Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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unicdima написав:Но при этом шобла кинконговцев требует везде лепить им велодорожки. То есть требовать парковки это у него ифантилизм, а велодорожки для бездельников это законное требование. Шиза.
он как раз против велодорожек... хотя велодорожки и ОТ = реальное решение, я бы ещё въезд в центр сделал платным для авто. Если мне нужно в центр я еду либо до лавины либо в районе Шулявки (Гарматная и рядом) бросаю авто, а дальше самокатом. Был бы улавливающий паркинг вообще было бы шикарно.
unicdima написав:Но при этом шобла кинконговцев требует везде лепить им велодорожки. То есть требовать парковки это у него ифантилизм, а велодорожки для бездельников это законное требование. Шиза.
он как раз против велодорожек...
Он же тут хвастался, что на велике рассекает. Пусть не он, а ему подобные. Я вот не понимаю, почему велодорожки это приоритет, если велосипедистов на порядки меньше, если несколько месяцев в году тут они практически не ездят?
unicdima написав:Я вот не понимаю, почему велодорожки это приоритет, если велосипедистов на порядки меньше, если несколько месяцев в году тут они практически не ездят?
велодорожка это полумера. Во первых кроме великов появились моноколеса и самокаты, парк этого вида транспорта будет активно расти а где ему ездить непонятно. Во вторых одно тянет другое, будут дорожки будут и велики. С сезонностью ничего не сделаешь.
vitaliian написав:он как раз против велодорожек... хотя велодорожки и ОТ реальное решение, я бы ещё въезд в центр сделал платным для авто. Если мне нужно в центр я еду либо до лавины либо на пр-те Победы возле офисов (не во дворах) оставляю авто, а дальше самокатом.
В Киеве с 1 июля 2021 года начали действовать новые тарифы на парковку автомобилей в центре и на прилегающих территориях. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации.
Так, согласно постановлению КГГА, стоимость одного часа парковки следующая:
I зона (центральная часть города) – 35 грн за час (было 10 грн); II зона (прилегающие к центру территории) – 25 грн/час (было 7 грн); III зона (спальные районы) – стоимость не изменилась, 5 грн/час.
Соответственно, КГГА подняла цены и на месячные тарифы. Здесь подорожание – более заметно. Новые расценки абонементов с учетом 10-часовой стоянки и количества рабочих дней в месяце такие:
I -III парковочные зоны – 5733 грн (390 грн в день); I-II зоны – 5145 грн (350 грн в день); II-III зоны – 2940 грн (250 грн в день); III зона – 882 грн (50 грн в день). В случае неуплаты водителей могут оштрафовать в 20-кратном размере от стоимости часа в зависимости от зоны: 700 грн, 500 грн и 100 грн соответственно. При этом Киев решил оставить "льготный период" для адаптации и не штрафовать водителей в ближайшие две недели.
это шо касается «оставляю авто» шо касается самоката - скоро начнется непогода, да и травматологи, массажисты и вертебрологи тоже денег стоят, а пилотам самокатоа они ой как быстро понадобятся кстати, как с ними дела в ирпене? большой выбор? посмотрю я как ты спину лечить на бульварно-кудрявскую на самокате поедешь, бгг
кстати я не против велодорожек, но совместные с от выделенные линии меня устраивают гораздо больше, у меня есть масса претензий непосредственно к качеству велодорожек и считаю, шо вначале надо добиться соблюдения их пешеходами, торговцами и водителями, а только потом легализировать
Voistov написав:К сожалению не силен в аббревиатурах, ни одной распознать не могу. Вы сообщили список комплексов, не могу сходу вам не верить. Можно ли понять, сколько сейчас стоят эти паркоместа, в этих комплексах?
Damien написав:Я так понимаю, что и в дальнейшем Ваша судьба была связана с военным делом. Я долго не мог понять кого мне Конговец напоминает. Все стало на свои места Ну кто еще всерьез, если не бывший военный может нахваливать Кличка? Ну реально? Мэра просто поставили обслуживать интересы Больших дядей, как в свое время было поставлено "сверхспособное молодое дарование" Курченко. Ну кто еще всерьез может комментировать ситуацию с постройкой Подольского моста как в "активном состоянии" и верить что все идет к завершающему этапу?? Кличко - да, ему по рангу(и по развитию) положено. Ну еще и Конговец. То ли задание у него такое(причем щедро оплачиваемое), то ли полное непонимание ситуации.
Из него военный как из меня скрипач. Существуют бригады кличкоботов которые прославляют самоголутшего мера, на форумах, в комментариях, снимают видео про грандиозные стройки, как бывший аферист по недвижимости Авдокушин.
Инфа от нового(ранее не ходившего в политику) депутата Киеврады. "Чтоб ты понимал, за каждое договорное голосование считай новое авто получаешь." Этим сказано все.
kingkongovets написав:вертебрологи тоже денег стоят, а пилотам самокатоа они ой как быстро понадобятся кстати, как с ними дела в ирпене? большой выбор?
спина болела последних 14 лет до покупки самоката, а как встал на самокат...прошла. 1,5-2 часа в день на самокате с правильной осанкой и вытянутыми руками упражнение не хуже сеансов вертебролога. Так что еще хз кто из нас прав. ПыСы После велика спина не сгибалась вообще.
kingkongovets написав:велодорожка на воробьева (бывшей курской) сейчас
это ппц где власти, где эвакуаторы, где менты? Там где надо их никогда нет.