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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8552855385548555

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 88
1. Не вище 900
15%
13
2. 901 - 1050
5%
4
3. 1050 - 1200
10%
9
4. 1201 - 1300
8%
7
5. 1301 - 1400
14%
12
6. 1401 - 1500
20%
18
7. 1501 - 1650
10%
9
8. 1651 - 1800
7%
6
9. Більше 1800
11%
10
Всього голосів : 88
Повідомлення Додано: Суб 18 вер, 2021 09:29

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

говорят музон из квц парковый сегодня всю ночь был слышен счастливым жителям левобережки

https://www.facebook.com/groups/NikoSlo ... 431031262/
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Суб 18 вер, 2021 09:35

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Faceless написав:Ну, по правде в Октанте не может быть окон на чугунку, а если окна на юго-запад - вид там на верхних этажах отличный.


Да если бы на юго-запад, то черт с ними, видовых не так много продается.
Но, продаваемая квартира видна из моей, я знаю о чем пишу )Да, чугунка для этой частично закрыта 3-очередью, но справа и слева все полотно видно и слышно как на ладони. Правый берег там не уидишь даже если по пояс высунутья из окна. И так как 21 этаж, то даже многоуровневые паркинги не прикроют жд , ни нынешний, ни планируемые. По чатам видно ,что у многих инвесторов Галактики раздуто самонение считают себя элитой по сравнению со старой левобережкой, хотя покупали чуть дороже круш\патриотики, отсюда и накрученные цены(может и обратная связь). Ну если хотя бы 70% от декларируемых цен подтвердит рынок, то я продам свою и куплю в улучшенном кирпиче флоренции. 52 Сверстюка ну обьективно лучше - 23 этажная свечка с вентфасадом лучше чем 25 этажные стены с мокрым.
fox767676
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Повідомлення Додано: Суб 18 вер, 2021 09:41

  kingkongovets написав:говорят музон из квц парковый сегодня всю ночь был слышен счастливым жителям левобережки

https://www.facebook.com/groups/NikoSlo ... 431031262/


Интересно, а Даймонду и Грушевскому слышен Гидропарк ?
fox767676
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