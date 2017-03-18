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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 18 вер, 2021 16:15
на б васильковской и антоновича наставили антипарковочных столбиков почти до лыбедской
в районе олимпийской с тротуара пропали машины - вообще чудеса
а136 растет
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kingkongovets
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Додано: Суб 18 вер, 2021 17:09
kingkongovets написав:
то шо я и говорю - кто хочет поступать цивилизованно, решение всегда найдет
проблемы и негодование щас как раз у тех, кто привык класть на всех болт под девизом «мне все должны»
какую бы альтернативу им не предоставь, какую бы цену за парковку не объяви - им все будет несправедливой обдираловкой
Очень милым аргументом является подмена понятий. "А вот мы построили подземный/многоуровневый паркинг с ценой паркоместа как у квартиры
, а пипл чего-то покупать не хочет. Поэтому больше и строить не будем". Должны быть просто автостоянки(никто не говорит что бесплатные, но с разумной ценой аренды в месяц, например 1000грн). ОБЯЗАНЫ согласно ДБН! Причем рядом с домом! А если их нет, то сначала пересажать тех, кто подписывал проект, выделял землю под него, вводил в эксплуатацию. А потом уже думать как решить проблему.
Я понимаю, что надо что-то делать. Но просто тупой запрет и введение платы за парковку на улицах ничего не даст, будут стоять те же машины, на тех же улицах, только кто-то еще набьет себе карманы.
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Damien
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Додано: Суб 18 вер, 2021 17:19
rjkz написав: Damien написав:
Вы тоже из военных, не?
C единственной извилиной, да и та - шрам от фуражки.
В человеке всё должно быть прекрасно - фуражка, сапоги, погоны, кокарда, иначе это не человек, а млекопитающее.
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Libo
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Додано: Суб 18 вер, 2021 17:20
Damien написав: Я понимаю, что надо что-то делать. Но просто тупой запрет и введение платы за парковку на улицах ничего не даст, будут стоять те же машины, на тех же улицах, только кто-то еще набьет себе карманы.
любой процесс может набить карман тому, кто попадает в тренд, а больше всего карманы тех, кто эти тренды формирует
и в этом нет ничего аморального
эвакуация - кошерный и богоугодный бизнес, один юнит стоит в районе 40-50 куе, кто мешает заняться?
конечная цель - по максимуму выдавить из центра, а потом и из города авто, а не набить карманы
понятно, шо людям, привыкшим парковаться везде где есть возможность, эта тема не заходит
ну селяви, епта - глупо было думать, шо так будет всегда
зы: если считаете, шо цена паркомест так сильно завышена - постройте паркинг сами, демпингните и станете монополистом
шо мешает, опять же?
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kingkongovets
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Додано: Суб 18 вер, 2021 17:29
kingkongovets написав:
понятно, шо людям, привыкшим парковаться везде где есть возможность, эта тема не заходит
ну селяви, епта - глупо было думать, шо так будет всегда
Парковочным хамам надо внимательно посмотреть как обстоят дела с парковкой в Европе и в США. У нас скоро будет аналогично. Мы просто немного отстали в развитии городского хозяйства, но обязательно придем к тому же.
С помощью как уговоров, так и аппарата насилия.
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Libo
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Додано: Суб 18 вер, 2021 17:33
Libo написав: kingkongovets написав:
понятно, шо людям, привыкшим парковаться везде где есть возможность, эта тема не заходит
ну селяви, епта - глупо было думать, шо так будет всегда
Парковочным хамам надо внимательно посмотреть как обстоят дела с парковкой в Европе и в США. У нас скоро будет аналогично. Мы просто немного отстали в развитии городского хозяйства, но обязательно придем к тому же.
С помощью как уговоров, так и аппарата насилия.
да в штатах где хасиды живут такая же хрень - в апстейте такого полно
это ярчайший маркер слабости власти, у хасидов же тоже свои мусора
зы: кстати в израиловке они так в атаке не акуевают почему то
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kingkongovets
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Додано: Суб 18 вер, 2021 17:40
Damien написав:
никто не говорит что бесплатные, но с разумной ценой аренды в месяц, например 1000грн). ОБЯЗАНЫ согласно ДБН! Причем рядом с домом!
вопрос будут решать ценой. Начнут с 1000 потом 1500 потом 2000... На чужих проблемах самые высокие заработки.
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Додано: Суб 18 вер, 2021 17:43
Libo написав: kingkongovets написав:
понятно, шо людям, привыкшим парковаться везде где есть возможность, эта тема не заходит
ну селяви, епта - глупо было думать, шо так будет всегда
Парковочным хамам надо внимательно посмотреть как обстоят дела с парковкой в Европе и в США. У нас скоро будет аналогично. Мы просто немного отстали в развитии городского хозяйства, но обязательно придем к тому же.
С помощью как уговоров, так и аппарата насилия.
а правда всегда проще и короче: мы просто отстали
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plugatyrev
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Додано: Суб 18 вер, 2021 17:48
kingkongovets написав:
да в штатах где хасиды живут такая же хрень - в апстейте такого полно
это ярчайший маркер слабости власти, у хасидов же тоже свои мусора
зы: кстати в израиловке они так в атаке не акуевают почему то
Сколько там тех хасидов и прочих гетто.
В нормальных местах, попробуй брось машину просто на проезжей части, запаркуйся на тротуаре или не заплати через паркомат.
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Libo
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Додано: Суб 18 вер, 2021 17:51
plugatyrev написав: Libo написав:
Парковочным хамам надо внимательно посмотреть как обстоят дела с парковкой в Европе и в США. У нас скоро будет аналогично. Мы просто немного отстали в развитии городского хозяйства, но обязательно придем к тому же.
С помощью как уговоров, так и аппарата насилия.
а правда всегда проще и короче: мы просто отстали
А как вы могли не отстать, будучи 350 лет колонией варварской и отсталой России?
Слава Богу, что сохранили свою национальную идентичность и дух свободы.
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Libo
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