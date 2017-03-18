Coder написав:

Якщо інвесторів і не пускають, то не пускають самі львів'яни, які не готові платити за якісний продукт/сервіс. Краще нехай буде лайно, зате безкоштовно. Є простий закон економіки - попит породжує пропозицію. Немає попиту - не буде пропозиції. Більшості автовласників хочеться припаркуватися і якісно і безкоштовно. І не хочуть розуміти, що так не буває. А коли постає вибір між "якісно, але за гроші" і "безкоштовно", то вони обирають другий варіант. Спроби робити правильні кроки в сторону впорядкування ситуації з паркуванням, наприклад, платити за паркування в центральній частині міста, викликає масовий гнів (а деколи і протиправні дії, як от недавно, після того, як заборонили паркування в проїзді Крива Липа), тих хто роками звик паркуватися безкоштовно.До чого це призводить на більш-менш тривалому проміжку часу, можна показати на прикладі підземних паркінгів в будинках. В першій половині 2000их більшість новобудов у Львові мали притомну кількість гаражів (знайомі, які купували квартири в ті часи, купували квартиру і один-два гаража до неї, і всім вистачало). Але потім почався парад любителів халяви (тобто, безкоштовних паркінгів). В 2014 році я зустрічав паркомісця в будинку, який був зданий у 2007 році. Сьогодні можна знайти паркомісця в будинках зданих в 2012-2013. Тобто забудовники, які будували якісні будинки, недоотримали прибутки, оскільки попиту на них не було. Львів'яни сформували попит на будинки без паркомісць. Протягом наступних років Львів активно забудовувався тим, на що був попит, і, як результат, став набагато менш комфортним для життя.Найгірше те, що тренд досі не зупинився, люди досі не бачать проблеми, і далі масово скуповають неякісне житло.