сверхчеловеками?
страдать должны те, кто как сержик вместо того шоп рубить бабло, по 10 лет ноют и жалуются на несправедливость жизни в инете
все у них виноваты, все им шото недодают и недоплачивают
и работа получше их сама не находит, тварь эдакая
и шо самое смешное - они защищают право лосей бесплатно парковаться, хотя машин сами не имеют
сюр, бл
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kingkongovets
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