Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Raymond написав: Честно, когда езжу на вело, меня эти самокаты так раздражают, они мобильные, безвучные, и уже не раз через них чуть бы не перевернулся, я как бы не против самокатов, даже самому хочеться иногда просто попробовать 1 разок проехаться, но все же , это не спорт, а тут хоть педалями крутить под горку или по дороге, уже лучше на свежем воздухе чем вело и беговые дорожки в спортзале да и не нужно заправлять аккумулятор.
не понял в чём проблема. Велики тоже беззвучные, перед маневрами надо смотреть в зеркало, у меня ограничение 20км/ч велики меня обгоняют как стоячего, конечно самокат не спорт, он для работы. К трудом могу представить как вы поставите холодильник или стиралку на велик (чтобы перевезти её на 1-2 км) понадобится суперкравчучка или такси. С самокатом вдвоём это реально и не напряжно. Или 25кг битумной черепицы как я вчера вёз стоя сверху неё.
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 18 вер, 2021 10:35, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian написав:не понял в чём проблема. Велики тоже беззвучные, перед маневрами надо смотреть в зеркало, у меня ограничение 20км/ч велики меня обгоняют как стоячего, конечно самокат не спорт, он для работы. К трудом могу представить как вы поставите холодильник или стиралку 5а велик чтобы перевезти её на 1-2 км. С самокатом вдвоём это реально если его запас прочности 120кг. Или 25кг битумной черепицы (он бы и 50 повёз но мне надо было 25).
стиральник или холодильник на самокате хотелось бы на это посмотреть как Вы его перевозить будете и велики обычно издают хоть какой-то звук, то цепь, то тормоза, вообщем он шумнее, а мой иногда так тормозит что звонка не нужно.
Raymond написав:хотелось бы на это посмотреть как Вы его перевозить будете
делается небольшой поддон с 4мя колесами чуть меньшего диаметра (чем на самокате) для устойчивости, и по хорошей дороге вези что хочешь. Люди смотрят на самокаты как когда то хозяева конной упряжки смотрели на паровозы.
Raymond написав:хотелось бы на это посмотреть как Вы его перевозить будете
делается небольшой поддон с 4мя колесами чуть меньшего диаметра (чем на самокате) для устойчивости, и по хорошей дороге вези что хочешь. Люди смотрят на самокаты как когда то хозяева конной упряжки смотрели на паровозы.
Или - (по видею с ютуба) про курьезы перевозки негабарита в какой-нить Индии-Индонезии на каких-то тачках-рикшах-мотороллерах и ЧЕМ все это заканчивается!
А НЕ ПРОБОВАЛИ нанять доставку, договориться с каким-нить соседом-владельцем микроавтобуса/пикапа (как и сделать "удобства" в доме, чем чинить подгнивший столб сортира на улице)?
У нас Осбб дом утепляет, ну и предписали мне временно снять два кондея на фасаде. Мастера запросили за снятие по 500-600грн за штуку, а потом столько же за установку. Смотрю ролик https://youtu.be/ttZ8zjAvb3Q и приблизительно за полтора часа снимаю два кондея.Тоесть экономлю на ровном месте две дневные средние ЗП во Львове на руки.