Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Этот скандинавский стиль.. все квартиры безликие, в гости неинтересно ходить. За что там удорожанипе в 3 раза после инвестиции? Это же надо на таких терпил рассчитывать, чтобы купилиои в 25 этажном полубетонном человейники с онами на чыгунку, когда есть дешевле укр и улучшенный кирпич с окнами на правый берег
Ну, по правде в Октанте не может быть окон на чугунку, а если окна на юго-запад - вид там на верхних этажах отличный. А то, что вам нравится ота свечка на Сверстюка 52,вы уже писали Сам дом, правда, уставший и внутри и снаружи, без придомовой, но виды, действительно, должны быть хорошие. Ремонт в приведённом вами варианте, мягко говоря, не айс, и тоже не стоит 180куе имхо
kingkongovets написав:вертебрологи тоже денег стоят, а пилотам самокатоа они ой как быстро понадобятся кстати, как с ними дела в ирпене? большой выбор?
спина болела последних 14 лет до покупки самоката, а как встал на самокат...прошла. 1,5-2 часа в день на самокате с правильной осанкой и вытянутыми руками упражнение не хуже сеансов вертебролога. Так что еще хз кто из нас прав. ПыСы После велика спина не сгибалась вообще.
kingkongovets написав:велодорожка на воробьева (бывшей курской) сейчас
это ппц где власти, где эвакуаторы, где менты? Там где надо их никогда нет.
велосипед и плавание - лучшие виды физической активности для позвоночника, не говори ерунды самокат убивает позвоночник и суставы, все это абсолютно открытая и давно всем известная инфа, потом не говори шо тебя не предупреждали
зы: на самокате «правильной осанки» не может быть по определению
Востаннє редагувалось kingkongovets в Суб 18 вер, 2021 09:12, всього редагувалось 1 раз.
unicdima написав:Но при этом шобла кинконговцев требует везде лепить им велодорожки. То есть требовать парковки это у него ифантилизм, а велодорожки для бездельников это законное требование. Шиза.
он как раз против велодорожек...
Он же тут хвастался, что на велике рассекает. Пусть не он, а ему подобные. Я вот не понимаю, почему велодорожки это приоритет, если велосипедистов на порядки меньше, если несколько месяцев в году тут они практически не ездят?
Велодорожки это только начало. Нужны велопарковки возле метро вокзалов и тд. Если не будут решены проблемы с кражами великов, люди на велики не пересядут. Я в Германии бросаю велик где хочу, на ночь и т.д. Намного удобнее чем с машиной.
Хомякоид написав: Велодорожки это только начало. Нужны велопарковки возле метро вокзалов и тд. Если не будут решены проблемы с кражами великов, люди на велики не пересядут. Я в Германии бросаю велик где хочу, на ночь и т.д. Намного удобнее чем с машиной.
Не пересядут люди на велики, слишком разный менталитет и условия.
kingkongovets написав:потом не говори шо тебя не предупреждали
есть теория а есть практика. Я больше верю 2му. Велик был продан как раз из-за спины. С этой проблемой я знаком, каждый год делаю мрт. Спасибо за предупреждение. Кстати в Ирпене открылся стационар Добробута.
unicdima написав:Не пересядут люди на велики, слишком разный менталитет и условия.
быстро не пересядут, тоже велики надо где то держать и парковать.
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 18 вер, 2021 09:21, всього редагувалось 1 раз.
kingkongovets написав:потом не говори шо тебя не предупреждали
есть теория а есть практика. Я больше верю 2му. Велик был продан как раз из-за спины. Спасибо за предупреждение.
если у тебя болела на велике спина, колени, руки, или шото еще - это значит ты просто взял неправильный размер рамы, или не смог выставить на нем нормальную посадку, это как бы азы про «нормальную осанку» при езде на велике, или например моноколесе я понять еще могу, но на самокате ровно встать невозможно
kingkongovets написав:но на самокате ровно встать невозможно
тренировался перед зеркалом, ноги держу рядом (правая немного сдвинута назад) а не друг за другом. Вчера возил на самокате битумную черепицу 25кг. Недалеко пару км. После велика не разгиналась только спина остальное было в норме. Если бы была такая проблема на самокате, я бы не ездил. Ровная осанка с легкой вибрацией делают чудеса.
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 18 вер, 2021 09:29, всього редагувалось 2 разів.
Хомякоид написав: Велодорожки это только начало. Нужны велопарковки возле метро вокзалов и тд. Если не будут решены проблемы с кражами великов, люди на велики не пересядут. Я в Германии бросаю велик где хочу, на ночь и т.д. Намного удобнее чем с машиной.
Не пересядут люди на велики, слишком разный менталитет и условия.
Не согласен. При наличии велодорожек и условий возле хранений станций метро - пересядут. Вся цивилизованная Европа на велиах.