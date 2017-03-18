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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 18 вер, 2021 09:29
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
говорят музон из квц парковый сегодня всю ночь был слышен счастливым жителям левобережки
Додано: Суб 18 вер, 2021 09:35
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Да если бы на юго-запад, то черт с ними, видовых не так много продается.
Но, продаваемая квартира видна из моей, я знаю о чем пишу )Да, чугунка для этой частично закрыта 3-очередью, но справа и слева все полотно видно и слышно как на ладони. Правый берег там не уидишь даже если по пояс высунутья из окна. И так как 21 этаж, то даже многоуровневые паркинги не прикроют жд , ни нынешний, ни планируемые. По чатам видно ,что у многих инвесторов Галактики раздуто самонение считают себя элитой по сравнению со старой левобережкой, хотя покупали чуть дороже круш\патриотики, отсюда и накрученные цены(может и обратная связь). Ну если хотя бы 70% от декларируемых цен подтвердит рынок, то я продам свою и куплю в улучшенном кирпиче флоренции. 52 Сверстюка ну обьективно лучше - 23 этажная свечка с вентфасадом лучше чем 25 этажные стены с мокрым.
Додано: Суб 18 вер, 2021 09:41
Интересно, а Даймонду и Грушевскому слышен Гидропарк ?
Додано: Суб 18 вер, 2021 09:52
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Мне просто интересно, что дальше будет
Весной я птсал тут, квк довольно быстро продалась видовая 2к за 146куе в Октанте. И даже тогда это казалось "занадто", как можно ТАМ закопать в двушку почти 150куе. Сейчас уже несколько предложений висит по 150+, и вот появилось 180+.
До 200куе за двушку допарапланируем?
Додано: Суб 18 вер, 2021 10:01
я на вело катаюсь и без проблем, а вот спина болит если сидишь на одном месте долго, тоже сделал мрт и какие-то узлы Шморля, что-то вроде грыж я так понимаю, но они мне совсем никак не мешают кататься на вело.
Хотя наверное разные боли в спинах бывают.
То что у нас в Украине пока не пересядут на вело, это однозначно, многим проще заплатить на общ.транспорт чем с вело таскаться, а тем более в таком огромном городе как Киев.
Додано: Суб 18 вер, 2021 10:03
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Суб 18 вер, 2021 10:07
Обгоним Варшаву и двинемся на Мюнхен!)))
Додано: Суб 18 вер, 2021 10:16
я сам офигеваю от роста цен на недвигу, при росте коммуналок и 6 мес отопительного сезона, ну и полно других проблем которые есть в стране.
Додано: Суб 18 вер, 2021 10:16
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
На Нью -Йорк!))
Додано: Суб 18 вер, 2021 10:19
Честно, когда езжу на вело, меня эти самокаты так раздражают, они мобильные, безвучные, и уже не раз через них чуть бы не перевернулся, я как бы не против самокатов, даже самому хочеться иногда просто попробовать 1 разок проехаться, но все же , это не спорт, а тут хоть педалями крутить под горку или по дороге, уже лучше на свежем воздухе чем вело и беговые дорожки в спортзале да и не нужно заправлять аккумулятор.
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