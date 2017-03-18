Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
kingkongovets написав:а в центре между тем продолжают устанавливать антипарковочные столбики и начинают всерьез щемить штрафами за незаконную, или неоплаченную парковку и это хорошо джей пи продолжает удивлять своими сентенциями аля «верю в справедливость», и «должны предоставлять альтернативу» джей пи, так уж получилось, шо мне пришлось руководить людьми всю жизнь начиная с 19 лет, когда я с лычками младшего сержанта попал из учебки в войска и получил под свое главнокомандование взвод дебилов, отобранных ейчарами из военкомата так вот поверьте мне - альтернатива в данной ситуации (мы ж про парковки) есть только одна - платить за легальные парковки, точка ну или продолжать условно огребать палкой по хребту (платить штрафы и за эвакуацию) веллкам ту зе реалити
Я так понимаю, что и в дальнейшем Ваша судьба была связана с военным делом. Я долго не мог понять кого мне Конговец напоминает. Все стало на свои места Ну кто еще всерьез, если не бывший военный может нахваливать Кличка? Ну реально? Мэра просто поставили обслуживать интересы Больших дядей, как в свое время было поставлено "сверхспособное молодое дарование" Курченко. Ну кто еще всерьез может комментировать ситуацию с постройкой Подольского моста как в "активном состоянии" и верить что все идет к завершающему этапу?? Кличко - да, ему по рангу(и по развитию) положено. Ну еще и Конговец. То ли задание у него такое(причем щедро оплачиваемое), то ли полное непонимание ситуации.
По поводу щемить паркующих свои корчи - как бы действительно ненормально то, что сейчас творится. Но уже поздно. Щемить нужно было постепенно, в меру и самого начала. Попутно развивая общественный транспорт(включая метро), попутно грамотно вести застройку(не хотят покупать паркинги? ок, пока не строим, но место под них оставляем), попутно организовывая перехватывающие парковки у метро. А так все застроили окно-в-окно и как теперь начинать бороться? Метро не развито за пределами центра, без машины нельзя и с машиной нельзя ибо поставить ее некуда. Ну не хватит всем места если сейчас все захотят(точнее - если всех заставят) паркинг или гараж. Даже если застроят паркингами все свободное пространство вокруг ЖК. Кстати, знаете ли Вы, что паркинг по нормам должен находится не далее, чем определенное расстояние от дома? Назовите, сколько именно метров? Т.е. долгие годы власти своими действиями( и бездействием в других вопросах) практически поощряли увеличение количества автомобилей, а теперь разворот на 180? Любимый аргумент Конговца - А надо было думать головой! И не покупать жилье там, где поставить негде машину! А если человек уже родился в этом районе? А если покупал, думая об этом, но потом рядом воткнули вместо логичной перехватывающей парковки еще пять 24-х этажных свечек? Ладно, еще насчет школ и садиков можно смотреть вперед, но с парковками как? 10 лет назад купил жилье, выбирал, чтоб места было много, даже переплатил за это. А за годы вокруг ЖК понастроили, причем половину на месте бывших парковок. Ответственны должны быть те, кто разрешал так строить. А не хозяева корчей. Запрещаете? Не вопрос. Только обеспечьте тогда меня паркоместом с соответствующей удаленностью от моего дома, не дороже, чем,например, 30грн/сут(я считаю, что это реальная цена на сегодня, не много и не мало). Вы обязаны были предусмотреть, чтобы паркингу было место среди домов
Voistov написав:Скажите, есть ли по вашему мнению в Киеве дома, которые построены с «достаточным» числом паркомест?
Кого е. чужое горе? Тебя кто-то заставляет покупать квартиру или машину? У тебя нет мозгов до покупки подумать где и за что ты будешь парковаться? Так почему за твою безмозглость должны страдать твои соседи? Некоторым муслимам тоже якобы не сделали во дворе резалку для баранов, так они режут их на детских площадках или в ванной. И точно также вопрошают, а гдэ мнэ рэзать баран, вы мнэ прэдусмотрэли мэсто?! Вот и гулайтэ тэпэр.
