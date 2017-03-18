Додано: Суб 18 вер, 2021 01:53

По поводу щемить паркующих свои корчи - как бы действительно ненормально то, что сейчас творится. Но уже поздно. Щемить нужно было постепенно, в меру и самого начала. Попутно развивая общественный транспорт(включая метро), попутно грамотно вести застройку(не хотят покупать паркинги? ок, пока не строим, но место под них оставляем), попутно организовывая перехватывающие парковки у метро. А так все застроили окно-в-окно и как теперь начинать бороться? Метро не развито за пределами центра, без машины нельзя и с машиной нельзя ибо поставить ее некуда. Ну не хватит всем места если сейчас все захотят(точнее - если всех заставят) паркинг или гараж. Даже если застроят паркингами все свободное пространство вокруг ЖК. Кстати, знаете ли Вы, что паркинг по нормам должен находится не далее, чем определенное расстояние от дома? Назовите, сколько именно метров?

Т.е. долгие годы власти своими действиями( и бездействием в других вопросах) практически поощряли увеличение количества автомобилей, а теперь разворот на 180?

Любимый аргумент Конговца - А надо было думать головой! И не покупать жилье там, где поставить негде машину! А если человек уже родился в этом районе? А если покупал, думая об этом, но потом рядом воткнули вместо логичной перехватывающей парковки еще пять 24-х этажных свечек? Ладно, еще насчет школ и садиков можно смотреть вперед, но с парковками как? 10 лет назад купил жилье, выбирал, чтоб места было много, даже переплатил за это. А за годы вокруг ЖК понастроили, причем половину на месте бывших парковок.

Ответственны должны быть те, кто разрешал так строить. А не хозяева корчей. Запрещаете? Не вопрос. Только обеспечьте тогда меня паркоместом с соответствующей удаленностью от моего дома, не дороже, чем,например, 30грн/сут(я считаю, что это реальная цена на сегодня, не много и не мало). Вы обязаны были предусмотреть, чтобы паркингу было место среди домов