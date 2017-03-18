|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 18 вер, 2021 12:22
Libo написав: Voistov написав:
Скажите, есть ли по вашему мнению в Киеве дома, которые построены с «достаточным» числом паркомест?
Кого е. чужое горе?
Тебя кто-то заставляет покупать квартиру или машину?
У тебя нет мозгов до покупки подумать где и за что ты будешь парковаться?
Так почему за твою безмозглость должны страдать твои соседи?
Некоторым муслимам тоже якобы не сделали во дворе резалку для баранов, так они режут их на детских площадках или в ванной. И точно также вопрошают, а гдэ мнэ рэзать баран, вы мнэ прэдусмотрэли мэсто?! Вот и гулайтэ тэпэр.
Полегче с обращениями, и не надо мне тыкать.
За манерами своими следите.
-
Voistov
-
-
- Повідомлень: 125
- З нами з: 15.02.21
- Подякував: 30 раз.
- Подякували: 30 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 18 вер, 2021 12:29
kingkongovets написав: vitaliian написав: kingkongovets написав:
никто вас обеспечивать парковкой для купленных вами авто, маринами для лодок и аэродромами для самолетов обеспечивать не обязан
обломись
Количество и площадь парковочных мест возле дома контролирует ГСН (ДБН) В.2.3-15:2007 «Сооружения транспорта. Автостоянки и гаражи для легковых автомобилей» и ГСН 360-92 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Эти нормы противоречивы, поэтому количество и площадь машиномест для постоянного или временного хранения автомобилей высчитываются по специальным коэффициентам.
Согласно ГСН В.2.3-15:2007, минимальная необходимая площадь конкретного участка или территории для временного или постоянного хранения автомобилей на открытых парковках определяется исходя из нормы 25 кв. м на расчетный автомобиль. Согласно нормам в ГСН 360-92, удельный размер стоянки для автомобилей рассчитывается по 0,8 кв. м на одного человека.
В ГСН 360-92 указано, что размещение автостоянок и гаражей для постоянного хранения автомобилей жильцов жилых домов следует осуществлять из расчета одно машиноместо на одну квартиру для нового строительства и одно машиноместо для двух квартир при реконструкции. Для каждого отдельного жилого здания дополнительно следует размещать автостоянки и гаражи для гостей и жителей этого дома из расчета одно машиноместо на пять квартир для нового строительства и одно машиноместо на шесть квартир при реконструкции.
Строительные нормы регулируют и удаленность автостоянки от дома. Этот пункт помогает сократить расходы на площадь под паркинг при условии аренды паркомест на рядомстоящих участках.
.......
сам то читал шо запостил, обломист?)не соблюдают потому, шо пипл хавает и так
, ему вообще поначалу все пох кроме цены метра
претензии начинаются потом, конда приходит понимание, шо ты не один такой умный и все тоже рассчитывали бросать корчи бесплатно
в общем сначала покупаем круши и оранжи (бо дешево - можно поднять чуть ли не вдвое) а потом начинаем обвинять кличко шо не углядел, не предусмотрел и т д
безмозглые инфантилы, хули
Это капец. Уже носом ткнули в буквы, что таки обязаны паркинги были строить в непосредственной близости от дома и в необходимом количестве(а власть контролировать это, а не брать деньги за то, что не обращает на это внимания), но нет, это не согласуется с позицией Конговца и поэтому:
1) "безмозглые инфантилы, хули"(С)
2) "будете жрать говно и страдать"(С)
3)"вас под ваше возмущенное кудахтанье будут ставить в стойло)"(С)
А вот это "в общем лично вас думать головой даже не призываю - вижу, шо это бесполезно и вы на это не способны" - прямо комплимент. Если человек с развитием Конговца выдает такую фразу, то это гуд. Если он что-то понял, то в реальности это с точностью до наоборот
-
Damien
-
-
- Повідомлень: 422
- З нами з: 28.04.20
- Подякував: 269 раз.