Damien написав: Запрещаете? Не вопрос. Только обеспечьте тогда меня паркоместом с соответствующей удаленностью от моего дома, не дороже, чем,например, 30грн/сут(я считаю, что это реальная цена на сегодня, не много и не мало). Вы обязаны были предусмотреть, чтобы паркингу было место среди домов
А чего ты так быстро сломался и губу так слабо откатал? Требуй всё бесплатно и еще как бонус бутылку водки с закусем после каждого заезда. На выходе.
Damien написав:Любимый аргумент Конговца - А надо было думать головой! И не покупать жилье там, где поставить негде машину! А если человек уже родился в этом районе? А если покупал, думая об этом, но потом рядом воткнули вместо логичной перехватывающей парковки еще пять 24-х этажных свечек? Ладно, еще насчет школ и садиков можно смотреть вперед, но с парковками как? 10 лет назад купил жилье, выбирал, чтоб места было много, даже переплатил за это. А за годы вокруг ЖК понастроили, причем половину на месте бывших парковок. Ответственны должны быть те, кто разрешал так строить. А не хозяева корчей. Запрещаете? Не вопрос. Только обеспечьте тогда меня паркоместом с соответствующей удаленностью от моего дома, не дороже, чем,например, 30грн/сут(я считаю, что это реальная цена на сегодня, не много и не мало). Вы обязаны были предусмотреть, чтобы паркингу было место среди домов
если человек родился там, где нет места для парковки авто, то ему следует либо не покупать машину, либо предусмотреть для нее парковку в другом месте, либо сменить жилье и купить паркинг это первое вот это ваше «тогда обеспечьте меня…» называется инфантилизм никто вас обеспечивать парковкой для купленных вами авто, маринами для лодок и аэродромами для самолетов обеспечивать не обязан - добро пожаловать в реальность а уж тем более бесплатными, бгг поэтому повторяю - будете жрать говно, страдать, проклинать все и вся, пока до вас не дойдут элементарные вещи и вы не научитесь платить за парковку и соблюдать правила так же забавляет вот это кококо «понастроили на месте бывших парковок» понастроили на бывших пустырях, которые вильнолюди поотжимали себе под стоянки, а теперь когда их официальные хозяева просят на выход поднимают хай про злочынных злобудовныков
в общем лично вас думать головой даже не призываю - вижу, шо это бесполезно и вы на это не способны
и да - ваши суждения обо мне столь же ошибочны, как и все остальные впрочем уже не удивительно
зы: особая ржака «тогда обеспечьте меня паркоместом вблизи дома и не дороже 30 грн/день» то есть бензин по 30 грн/л - норм, а вот платить больше 30грн за ночь - грабеж грабеж бгг забавные - капец) тем смешнее будет наблюдать, как вас под ваше возмущенное кудахтанье будут ставить в стойло)
Востаннє редагувалось kingkongovets в Суб 18 вер, 2021 07:51, всього редагувалось 1 раз.
Этот скандинавский стиль.. все квартиры безликие, в гости неинтересно ходить. За что там удорожанипе в 3 раза после инвестиции? Это же надо на таких терпил рассчитывать, чтобы купилиои в 25 этажном полубетонном человейники с онами на чыгунку, когда есть дешевле укр и улучшенный кирпич с окнами на правый берег
kingkongovets написав:никто вас обеспечивать парковкой для купленных вами авто, маринами для лодок и аэродромами для самолетов обеспечивать не обязан
обломись
Количество и площадь парковочных мест возле дома контролирует ГСН (ДБН) В.2.3-15:2007 «Сооружения транспорта. Автостоянки и гаражи для легковых автомобилей» и ГСН 360-92 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Эти нормы противоречивы, поэтому количество и площадь машиномест для постоянного или временного хранения автомобилей высчитываются по специальным коэффициентам.
