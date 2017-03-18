Додано: Суб 18 вер, 2021 17:09

kingkongovets написав: то шо я и говорю - кто хочет поступать цивилизованно, решение всегда найдет

проблемы и негодование щас как раз у тех, кто привык класть на всех болт под девизом «мне все должны»

какую бы альтернативу им не предоставь, какую бы цену за парковку не объяви - им все будет несправедливой обдираловкой

то шо я и говорю - кто хочет поступать цивилизованно, решение всегда найдетпроблемы и негодование щас как раз у тех, кто привык класть на всех болт под девизом «мне все должны»какую бы альтернативу им не предоставь, какую бы цену за парковку не объяви - им все будет несправедливой обдираловкой

Очень милым аргументом является подмена понятий. "А вот мы построили подземный/многоуровневый паркинг, а пипл чего-то покупать не хочет. Поэтому больше и строить не будем". Должны быть просто автостоянки(никто не говорит что бесплатные, но с разумной ценой аренды в месяц, например 1000грн). ОБЯЗАНЫ согласно ДБН! Причем рядом с домом! А если их нет, то сначала пересажать тех, кто подписывал проект, выделял землю под него, вводил в эксплуатацию. А потом уже думать как решить проблему.Я понимаю, что надо что-то делать. Но просто тупой запрет и введение платы за парковку на улицах ничего не даст, будут стоять те же машины, на тех же улицах, только кто-то еще набьет себе карманы.