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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8555855685578558

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 88
1. Не вище 900
15%
13
2. 901 - 1050
5%
4
3. 1050 - 1200
10%
9
4. 1201 - 1300
8%
7
5. 1301 - 1400
14%
12
6. 1401 - 1500
20%
18
7. 1501 - 1650
10%
9
8. 1651 - 1800
7%
6
9. Більше 1800
11%
10
Всього голосів : 88
Повідомлення Додано: Суб 18 вер, 2021 16:15

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

на б васильковской и антоновича наставили антипарковочных столбиков почти до лыбедской
в районе олимпийской с тротуара пропали машины - вообще чудеса
а136 растет
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kingkongovets
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Повідомлення Додано: Суб 18 вер, 2021 17:09

  kingkongovets написав:то шо я и говорю - кто хочет поступать цивилизованно, решение всегда найдет
проблемы и негодование щас как раз у тех, кто привык класть на всех болт под девизом «мне все должны»
какую бы альтернативу им не предоставь, какую бы цену за парковку не объяви - им все будет несправедливой обдираловкой

Очень милым аргументом является подмена понятий. "А вот мы построили подземный/многоуровневый паркинг с ценой паркоместа как у квартиры, а пипл чего-то покупать не хочет. Поэтому больше и строить не будем". Должны быть просто автостоянки(никто не говорит что бесплатные, но с разумной ценой аренды в месяц, например 1000грн). ОБЯЗАНЫ согласно ДБН! Причем рядом с домом! А если их нет, то сначала пересажать тех, кто подписывал проект, выделял землю под него, вводил в эксплуатацию. А потом уже думать как решить проблему.
Я понимаю, что надо что-то делать. Но просто тупой запрет и введение платы за парковку на улицах ничего не даст, будут стоять те же машины, на тех же улицах, только кто-то еще набьет себе карманы.
Damien
 
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  #<1 ... 8555855685578558
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