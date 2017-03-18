Додано: Суб 18 вер, 2021 09:35

Faceless написав: Ну, по правде в Октанте не может быть окон на чугунку, а если окна на юго-запад - вид там на верхних этажах отличный. Ну, по правде в Октанте не может быть окон на чугунку, а если окна на юго-запад - вид там на верхних этажах отличный.

Да если бы на юго-запад, то черт с ними, видовых не так много продается.Но, продаваемая квартира видна из моей, я знаю о чем пишу )Да, чугунка для этой частично закрыта 3-очередью, но справа и слева все полотно видно и слышно как на ладони. Правый берег там не уидишь даже если по пояс высунутья из окна. И так как 21 этаж, то даже многоуровневые паркинги не прикроют жд , ни нынешний, ни планируемые. По чатам видно ,что у многих инвесторов Галактики раздуто самонение считают себя элитой по сравнению со старой левобережкой, хотя покупали чуть дороже круш\патриотики, отсюда и накрученные цены(может и обратная связь). Ну если хотя бы 70% от декларируемых цен подтвердит рынок, то я продам свою и куплю в улучшенном кирпиче флоренции. 52 Сверстюка ну обьективно лучше - 23 этажная свечка с вентфасадом лучше чем 25 этажные стены с мокрым.