Согласно ГСН В.2.3-15:2007, минимальная необходимая площадь конкретного участка или территории для временного или постоянного хранения автомобилей на открытых парковках определяется исходя из нормы 25 кв. м на расчетный автомобиль. Согласно нормам в ГСН 360-92, удельный размер стоянки для автомобилей рассчитывается по 0,8 кв. м на одного человека.
В ГСН 360-92 указано, что размещение автостоянок и гаражей для постоянного хранения автомобилей жильцов жилых домов следует осуществлять из расчета одно машиноместо на одну квартиру для нового строительства и одно машиноместо для двух квартир при реконструкции. Для каждого отдельного жилого здания дополнительно следует размещать автостоянки и гаражи для гостей и жителей этого дома из расчета одно машиноместо на пять квартир для нового строительства и одно машиноместо на шесть квартир при реконструкции.
Строительные нормы регулируют и удаленность автостоянки от дома. Этот пункт помогает сократить расходы на площадь под паркинг при условии аренды паркомест на рядомстоящих участках.
Согласно государственным строительным нормам, в ряде случаев допускается сокращение площади паркинга. Размер автостоянки могут уменьшить до 50% ввиду специфики рельефа, исторической ценности прилегающих построек, плотности застройки.
Для экономии места застройщик может дополнительно уменьшить площадь парковки в зависимости от типа автомобилей, для которых он ее предусмотрел. Источник: domik.ua
В государственных строительных нормах Украины указано, что инфраструктуру города нужно развивать при увеличении численности населения. Но несогласованность некоторых положений позволяет застройщикам и чиновникам обойти такие требования.
По данным Главного управления статистики в г. Киеве, только в первом квартале 2017 года в столице приняли в эксплуатацию 295 тыс. кв. м жилой недвижимости. В период с 2015 по 2016 год в городе открыли 10 новых детсадов. На протяжении 2016-2017 учебного года количество школ в столице уменьшилось с 496 до 492. Темпы роста объемов принятого в эксплуатацию жилья не соответствуют темпам развития социальной инфраструктуры.
Согласно ст. 40 Закона Украины «О регулировании градостроительной деятельности», строительные компании обязаны платить паевой взнос на строительство инфраструктуры перед вводом в эксплуатацию строительного объекта в размере от 0,5 до 4% сметной стоимости проекта.
Застройщики могут внести этот взнос деньгами или в виде жилья, инженерных коммуникаций, детсада или школы. Зачастую строительные компании включают учебные заведения в планы строительства крупных жилых комплексов.
При точечной застройке в одном массиве несколько компаний могут объединиться и совместно строить школы и детсады. Как вариант такие застройщики вносят паевой взнос совместно. После этого они обращаются в соответствующие инстанции, чтобы городские чиновники определили, кто и где должен построить учебное заведение.
почему застройщики это не соблюдают - вопрос к местным властям, как не крути ноги ведут в мэрию. Вырисовывается 2 варианта: либо Кличко в мэрии никто, свадебный генерал открывающий фонтаны, либо всё делается с его согласия.
kingkongovets написав:никто вас обеспечивать парковкой для купленных вами авто, маринами для лодок и аэродромами для самолетов обеспечивать не обязан
обломись
Количество и площадь парковочных мест возле дома контролирует ГСН (ДБН) В.2.3-15:2007 «Сооружения транспорта. Автостоянки и гаражи для легковых автомобилей» и ГСН 360-92 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Эти нормы противоречивы, поэтому количество и площадь машиномест для постоянного или временного хранения автомобилей высчитываются по специальным коэффициентам.
Согласно ГСН В.2.3-15:2007, минимальная необходимая площадь конкретного участка или территории для временного или постоянного хранения автомобилей на открытых парковках определяется исходя из нормы 25 кв. м на расчетный автомобиль. Согласно нормам в ГСН 360-92, удельный размер стоянки для автомобилей рассчитывается по 0,8 кв. м на одного человека.