- Подякували: 276 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 18 вер, 2021 12:33
Libo написав: Voistov написав:
Скажите, есть ли по вашему мнению в Киеве дома, которые построены с «достаточным» числом паркомест?
Кого е. чужое горе?
Тебя кто-то заставляет покупать квартиру или машину?
У тебя нет мозгов до покупки подумать где и за что ты будешь парковаться?
Так почему за твою безмозглость должны страдать твои соседи?
Некоторым муслимам тоже якобы не сделали во дворе резалку для баранов, так они режут их на детских площадках или в ванной. И точно также вопрошают, а гдэ мнэ рэзать баран, вы мнэ прэдусмотрэли мэсто?! Вот и гулайтэ тэпэр.
Когда строительными нормами будет предусмотрено количество резалок для баранов на единицу жилой площади - тогда и поговорим.
Вы тоже из военных, не?
-
Damien
-
-
- Повідомлень: 422
- З нами з: 28.04.20
- Подякував: 269 раз.
- Подякували: 276 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 18 вер, 2021 12:43
Voistov написав:
Скажите, есть ли по вашему мнению в Киеве дома, которые построены с «достаточным» числом паркомест?
Мой дом
соотношение паркомест к квартирам 1.2
4 года не могли распродать машиноместа.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 39607
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 937 раз.
- Подякували: 4827 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 18 вер, 2021 12:49
Damien написав: kingkongovets написав:
vitaliian написав:[quote="5299554:kingkongovets"]никто вас обеспечивать парковкой для купленных вами авто, маринами для лодок и аэродромами для самолетов обеспечивать не обязан
обломись
Количество и площадь парковочных мест возле дома контролирует ГСН (ДБН) В.2.3-15:2007 «Сооружения транспорта. Автостоянки и гаражи для легковых автомобилей» и ГСН 360-92 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Эти нормы противоречивы, поэтому количество и площадь машиномест для постоянного или временного хранения автомобилей высчитываются по специальным коэффициентам.
Согласно ГСН В.2.3-15:2007, минимальная необходимая площадь конкретного участка или территории для временного или постоянного хранения автомобилей на открытых парковках определяется исходя из нормы 25 кв. м на расчетный автомобиль. Согласно нормам в ГСН 360-92, удельный размер стоянки для автомобилей рассчитывается по 0,8 кв. м на одного человека.
В ГСН 360-92 указано, что размещение автостоянок и гаражей для постоянного хранения автомобилей жильцов жилых домов следует осуществлять из расчета одно машиноместо на одну квартиру для нового строительства и одно машиноместо для двух квартир при реконструкции. Для каждого отдельного жилого здания дополнительно следует размещать автостоянки и гаражи для гостей и жителей этого дома из расчета одно машиноместо на пять квартир для нового строительства и одно машиноместо на шесть квартир при реконструкции.
Строительные нормы регулируют и удаленность автостоянки от дома. Этот пункт помогает сократить расходы на площадь под паркинг при условии аренды паркомест на рядомстоящих участках.
.......
сам то читал шо запостил, обломист?)не соблюдают потому, шо пипл хавает и так
, ему вообще поначалу все пох кроме цены метра
претензии начинаются потом, конда приходит понимание, шо ты не один такой умный и все тоже рассчитывали бросать корчи бесплатно
в общем сначала покупаем круши и оранжи (бо дешево - можно поднять чуть ли не вдвое) а потом начинаем обвинять кличко шо не углядел, не предусмотрел и т д
безмозглые инфантилы, хули
Это капец. Уже носом ткнули в буквы, что таки обязаны паркинги были строить в непосредственной близости от дома и в необходимом количестве(а власть контролировать это, а не брать деньги за то, что не обращает на это внимания), но нет, это не согласуется с позицией Конговца и поэтому:
1) "безмозглые инфантилы, хули"(С)
2) "будете жрать говно и страдать"(С)
3)"вас под ваше возмущенное кудахтанье будут ставить в стойло)"(С)
А вот это "в общем лично вас думать головой даже не призываю - вижу, шо это бесполезно и вы на это не способны" - прямо комплимент. Если человек с развитием Конговца выдает такую фразу, то это гуд. Если он что-то понял, то в реальности это с точностью до наоборот[/quote]забавно наблюдать за вашими стадиями принятия неизбежного, у вас так смешно подгорает, бгг
беспределу с парковками приходит конец, хоть негодуйте, хоть нет
хватит уже этого лосизма и иммитаций красивой жизни после покупки битого американского корча
либо платите за парковку - причем не только возле дома, а везде - либо пересаживайтесь на от, самокаты, или такси
третьего не дано
аминь
-
kingkongovets
-
-
- Повідомлень: 9847
- З нами з: 05.06.16
- Подякував: 1308 раз.
