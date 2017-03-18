Додано: Суб 18 вер, 2021 12:49

Damien написав: kingkongovets написав: vitaliian написав: [quote="5299554:kingkongovets"]никто вас обеспечивать парковкой для купленных вами авто, маринами для лодок и аэродромами для самолетов обеспечивать не обязан обломись

Количество и площадь парковочных мест возле дома контролирует ГСН (ДБН) В.2.3-15:2007 «Сооружения транспорта. Автостоянки и гаражи для легковых автомобилей» и ГСН 360-92 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Эти нормы противоречивы, поэтому количество и площадь машиномест для постоянного или временного хранения автомобилей высчитываются по специальным коэффициентам.



Согласно ГСН В.2.3-15:2007, минимальная необходимая площадь конкретного участка или территории для временного или постоянного хранения автомобилей на открытых парковках определяется исходя из нормы 25 кв. м на расчетный автомобиль. Согласно нормам в ГСН 360-92, удельный размер стоянки для автомобилей рассчитывается по 0,8 кв. м на одного человека.



В ГСН 360-92 указано, что размещение автостоянок и гаражей для постоянного хранения автомобилей жильцов жилых домов следует осуществлять из расчета одно машиноместо на одну квартиру для нового строительства и одно машиноместо для двух квартир при реконструкции. Для каждого отдельного жилого здания дополнительно следует размещать автостоянки и гаражи для гостей и жителей этого дома из расчета одно машиноместо на пять квартир для нового строительства и одно машиноместо на шесть квартир при реконструкции.



Строительные нормы регулируют и удаленность автостоянки от дома. Этот пункт помогает сократить расходы на площадь под паркинг при условии аренды паркомест на рядомстоящих участках.



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обломись



сам то читал шо запостил, обломист?)

не соблюдают потому, шо пипл хавает и так, ему вообще поначалу все пох кроме цены метра

претензии начинаются потом, конда приходит понимание, шо ты не один такой умный и все тоже рассчитывали бросать корчи бесплатно



в общем сначала покупаем круши и оранжи (бо дешево - можно поднять чуть ли не вдвое) а потом начинаем обвинять кличко шо не углядел, не предусмотрел и т д



безмозглые инфантилы, хули сам то читал шо запостил, обломист?), ему вообще поначалу все пох кроме цены метрапретензии начинаются потом, конда приходит понимание, шо ты не один такой умный и все тоже рассчитывали бросать корчи бесплатнов общем сначала покупаем круши и оранжи (бо дешево - можно поднять чуть ли не вдвое) а потом начинаем обвинять кличко шо не углядел, не предусмотрел и т д

Это капец. Уже носом ткнули в буквы, что таки обязаны паркинги были строить в непосредственной близости от дома и в необходимом количестве(а власть контролировать это, а не брать деньги за то, что не обращает на это внимания), но нет, это не согласуется с позицией Конговца и поэтому:1) "безмозглые инфантилы, хули"(С)2) "будете жрать говно и страдать"(С)3)"вас под ваше возмущенное кудахтанье будут ставить в стойло)"(С)А вот это "в общем лично вас думать головой даже не призываю - вижу, шо это бесполезно и вы на это не способны" - прямо комплимент. Если человек с развитием Конговца выдает такую фразу, то это гуд. Если он что-то понял, то в реальности это с точностью до наоборот[/quote]забавно наблюдать за вашими стадиями принятия неизбежного, у вас так смешно подгорает, бггбеспределу с парковками приходит конец, хоть негодуйте, хоть нетхватит уже этого лосизма и иммитаций красивой жизни после покупки битого американского корчалибо платите за парковку - причем не только возле дома, а везде - либо пересаживайтесь на от, самокаты, или такситретьего не даноаминь