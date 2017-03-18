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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8552855385548555>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 88
1. Не вище 900
15%
13
2. 901 - 1050
5%
4
3. 1050 - 1200
10%
9
4. 1201 - 1300
8%
7
5. 1301 - 1400
14%
12
6. 1401 - 1500
20%
18
7. 1501 - 1650
10%
9
8. 1651 - 1800
7%
6
9. Більше 1800
11%
10
Всього голосів : 88
Повідомлення Додано: Суб 18 вер, 2021 09:05

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

fox767676 написав:
  Faceless написав:Хроники парапланирования и зубажиння

https://ua.m2bomber.com/obj/804095396/v ... vobereznaa

2к за 180куе

На этом все


Этот скандинавский стиль.. все квартиры безликие, в гости неинтересно ходить. За что там удорожанипе в 3 раза после инвестиции? Это же надо на таких терпил рассчитывать, чтобы купилиои в 25 этажном полубетонном человейники с онами на чыгунку, когда есть дешевле укр и улучшенный кирпич с окнами на правый берег

Вот хотя бы https://ua.m2bomber.com/obj/763613093/v ... ot-hozaina


Ну, по правде в Октанте не может быть окон на чугунку, а если окна на юго-запад - вид там на верхних этажах отличный.
А то, что вам нравится ота свечка на Сверстюка 52,вы уже писали :) Сам дом, правда, уставший и внутри и снаружи, без придомовой, но виды, действительно, должны быть хорошие. Ремонт в приведённом вами варианте, мягко говоря, не айс, и тоже не стоит 180куе имхо
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 18 вер, 2021 09:06

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

vitaliian написав:
  kingkongovets написав:вертебрологи тоже денег стоят, а пилотам самокатоа они ой как быстро понадобятся
кстати, как с ними дела в ирпене?
большой выбор?
спина болела последних 14 лет до покупки самоката, а как встал на самокат...прошла. 1,5-2 часа в день на самокате с правильной осанкой и вытянутыми руками упражнение не хуже сеансов вертебролога. Так что еще хз кто из нас прав. ПыСы После велика спина не сгибалась вообще.
  kingkongovets написав:велодорожка на воробьева (бывшей курской) сейчас
это ппц где власти, где эвакуаторы, где менты? Там где надо их никогда нет.
велосипед и плавание - лучшие виды физической активности для позвоночника, не говори ерунды
самокат убивает позвоночник и суставы, все это абсолютно открытая и давно всем известная инфа, потом не говори шо тебя не предупреждали

зы: на самокате «правильной осанки» не может быть по определению
Востаннє редагувалось kingkongovets в Суб 18 вер, 2021 09:12, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 18 вер, 2021 09:10

  unicdima написав:
  vitaliian написав:
  unicdima написав:Но при этом шобла кинконговцев требует везде лепить им велодорожки.
То есть требовать парковки это у него ифантилизм, а велодорожки для бездельников это законное требование.
Шиза.
он как раз против велодорожек...

Он же тут хвастался, что на велике рассекает.
Пусть не он, а ему подобные.
Я вот не понимаю, почему велодорожки это приоритет, если велосипедистов на порядки меньше, если несколько месяцев в году тут они практически не ездят?


Велодорожки это только начало. Нужны велопарковки возле метро вокзалов и тд.
Если не будут решены проблемы с кражами великов, люди на велики не пересядут.
Я в Германии бросаю велик где хочу, на ночь и т.д.
Намного удобнее чем с машиной.
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Суб 18 вер, 2021 09:11

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Бег* и плавание
И то бег противопоказан тем кто у кого плоскостопие, иначе каждый шаг будет бить вибрацией по хребту и гг.
wild2006
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Повідомлення Додано: Суб 18 вер, 2021 09:13

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

wild2006 написав:Бег* и плавание
И то бег противопоказан тем кто у кого плоскостопие, иначе каждый шаг будет бить вибрацией по хребту и гг.
бег как раз вреден
а вот велик и бассик рулят
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Суб 18 вер, 2021 09:13

  Хомякоид написав: Велодорожки это только начало. Нужны велопарковки возле метро вокзалов и тд.
Если не будут решены проблемы с кражами великов, люди на велики не пересядут.
Я в Германии бросаю велик где хочу, на ночь и т.д.
Намного удобнее чем с машиной.

Не пересядут люди на велики, слишком разный менталитет и условия.
unicdima
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Повідомлення Додано: Суб 18 вер, 2021 09:14

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  kingkongovets написав:потом не говори шо тебя не предупреждали
есть теория а есть практика. Я больше верю 2му. Велик был продан как раз из-за спины. С этой проблемой я знаком, каждый год делаю мрт. Спасибо за предупреждение. Кстати в Ирпене открылся стационар Добробута.
  unicdima написав:Не пересядут люди на велики, слишком разный менталитет и условия.
быстро не пересядут, тоже велики надо где то держать и парковать.
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 18 вер, 2021 09:21, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 18 вер, 2021 09:18

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

vitaliian написав:
  kingkongovets написав:потом не говори шо тебя не предупреждали
есть теория а есть практика. Я больше верю 2му. Велик был продан как раз из-за спины. Спасибо за предупреждение.
если у тебя болела на велике спина, колени, руки, или шото еще - это значит ты просто взял неправильный размер рамы, или не смог выставить на нем нормальную посадку, это как бы азы
про «нормальную осанку» при езде на велике, или например моноколесе я понять еще могу, но на самокате ровно встать невозможно
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Суб 18 вер, 2021 09:24

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  kingkongovets написав:но на самокате ровно встать невозможно
тренировался перед зеркалом, ноги держу рядом (правая немного сдвинута назад) а не друг за другом. Вчера возил на самокате битумную черепицу 25кг. Недалеко пару км. После велика не разгиналась только спина остальное было в норме. Если бы была такая проблема на самокате, я бы не ездил. Ровная осанка с легкой вибрацией делают чудеса.
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 18 вер, 2021 09:29, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 18 вер, 2021 09:26

  unicdima написав:
  Хомякоид написав: Велодорожки это только начало. Нужны велопарковки возле метро вокзалов и тд.
Если не будут решены проблемы с кражами великов, люди на велики не пересядут.
Я в Германии бросаю велик где хочу, на ночь и т.д.
Намного удобнее чем с машиной.

Не пересядут люди на велики, слишком разный менталитет и условия.


Не согласен. При наличии велодорожек и условий возле хранений станций метро - пересядут. Вся цивилизованная Европа на велиах.
Хомякоид
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