- Подякували: 2204 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 18 вер, 2021 12:53
airmax78 написав: Voistov написав:
Скажите, есть ли по вашему мнению в Киеве дома, которые построены с «достаточным» числом паркомест?
Мой дом
соотношение паркомест к квартирам 1.2
4 года не могли распродать машиноместа.
а шо - распродали таки?
они ж уже даже под коммерцию пару нижних уровней пристроить хотели вроде
зы: пардон, то я с покровским посадом перепутал
-
kingkongovets
-
-
- Повідомлень: 9847
- З нами з: 05.06.16
- Подякував: 1308 раз.
- Подякували: 2204 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 18 вер, 2021 13:04
kingkongovets написав: airmax78 написав: Voistov написав:
Скажите, есть ли по вашему мнению в Киеве дома, которые построены с «достаточным» числом паркомест?
Мой дом
соотношение паркомест к квартирам 1.2
4 года не могли распродать машиноместа.
а шо - распродали таки?
они ж уже даже под коммерцию пару нижних уровней пристроить хотели вроде
зы: пардон, то я с покровским посадом перепутал
Распродали. Но спрос такой бешеный был, что я спустя 2+ года после сдачи дома в эксплуатацию, мог выбирать места на любом уровне, более того, чтобы 2 рядом были.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 39607
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 937 раз.
- Подякували: 4827 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 18 вер, 2021 13:21
airmax78 написав: kingkongovets написав:
airmax78 написав:[quote="5299498:Voistov"]
Скажите, есть ли по вашему мнению в Киеве дома, которые построены с «достаточным» числом паркомест?
Мой дом
соотношение паркомест к квартирам 1.2
4 года не могли распродать машиноместа.
а шо - распродали таки?
они ж уже даже под коммерцию пару нижних уровней пристроить хотели вроде
зы: пардон, то я с покровским посадом перепутал
Распродали. Но спрос такой бешеный был, что я спустя 2+ года после сдачи дома в эксплуатацию, мог выбирать места на любом уровне, более того, чтобы 2 рядом были.[/quote]та я в курсе, вижу такие же истории по массе других жк и даже домам ющенковской поры
то шо я и говорю - кто хочет поступать цивилизованно, решение всегда найдет
проблемы и негодование щас как раз у тех, кто привык класть на всех болт под девизом «мне все должны»
какую бы альтернативу им не предоставь, какую бы цену за парковку не объяви - им все будет несправедливой обдираловкой
то шо они столько лет убивали своими корчами улицы и дворы, создавая проблемы пешеходам, жильцам, коммунальщикам, спасательным службам их абсолютно не волнует
а щас их начали нежно, но уверенно ставить в стойло и у них ожидаемо бомбануло
а у нормальных людей ничего не изменилось, вернее очень надеюсь, шо будет меняться в лучшую сторону, когда улицы снова станут комфортными
-
kingkongovets
-
-
- Повідомлень: 9847
- З нами з: 05.06.16
- Подякував: 1308 раз.
- Подякували: 2204 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 8 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|632
|296547
|
|
|21403
|3874502
|
|
|20
|49674
|
Сер 28 лип, 2021 16:42
adevv
|