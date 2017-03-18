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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 18 вер, 2021 09:29
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
говорят музон из квц парковый сегодня всю ночь был слышен счастливым жителям левобережки
Додано: Суб 18 вер, 2021 09:35
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Да если бы на юго-запад, то черт с ними, видовых не так много продается.
Но, продаваемая квартира видна из моей, я знаю о чем пишу )Да, чугунка для этой частично закрыта 3-очередью, но справа и слева все полотно видно и слышно как на ладони. Правый берег там не уидишь даже если по пояс высунутья из окна. И так как 21 этаж, то даже многоуровневые паркинги не прикроют жд , ни нынешний, ни планируемые. По чатам видно ,что у многих инвесторов Галактики раздуто самонение считают себя элитой по сравнению со старой левобережкой, хотя покупали чуть дороже круш\патриотики, отсюда и накрученные цены(может и обратная связь). Ну если хотя бы 70% от декларируемых цен подтвердит рынок, то я продам свою и куплю в улучшенном кирпиче флоренции. 52 Сверстюка ну обьективно лучше - 23 этажная свечка с вентфасадом лучше чем 25 этажные стены с мокрым.
Додано: Суб 18 вер, 2021 09:41
Интересно, а Даймонду и Грушевскому слышен Гидропарк ?
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