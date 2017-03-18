Додано: Суб 18 вер, 2021 08:37

vitaliian написав: он как раз против велодорожек... хотя велодорожки и ОТ реальное решение, я бы ещё въезд в центр сделал платным для авто. Если мне нужно в центр я еду либо до лавины либо на пр-те Победы возле офисов (не во дворах) оставляю авто, а дальше самокатом.

В Киеве с 1 июля 2021 года начали действовать новые тарифы на парковку автомобилей в центре и на прилегающих территориях. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации.Так, согласно постановлению КГГА, стоимость одного часа парковки следующая:I зона (центральная часть города) – 35 грн за час (было 10 грн);II зона (прилегающие к центру территории) – 25 грн/час (было 7 грн);III зона (спальные районы) – стоимость не изменилась, 5 грн/час.Соответственно, КГГА подняла цены и на месячные тарифы. Здесь подорожание – более заметно. Новые расценки абонементов с учетом 10-часовой стоянки и количества рабочих дней в месяце такие:I -III парковочные зоны – 5733 грн (390 грн в день);I-II зоны – 5145 грн (350 грн в день);II-III зоны – 2940 грн (250 грн в день);III зона – 882 грн (50 грн в день).В случае неуплаты водителей могут оштрафовать в 20-кратном размере от стоимости часа в зависимости от зоны: 700 грн, 500 грн и 100 грн соответственно. При этом Киев решил оставить "льготный период" для адаптации и не штрафовать водителей в ближайшие две недели.это шо касается «оставляю авто»шо касается самоката - скоро начнется непогода, да и травматологи, массажисты и вертебрологи тоже денег стоят, а пилотам самокатоа они ой как быстро понадобятсякстати, как с ними дела в ирпене?большой выбор?посмотрю я как ты спину лечить на бульварно-кудрявскую на самокате поедешь, бггкстати я не против велодорожек, но совместные с от выделенные линии меня устраивают гораздо больше, у меня есть масса претензий непосредственно к качеству велодорожек и считаю, шо вначале надо добиться соблюдения их пешеходами, торговцами и водителями, а только потом легализировать