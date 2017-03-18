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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8549855085518552

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 88
1. Не вище 900
15%
13
2. 901 - 1050
5%
4
3. 1050 - 1200
10%
9
4. 1201 - 1300
8%
7
5. 1301 - 1400
14%
12
6. 1401 - 1500
20%
18
7. 1501 - 1650
10%
9
8. 1651 - 1800
7%
6
9. Більше 1800
11%
10
Всього голосів : 88
Повідомлення Додано: Суб 18 вер, 2021 00:55

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Хроники парапланирования и зубажиння

https://ua.m2bomber.com/obj/804095396/v ... vobereznaa

2к за 180куе

На этом все
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 18 вер, 2021 01:22

  kingkongovets написав:а в центре между тем продолжают устанавливать антипарковочные столбики и начинают всерьез щемить штрафами за незаконную, или неоплаченную парковку
и это хорошо
джей пи продолжает удивлять своими сентенциями аля «верю в справедливость», и «должны предоставлять альтернативу»
джей пи, так уж получилось, шо мне пришлось руководить людьми всю жизнь начиная с 19 лет, когда я с лычками младшего сержанта попал из учебки в войска и получил под свое главнокомандование взвод дебилов, отобранных ейчарами из военкомата
так вот поверьте мне - альтернатива в данной ситуации (мы ж про парковки) есть только одна - платить за легальные парковки, точка
ну или продолжать условно огребать палкой по хребту (платить штрафы и за эвакуацию)
веллкам ту зе реалити

Я так понимаю, что и в дальнейшем Ваша судьба была связана с военным делом. Я долго не мог понять кого мне Конговец напоминает. Все стало на свои места :D
Ну кто еще всерьез, если не бывший военный может нахваливать Кличка? Ну реально? Мэра просто поставили обслуживать интересы Больших дядей, как в свое время было поставлено "сверхспособное молодое дарование" Курченко. Ну кто еще всерьез может комментировать ситуацию с постройкой Подольского моста как в "активном состоянии" и верить что все идет к завершающему этапу?? Кличко - да, ему по рангу(и по развитию) положено. Ну еще и Конговец. То ли задание у него такое(причем щедро оплачиваемое), то ли полное непонимание ситуации.
Damien
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 вер, 2021 01:53

По поводу щемить паркующих свои корчи - как бы действительно ненормально то, что сейчас творится. Но уже поздно. Щемить нужно было постепенно, в меру и самого начала. Попутно развивая общественный транспорт(включая метро), попутно грамотно вести застройку(не хотят покупать паркинги? ок, пока не строим, но место под них оставляем), попутно организовывая перехватывающие парковки у метро. А так все застроили окно-в-окно и как теперь начинать бороться? Метро не развито за пределами центра, без машины нельзя и с машиной нельзя ибо поставить ее некуда. Ну не хватит всем места если сейчас все захотят(точнее - если всех заставят) паркинг или гараж. Даже если застроят паркингами все свободное пространство вокруг ЖК. Кстати, знаете ли Вы, что паркинг по нормам должен находится не далее, чем определенное расстояние от дома? Назовите, сколько именно метров?
Т.е. долгие годы власти своими действиями( и бездействием в других вопросах) практически поощряли увеличение количества автомобилей, а теперь разворот на 180?
Любимый аргумент Конговца - А надо было думать головой! И не покупать жилье там, где поставить негде машину! А если человек уже родился в этом районе? А если покупал, думая об этом, но потом рядом воткнули вместо логичной перехватывающей парковки еще пять 24-х этажных свечек? Ладно, еще насчет школ и садиков можно смотреть вперед, но с парковками как? 10 лет назад купил жилье, выбирал, чтоб места было много, даже переплатил за это. А за годы вокруг ЖК понастроили, причем половину на месте бывших парковок.
Ответственны должны быть те, кто разрешал так строить. А не хозяева корчей. Запрещаете? Не вопрос. Только обеспечьте тогда меня паркоместом с соответствующей удаленностью от моего дома, не дороже, чем,например, 30грн/сут(я считаю, что это реальная цена на сегодня, не много и не мало). Вы обязаны были предусмотреть, чтобы паркингу было место среди домов
Damien
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 вер, 2021 05:30

  Voistov написав:Скажите, есть ли по вашему мнению в Киеве дома, которые построены с «достаточным» числом паркомест?


Кого е. чужое горе?
Тебя кто-то заставляет покупать квартиру или машину?
У тебя нет мозгов до покупки подумать где и за что ты будешь парковаться?
Так почему за твою безмозглость должны страдать твои соседи? :roll:
Некоторым муслимам тоже якобы не сделали во дворе резалку для баранов, так они режут их на детских площадках или в ванной. И точно также вопрошают, а гдэ мнэ рэзать баран, вы мнэ прэдусмотрэли мэсто?! Вот и гулайтэ тэпэр. :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Суб 18 вер, 2021 05:41

  Damien написав: Запрещаете? Не вопрос. Только обеспечьте тогда меня паркоместом с соответствующей удаленностью от моего дома, не дороже, чем,например, 30грн/сут(я считаю, что это реальная цена на сегодня, не много и не мало). Вы обязаны были предусмотреть, чтобы паркингу было место среди домов


А чего ты так быстро сломался и губу так слабо откатал? :roll:
Требуй всё бесплатно и еще как бонус бутылку водки с закусем после каждого заезда. На выходе. :lol:
Libo
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