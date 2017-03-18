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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 85518552855385548555>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 88
1. Не вище 900
15%
13
2. 901 - 1050
5%
4
3. 1050 - 1200
10%
9
4. 1201 - 1300
8%
7
5. 1301 - 1400
14%
12
6. 1401 - 1500
20%
18
7. 1501 - 1650
10%
9
8. 1651 - 1800
7%
6
9. Більше 1800
11%
10
Всього голосів : 88
Повідомлення Додано: Суб 18 вер, 2021 08:07

  Faceless написав:Хроники парапланирования и зубажиння

https://ua.m2bomber.com/obj/804095396/v ... vobereznaa

2к за 180куе

На этом все

Сохрани в закладки и скажешь нам когда продастся.
В Тетрисе таких хотелок полно еще с прошлого года.
unicdima
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Повідомлення Додано: Суб 18 вер, 2021 08:21

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  unicdima написав:Но при этом шобла кинконговцев требует везде лепить им велодорожки.
То есть требовать парковки это у него ифантилизм, а велодорожки для бездельников это законное требование.
Шиза.
он как раз против велодорожек... хотя велодорожки и ОТ = реальное решение, я бы ещё въезд в центр сделал платным для авто. Если мне нужно в центр я еду либо до лавины либо в районе Шулявки (Гарматная и рядом) бросаю авто, а дальше самокатом. Был бы улавливающий паркинг вообще было бы шикарно.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 18 вер, 2021 08:29

  vitaliian написав:
  unicdima написав:Но при этом шобла кинконговцев требует везде лепить им велодорожки.
То есть требовать парковки это у него ифантилизм, а велодорожки для бездельников это законное требование.
Шиза.
он как раз против велодорожек...

Он же тут хвастался, что на велике рассекает.
Пусть не он, а ему подобные.
Я вот не понимаю, почему велодорожки это приоритет, если велосипедистов на порядки меньше, если несколько месяцев в году тут они практически не ездят?
unicdima
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Повідомлення Додано: Суб 18 вер, 2021 08:30

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  unicdima написав:Он же тут хвастался, что на велике рассекает.
хз вроде по дорогам ездит, я его не особо читаю.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 18 вер, 2021 08:33

  unicdima написав:Я вот не понимаю, почему велодорожки это приоритет, если велосипедистов на порядки меньше, если несколько месяцев в году тут они практически не ездят?
велодорожка это полумера. Во первых кроме великов появились моноколеса и самокаты, парк этого вида транспорта будет активно расти а где ему ездить непонятно. Во вторых одно тянет другое, будут дорожки будут и велики. С сезонностью ничего не сделаешь.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 18 вер, 2021 08:37

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

vitaliian написав:он как раз против велодорожек... хотя велодорожки и ОТ реальное решение, я бы ещё въезд в центр сделал платным для авто. Если мне нужно в центр я еду либо до лавины либо на пр-те Победы возле офисов (не во дворах) оставляю авто, а дальше самокатом.


В Киеве с 1 июля 2021 года начали действовать новые тарифы на парковку автомобилей в центре и на прилегающих территориях. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации.

Так, согласно постановлению КГГА, стоимость одного часа парковки следующая:

I зона (центральная часть города) – 35 грн за час (было 10 грн);
II зона (прилегающие к центру территории) – 25 грн/час (было 7 грн);
III зона (спальные районы) – стоимость не изменилась, 5 грн/час.

Соответственно, КГГА подняла цены и на месячные тарифы. Здесь подорожание – более заметно. Новые расценки абонементов с учетом 10-часовой стоянки и количества рабочих дней в месяце такие:

I -III парковочные зоны – 5733 грн (390 грн в день);
I-II зоны – 5145 грн (350 грн в день);
II-III зоны – 2940 грн (250 грн в день);
III зона – 882 грн (50 грн в день).
В случае неуплаты водителей могут оштрафовать в 20-кратном размере от стоимости часа в зависимости от зоны: 700 грн, 500 грн и 100 грн соответственно. При этом Киев решил оставить "льготный период" для адаптации и не штрафовать водителей в ближайшие две недели.

это шо касается «оставляю авто»
шо касается самоката - скоро начнется непогода, да и травматологи, массажисты и вертебрологи тоже денег стоят, а пилотам самокатоа они ой как быстро понадобятся
кстати, как с ними дела в ирпене?
большой выбор?
посмотрю я как ты спину лечить на бульварно-кудрявскую на самокате поедешь, бгг

кстати я не против велодорожек, но совместные с от выделенные линии меня устраивают гораздо больше, у меня есть масса претензий непосредственно к качеству велодорожек и считаю, шо вначале надо добиться соблюдения их пешеходами, торговцами и водителями, а только потом легализировать
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Суб 18 вер, 2021 08:43

  Voistov написав:К сожалению не силен в аббревиатурах, ни одной распознать не могу.
Вы сообщили список комплексов, не могу сходу вам не верить.
Можно ли понять, сколько сейчас стоят эти паркоместа, в этих комплексах?

примерно в тех локациях
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/prodam- ... c;promoted
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/prodam- ... c;promoted
налетай, покупай :D
unicdima
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Повідомлення Додано: Суб 18 вер, 2021 08:47

  unicdima написав:
  Damien написав:Я так понимаю, что и в дальнейшем Ваша судьба была связана с военным делом. Я долго не мог понять кого мне Конговец напоминает. Все стало на свои места :D
Ну кто еще всерьез, если не бывший военный может нахваливать Кличка? Ну реально? Мэра просто поставили обслуживать интересы Больших дядей, как в свое время было поставлено "сверхспособное молодое дарование" Курченко. Ну кто еще всерьез может комментировать ситуацию с постройкой Подольского моста как в "активном состоянии" и верить что все идет к завершающему этапу?? Кличко - да, ему по рангу(и по развитию) положено. Ну еще и Конговец. То ли задание у него такое(причем щедро оплачиваемое), то ли полное непонимание ситуации.

Из него военный как из меня скрипач. :D
Существуют бригады кличкоботов которые прославляют самоголутшего мера, на форумах, в комментариях, снимают видео про грандиозные стройки, как бывший аферист по недвижимости Авдокушин.

Инфа от нового(ранее не ходившего в политику) депутата Киеврады.
"Чтоб ты понимал, за каждое договорное голосование считай новое авто получаешь."
Этим сказано все.
antey1969
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Повідомлення Додано: Суб 18 вер, 2021 08:58

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

велодорожка на воробьева (бывшей курской) сейчас
а при наличии велодорожки велосипедист на автодороге нелегален, не говоря уже о тротуаре ну и какой толк от велодорожек, если всем на них пох?
Зображення
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Повідомлення Додано: Суб 18 вер, 2021 08:59

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  kingkongovets написав:вертебрологи тоже денег стоят, а пилотам самокатоа они ой как быстро понадобятся
кстати, как с ними дела в ирпене?
большой выбор?
спина болела последних 14 лет до покупки самоката, а как встал на самокат...прошла. 1,5-2 часа в день на самокате с правильной осанкой и вытянутыми руками упражнение не хуже сеансов вертебролога. Так что еще хз кто из нас прав. ПыСы После велика спина не сгибалась вообще.
  kingkongovets написав:велодорожка на воробьева (бывшей курской) сейчас
это ппц где власти, где эвакуаторы, где менты? Там где надо их никогда нет.
vitaliian
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