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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 88
1. Не вище 900
15%
13
2. 901 - 1050
5%
4
3. 1050 - 1200
10%
9
4. 1201 - 1300
8%
7
5. 1301 - 1400
14%
12
6. 1401 - 1500
20%
18
7. 1501 - 1650
10%
9
8. 1651 - 1800
7%
6
9. Більше 1800
11%
10
Всього голосів : 88
Повідомлення Додано: Суб 18 вер, 2021 10:22

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Киев где то там , далеко

https://korrespondent.net/ukraine/43981 ... yt-luchshe
Чукча2
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Повідомлення Додано: Суб 18 вер, 2021 10:32

  Raymond написав:
Честно, когда езжу на вело, меня эти самокаты так раздражают, они мобильные, безвучные, и уже не раз через них чуть бы не перевернулся, я как бы не против самокатов, даже самому хочеться иногда просто попробовать 1 разок проехаться, но все же , это не спорт, а тут хоть педалями крутить под горку или по дороге, уже лучше на свежем воздухе чем вело и беговые дорожки в спортзале да и не нужно заправлять аккумулятор.

не понял в чём проблема. Велики тоже беззвучные, перед маневрами надо смотреть в зеркало, у меня ограничение 20км/ч велики меня обгоняют как стоячего, конечно самокат не спорт, он для работы. К трудом могу представить как вы поставите холодильник или стиралку на велик (чтобы перевезти её на 1-2 км) понадобится суперкравчучка или такси. С самокатом вдвоём это реально и не напряжно. Или 25кг битумной черепицы как я вчера вёз стоя сверху неё.
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 18 вер, 2021 10:35, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 18 вер, 2021 10:35

  vitaliian написав:не понял в чём проблема. Велики тоже беззвучные, перед маневрами надо смотреть в зеркало, у меня ограничение 20км/ч велики меня обгоняют как стоячего, конечно самокат не спорт, он для работы. К трудом могу представить как вы поставите холодильник или стиралку 5а велик чтобы перевезти её на 1-2 км. С самокатом вдвоём это реально если его запас прочности 120кг. Или 25кг битумной черепицы (он бы и 50 повёз но мне надо было 25).




стиральник или холодильник на самокате :D
хотелось бы на это посмотреть как Вы его перевозить будете :mrgreen:
и велики обычно издают хоть какой-то звук, то цепь, то тормоза, вообщем он шумнее, а мой иногда так тормозит что звонка не нужно.
Raymond
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 вер, 2021 10:37

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Raymond написав:хотелось бы на это посмотреть как Вы его перевозить будете
делается небольшой поддон с 4мя колесами чуть меньшего диаметра (чем на самокате) для устойчивости, и по хорошей дороге вези что хочешь. Люди смотрят на самокаты как когда то хозяева конной упряжки смотрели на паровозы.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 18 вер, 2021 10:57

  Чукча2 написав:Киев где то там , далеко

https://korrespondent.net/ukraine/43981 ... yt-luchshe


Я был последний раз в Виннице в 2018 очень понравилось.
Каждый день что-то новое строят и улучшаю город.
Киев к сожалениию пасет задних.
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Суб 18 вер, 2021 11:06

  Хомякоид написав:
  Чукча2 написав:Киев где то там , далеко

https://korrespondent.net/ukraine/43981 ... yt-luchshe


Я был последний раз в Виннице в 2018 очень понравилось.
Каждый день что-то новое строят и улучшаю город.
Киев к сожалениию пасет задних.

Виталя - лучший мэр!(С)
antey1969
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Повідомлення Додано: Суб 18 вер, 2021 11:18

  vitaliian написав:
  Raymond написав:хотелось бы на это посмотреть как Вы его перевозить будете
делается небольшой поддон с 4мя колесами чуть меньшего диаметра (чем на самокате) для устойчивости, и по хорошей дороге вези что хочешь. Люди смотрят на самокаты как когда то хозяева конной упряжки смотрели на паровозы.


Или - (по видею с ютуба) про курьезы перевозки негабарита в какой-нить Индии-Индонезии на каких-то тачках-рикшах-мотороллерах и ЧЕМ все это заканчивается!

А НЕ ПРОБОВАЛИ нанять доставку, договориться с каким-нить соседом-владельцем микроавтобуса/пикапа (как и сделать "удобства" в доме, чем чинить подгнивший столб сортира на улице)?
Миша-клиент
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 вер, 2021 11:32

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Миша-клиент написав:А НЕ ПРОБОВАЛИ нанять доставку, договориться с каким-нить соседом-владельцем микроавтобуса/пикапа (как и сделать "удобства" в доме, чем чинить подгнивший столб сортира на улице)?
та можно всех нанять и на выходе получить 3% доходности. Конкуренция на рынке аренды плотная, нарот за 300 гривен торгуется, и бегает ищет где подешевле. Приходится выкручиваться.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 18 вер, 2021 11:53

  antey1969 написав:
  Хомякоид написав:
  Чукча2 написав:Киев где то там , далеко

https://korrespondent.net/ukraine/43981 ... yt-luchshe


Я был последний раз в Виннице в 2018 очень понравилось.
Каждый день что-то новое строят и улучшаю город.
Киев к сожалениию пасет задних.

Виталя - лучший мэр!(С)

Просто зрада якась. Недопрацювала піар-бригада мера, треба було заблокувати публікацію такого опитування.
unicdima
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Повідомлення Додано: Суб 18 вер, 2021 11:56

У нас Осбб дом утепляет, ну и предписали мне временно снять два кондея на фасаде. Мастера запросили за снятие по 500-600грн за штуку, а потом столько же за установку. Смотрю ролик
https://youtu.be/ttZ8zjAvb3Q
и приблизительно за полтора часа снимаю два кондея.Тоесть экономлю на ровном месте две дневные средние ЗП во Львове на руки.
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