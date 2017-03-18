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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8553855485558556>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 88
1. Не вище 900
15%
13
2. 901 - 1050
5%
4
3. 1050 - 1200
10%
9
4. 1201 - 1300
8%
7
5. 1301 - 1400
14%
12
6. 1401 - 1500
20%
18
7. 1501 - 1650
10%
9
8. 1651 - 1800
7%
6
9. Більше 1800
11%
10
Всього голосів : 88
Повідомлення Додано: Суб 18 вер, 2021 09:29

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

говорят музон из квц парковый сегодня всю ночь был слышен счастливым жителям левобережки

https://www.facebook.com/groups/NikoSlo ... 431031262/
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Суб 18 вер, 2021 09:35

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Faceless написав:Ну, по правде в Октанте не может быть окон на чугунку, а если окна на юго-запад - вид там на верхних этажах отличный.


Да если бы на юго-запад, то черт с ними, видовых не так много продается.
Но, продаваемая квартира видна из моей, я знаю о чем пишу )Да, чугунка для этой частично закрыта 3-очередью, но справа и слева все полотно видно и слышно как на ладони. Правый берег там не уидишь даже если по пояс высунутья из окна. И так как 21 этаж, то даже многоуровневые паркинги не прикроют жд , ни нынешний, ни планируемые. По чатам видно ,что у многих инвесторов Галактики раздуто самонение считают себя элитой по сравнению со старой левобережкой, хотя покупали чуть дороже круш\патриотики, отсюда и накрученные цены(может и обратная связь). Ну если хотя бы 70% от декларируемых цен подтвердит рынок, то я продам свою и куплю в улучшенном кирпиче флоренции. 52 Сверстюка ну обьективно лучше - 23 этажная свечка с вентфасадом лучше чем 25 этажные стены с мокрым.
fox767676
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Повідомлення Додано: Суб 18 вер, 2021 09:41

  kingkongovets написав:говорят музон из квц парковый сегодня всю ночь был слышен счастливым жителям левобережки

https://www.facebook.com/groups/NikoSlo ... 431031262/


Интересно, а Даймонду и Грушевскому слышен Гидропарк ?
fox767676
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Повідомлення Додано: Суб 18 вер, 2021 09:52

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Мне просто интересно, что дальше будет
Весной я птсал тут, квк довольно быстро продалась видовая 2к за 146куе в Октанте. И даже тогда это казалось "занадто", как можно ТАМ закопать в двушку почти 150куе. Сейчас уже несколько предложений висит по 150+, и вот появилось 180+.
До 200куе за двушку допарапланируем?
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 18 вер, 2021 10:01

  vitaliian написав:
  kingkongovets написав:потом не говори шо тебя не предупреждали
есть теория а есть практика. Я больше верю 2му. Велик был продан как раз из-за спины. С этой проблемой я знаком, каждый год делаю мрт. Спасибо за предупреждение. Кстати в Ирпене открылся стационар Добробута.
  unicdima написав:Не пересядут люди на велики, слишком разный менталитет и условия.
быстро не пересядут, тоже велики надо где то держать и парковать.



я на вело катаюсь и без проблем, а вот спина болит если сидишь на одном месте долго, тоже сделал мрт и какие-то узлы Шморля, что-то вроде грыж я так понимаю, но они мне совсем никак не мешают кататься на вело.
Хотя наверное разные боли в спинах бывают.
То что у нас в Украине пока не пересядут на вело, это однозначно, многим проще заплатить на общ.транспорт чем с вело таскаться, а тем более в таком огромном городе как Киев.
Raymond
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 вер, 2021 10:03

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Raymond написав:многим проще заплатить на общ.транспорт чем с вело таскаться, а тем более в таком огромном городе как Киев.
без ОТ никуда, это факт, хорошо что с самокатом уже везде пускают, год назад не пускали. Обычно еду на ОТ под гору чтоб не высаживать акб.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 18 вер, 2021 10:07

  Faceless написав:Мне просто интересно, что дальше будет
Весной я птсал тут, квк довольно быстро продалась видовая 2к за 146куе в Октанте. И даже тогда это казалось "занадто", как можно ТАМ закопать в двушку почти 150куе. Сейчас уже несколько предложений висит по 150+, и вот появилось 180+.
До 200куе за двушку допарапланируем?

Обгоним Варшаву и двинемся на Мюнхен!)))
antey1969
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Повідомлення Додано: Суб 18 вер, 2021 10:16

  antey1969 написав:
  Faceless написав:Мне просто интересно, что дальше будет
Весной я птсал тут, квк довольно быстро продалась видовая 2к за 146куе в Октанте. И даже тогда это казалось "занадто", как можно ТАМ закопать в двушку почти 150куе. Сейчас уже несколько предложений висит по 150+, и вот появилось 180+.
До 200куе за двушку допарапланируем?

Обгоним Варшаву и двинемся на Мюнхен!)))




:D :lol: :mrgreen:
я сам офигеваю от роста цен на недвигу, при росте коммуналок и 6 мес отопительного сезона, ну и полно других проблем которые есть в стране.
Raymond
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 вер, 2021 10:16

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

На Нью -Йорк!))
Чукча2
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Повідомлення Додано: Суб 18 вер, 2021 10:19

  vitaliian написав:
  Raymond написав:многим проще заплатить на общ.транспорт чем с вело таскаться, а тем более в таком огромном городе как Киев.
без ОТ никуда, это факт, хорошо что с самокатом уже везде пускают, год назад не пускали. Обычно еду на ОТ под гору чтоб не высаживать акб.



Честно, когда езжу на вело, меня эти самокаты так раздражают, они мобильные, безвучные, и уже не раз через них чуть бы не перевернулся, я как бы не против самокатов, даже самому хочеться иногда просто попробовать 1 разок проехаться, но все же , это не спорт, а тут хоть педалями крутить под горку или по дороге, уже лучше на свежем воздухе чем вело и беговые дорожки в спортзале да и не нужно заправлять аккумулятор.
Raymond
 
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