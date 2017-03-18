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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 18 вер, 2021 10:22
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Чукча2
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Додано: Суб 18 вер, 2021 10:32
Raymond написав:
Честно, когда езжу на вело, меня эти самокаты так раздражают, они мобильные, безвучные, и уже не раз через них чуть бы не перевернулся, я как бы не против самокатов, даже самому хочеться иногда просто попробовать 1 разок проехаться, но все же , это не спорт, а тут хоть педалями крутить под горку или по дороге, уже лучше на свежем воздухе чем вело и беговые дорожки в спортзале да и не нужно заправлять аккумулятор.
не понял в чём проблема. Велики тоже беззвучные, перед маневрами надо смотреть в зеркало, у меня ограничение 20км/ч велики меня обгоняют как стоячего, конечно самокат не спорт, он для работы. К трудом могу представить как вы поставите холодильник или стиралку на велик (чтобы перевезти её на 1-2 км) понадобится суперкравчучка или такси. С самокатом вдвоём это реально и не напряжно. Или 25кг битумной черепицы как я вчера вёз стоя сверху неё.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Суб 18 вер, 2021 10:35, всього редагувалось 1 раз.
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vitaliian
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Додано: Суб 18 вер, 2021 10:35
vitaliian написав:
не понял в чём проблема. Велики тоже беззвучные, перед маневрами надо смотреть в зеркало, у меня ограничение 20км/ч велики меня обгоняют как стоячего, конечно самокат не спорт, он для работы. К трудом могу представить как вы поставите холодильник или стиралку 5а велик чтобы перевезти её на 1-2 км. С самокатом вдвоём это реально если его запас прочности 120кг. Или 25кг битумной черепицы (он бы и 50 повёз но мне надо было 25).
стиральник или холодильник на самокате
хотелось бы на это посмотреть как Вы его перевозить будете
и велики обычно издают хоть какой-то звук, то цепь, то тормоза, вообщем он шумнее, а мой иногда так тормозит что звонка не нужно.
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Raymond
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Додано: Суб 18 вер, 2021 10:37
Raymond написав:
хотелось бы на это посмотреть как Вы его перевозить будете
делается небольшой поддон с 4мя колесами чуть меньшего диаметра (чем на самокате) для устойчивости, и по хорошей дороге вези что хочешь. Люди смотрят на самокаты как когда то хозяева конной упряжки смотрели на паровозы.
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vitaliian
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Додано: Суб 18 вер, 2021 10:57
Я был последний раз в Виннице в 2018 очень понравилось.
Каждый день что-то новое строят и улучшаю город.
Киев к сожалениию пасет задних.
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Хомякоид
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Додано: Суб 18 вер, 2021 11:06
Хомякоид написав:
Я был последний раз в Виннице в 2018 очень понравилось.
Каждый день что-то новое строят и улучшаю город.
Киев к сожалениию пасет задних.
Виталя - лучший мэр!(С)
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antey1969
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Додано: Суб 18 вер, 2021 11:18
vitaliian написав: Raymond написав:
хотелось бы на это посмотреть как Вы его перевозить будете
делается небольшой поддон с 4мя колесами чуть меньшего диаметра (чем на самокате) для устойчивости, и по хорошей дороге вези что хочешь. Люди смотрят на самокаты как когда то хозяева конной упряжки смотрели на паровозы.
Или - (по видею с ютуба) про курьезы перевозки негабарита в какой-нить Индии-Индонезии на каких-то тачках-рикшах-мотороллерах и ЧЕМ все это заканчивается!
А НЕ ПРОБОВАЛИ нанять доставку, договориться с каким-нить соседом-владельцем микроавтобуса/пикапа (как и сделать "удобства" в доме, чем чинить подгнивший столб сортира на улице)?
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Миша-клиент
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Додано: Суб 18 вер, 2021 11:32
Миша-клиент написав:
А НЕ ПРОБОВАЛИ нанять доставку, договориться с каким-нить соседом-владельцем микроавтобуса/пикапа (как и сделать "удобства" в доме, чем чинить подгнивший столб сортира на улице)?
та можно всех нанять и на выходе получить 3% доходности. Конкуренция на рынке аренды плотная, нарот за 300 гривен торгуется, и бегает ищет где подешевле. Приходится выкручиваться.
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vitaliian
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