В ГСН 360-92 указано, что размещение автостоянок и гаражей для постоянного хранения автомобилей жильцов жилых домов следует осуществлять из расчета одно машиноместо на одну квартиру для нового строительства и одно машиноместо для двух квартир при реконструкции. Для каждого отдельного жилого здания дополнительно следует размещать автостоянки и гаражи для гостей и жителей этого дома из расчета одно машиноместо на пять квартир для нового строительства и одно машиноместо на шесть квартир при реконструкции.
Строительные нормы регулируют и удаленность автостоянки от дома. Этот пункт помогает сократить расходы на площадь под паркинг при условии аренды паркомест на рядомстоящих участках.
Согласно государственным строительным нормам, в ряде случаев допускается сокращение площади паркинга. Размер автостоянки могут уменьшить до 50% ввиду специфики рельефа, исторической ценности прилегающих построек, плотности застройки.
Для экономии места застройщик может дополнительно уменьшить площадь парковки в зависимости от типа автомобилей, для которых он ее предусмотрел. Источник: domik.ua
В государственных строительных нормах Украины указано, что инфраструктуру города нужно развивать при увеличении численности населения. Но несогласованность некоторых положений позволяет застройщикам и чиновникам обойти такие требования.
По данным Главного управления статистики в г. Киеве, только в первом квартале 2017 года в столице приняли в эксплуатацию 295 тыс. кв. м жилой недвижимости. В период с 2015 по 2016 год в городе открыли 10 новых детсадов. На протяжении 2016-2017 учебного года количество школ в столице уменьшилось с 496 до 492. Темпы роста объемов принятого в эксплуатацию жилья не соответствуют темпам развития социальной инфраструктуры.
Согласно ст. 40 Закона Украины «О регулировании градостроительной деятельности», строительные компании обязаны платить паевой взнос на строительство инфраструктуры перед вводом в эксплуатацию строительного объекта в размере от 0,5 до 4% сметной стоимости проекта.
Застройщики могут внести этот взнос деньгами или в виде жилья, инженерных коммуникаций, детсада или школы. Зачастую строительные компании включают учебные заведения в планы строительства крупных жилых комплексов.
При точечной застройке в одном массиве несколько компаний могут объединиться и совместно строить школы и детсады. Как вариант такие застройщики вносят паевой взнос совместно. После этого они обращаются в соответствующие инстанции, чтобы городские чиновники определили, кто и где должен построить учебное заведение.
сам то читал шо запостил, обломист?) не соблюдают потому, шо пипл хавает и так, ему вообще поначалу все пох кроме цены метра претензии начинаются потом, конда приходит понимание, шо ты не один такой умный и все тоже рассчитывали бросать корчи бесплатно
в общем сначала покупаем круши и оранжи (бо дешево - можно поднять чуть ли не вдвое) а потом начинаем обвинять кличко шо не углядел, не предусмотрел и т д
безмозглые инфантилы, хули
Востаннє редагувалось kingkongovets в Суб 18 вер, 2021 08:08, всього редагувалось 1 раз.
kingkongovets написав:в смысле хороший вопрос? сколько построено жк с достаточным количеством паркомест? я ж ответил - столько, сколько их были готовы купить кто хотел купить - тот купил, проблем нет, они начали появляться только сейчас, когда лосей начали понемногу щемить именно начали и именно понемногу пока шо касается ваших рассуждений о виктимности, то для начала не стоит путать божий дар с яичницей парковки - не проблемы города, проблемы города - пробки и хаотичная парковка решение - резко удорожить использование авто альтернативы в виде от и платные коммерческие парковки канешна же появятся но это все потом, а пока придется немного пострадать, а как вы хотели возможности пряника давно исчерпаны, пришло время кнута
Когда тебя ткнули в нереальные цены на паркоместа то ты заткнулся. Парковки одна из первоочередных проблем города, но придурки в КМДА вместо ее решения занимаются херней типа велодорожек. У твоего мера выходит и метро не проблема города и развязки не проблема города, они то почему не строятся?
Вообще то вся цивилизованная Европа строиться по принципу - пешеход - велосипед - ОП - машины. Корчи в приоритетности на последнем месте.