на б васильковской и антоновича наставили антипарковочных столбиков почти до лыбедской
в районе олимпийской с тротуара пропали машины - вообще чудеса
а136 растет
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 18 вер, 2021 16:15
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
на б васильковской и антоновича наставили антипарковочных столбиков почти до лыбедской
в районе олимпийской с тротуара пропали машины - вообще чудеса
а136 растет
Додано: Суб 18 вер, 2021 17:09
Очень милым аргументом является подмена понятий. "А вот мы построили подземный/многоуровневый паркинг с ценой паркоместа как у квартиры, а пипл чего-то покупать не хочет. Поэтому больше и строить не будем". Должны быть просто автостоянки(никто не говорит что бесплатные, но с разумной ценой аренды в месяц, например 1000грн). ОБЯЗАНЫ согласно ДБН! Причем рядом с домом! А если их нет, то сначала пересажать тех, кто подписывал проект, выделял землю под него, вводил в эксплуатацию. А потом уже думать как решить проблему.
Я понимаю, что надо что-то делать. Но просто тупой запрет и введение платы за парковку на улицах ничего не даст, будут стоять те же машины, на тех же улицах, только кто-то еще набьет себе карманы.
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