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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8556855785588559

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 88
1. Не вище 900
15%
13
2. 901 - 1050
5%
4
3. 1050 - 1200
10%
9
4. 1201 - 1300
8%
7
5. 1301 - 1400
14%
12
6. 1401 - 1500
20%
18
7. 1501 - 1650
10%
9
8. 1651 - 1800
7%
6
9. Більше 1800
11%
10
Всього голосів : 88
Повідомлення Додано: Суб 18 вер, 2021 18:16

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Voistov написав:Скажите, есть ли по вашему мнению в Киеве дома, которые построены с «достаточным» числом паркомест?


Питання риторичне. Цікаво спостерігати за полемікою навколо рішення КМДА щодо паркування (у Львові також є певні ініціативи з цього приводу, але ще не всі запущені в роботу). Тому дуже цікаво, чи це в них вийде врешті-решт. Мені дуже хочеться, щоб вийшло, тобто я тут на боці kingkongovets. На мій погляд, це буде кроком до більш цивілізованого суспільства. От з євробляхами не вийшло. Влада, на жаль, пішла шляхом популізму, але зараз не про них.

Така ситуація з паркуванням склалася не сьогодні. Це наслідок поведінки містян протягом останніх принаймні 20 років. І не лише в Києві. У Львові дуже подібна ситуація. На львівській гілці майже два роки тому тому була подібна дискусія, хоча й в контексті відсутності інвестицій в побудову паркінгів загального користування. Процитую частину свого повідомлення.

  Coder написав:Якщо інвесторів і не пускають, то не пускають самі львів'яни, які не готові платити за якісний продукт/сервіс. Краще нехай буде лайно, зате безкоштовно. Є простий закон економіки - попит породжує пропозицію. Немає попиту - не буде пропозиції. Більшості автовласників хочеться припаркуватися і якісно і безкоштовно. І не хочуть розуміти, що так не буває. А коли постає вибір між "якісно, але за гроші" і "безкоштовно", то вони обирають другий варіант. Спроби робити правильні кроки в сторону впорядкування ситуації з паркуванням, наприклад, платити за паркування в центральній частині міста, викликає масовий гнів (а деколи і протиправні дії, як от недавно, після того, як заборонили паркування в проїзді Крива Липа), тих хто роками звик паркуватися безкоштовно.

До чого це призводить на більш-менш тривалому проміжку часу, можна показати на прикладі підземних паркінгів в будинках. В першій половині 2000их більшість новобудов у Львові мали притомну кількість гаражів (знайомі, які купували квартири в ті часи, купували квартиру і один-два гаража до неї, і всім вистачало). Але потім почався парад любителів халяви (тобто, безкоштовних паркінгів). В 2014 році я зустрічав паркомісця в будинку, який був зданий у 2007 році. Сьогодні можна знайти паркомісця в будинках зданих в 2012-2013. Тобто забудовники, які будували якісні будинки, недоотримали прибутки, оскільки попиту на них не було. Львів'яни сформували попит на будинки без паркомісць. Протягом наступних років Львів активно забудовувався тим, на що був попит, і, як результат, став набагато менш комфортним для життя. :( Найгірше те, що тренд досі не зупинився, люди досі не бачать проблеми, і далі масово скуповають неякісне житло.


Власне, це саме той "пипл хавает", про який написав kingkongovets. У Львові майже зникли забудовники, які будували якісно (читайте - думали за людей, і будували з паркінгами). Або, щоб вижити, мусили перепрофілюватися в таких, що будують неякісно. Просто це не сталося в один момент, до поточного стану наші міста йшли роками.

Тут ще є закиди до влади: не треба було дозволяти, треба було контролювати, чи то прийняти на рівні міста закон, який дозволяє купувати квартиру лише в комплекті з паркомісцем, або дозволяє купувати автівку лише коли є придбаний гараж або паркомісце, як в Токіо, і т. ін. Тут відповім банальним "кожен народ має ту владу, на яку він заслуговує".

Сказати Вам скільки на останніх виборах мера Львова набрали кандидати, які обіцяли навести лад з паркуванням (в тому числі ввести плату за паркування в прицентральній частині міста), надати пріорітет громадському транспорту і т. ін? Менше 7% на двох. І це вже неабиякий прогрес, в попередні роки, це було менше 5%. Не слідкував за виборами в Києві, але, мені здається, що там ситуація ще гірша.

Я особисто голосував за кандидата, в програмі якого було розширення ареалу платного паркування. Чи це хороше рішення? Воно, може й, болюче, але правильне і логічне. Спробуйте поставити себе на місце міського голови. Місто має купу потреб, які вимагають фінансування. Можна наповнювати бюджет міста через продаж ділянок під забудову. Цей варіант, очевидно, скінчений. Тому потрібно шукати інші джерела. І використовувати землю, яка належить місту, для отримання додаткових надходжень в бюджет - це цілком логічна ідея. І якщо подивитись на світові практики, то такий підхід розповсюджений. Я колись наводив приклад (оскільки, я цікавлюся Львовом, то приклади в мене підібрані під Львів):
  • Амстердам дуже близький до Львова, як за площею, так і за кількістю населення
  • на 2019 рік доходи бюджету Львова від паркування складали 12-13 млн. грн.
  • надходження в бюджет міста від паркування в Амстердамі - 200 млн. євро.
В принципі, хороший кількісний показник нашого відставання від цивілізації.

Я вже не буду розповідати про те, що в Амстердамі, в центральній частині міста, де фізично не вистачає місця для паркування всіх автомобілів мешканців, Вам потрібно купити дозвіл на паркування, але потрібно постояти в черзі, можливо, декілька років. Цього року паркуєтесь Ви, наступні 2-3 років - Ваші сусіди. Це, так, приклад для розуміння перспектив, щоб пізніше не стало неприємним сюрпризом.

Я не знаю, як вирішиться ця ситуація. Наведу один з можливих варіантів. Платне паркування на вулицях і строгий контроль за ним призведе до відродження попиту на якісне житло, з достатньою кількістю паркомісць. Відповідно, люди будуть мігрувати з менш якісного житла в більш якісне. Тобто розглядайте будинок без підземного паркінгу як "нео-хрущівку". З часом, вони будуть потроху занепадати, і колись постане питання про те, щоб їх знести і побудувати щось більш якісне. Але це процес на десятки років.
Coder
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 вер, 2021 18:28

  Voistov написав:
Скажите, есть ли по вашему мнению в Киеве дома, которые построены с «достаточным» числом паркомест?

знаю что есть с лютым их нарушением
https://cutt.ly/0EoYnrs
количество квартир
263
паркинг
подземный (24 паркоместа)
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 18 вер, 2021 18:38

  vitaliian написав:
  Voistov написав:
Скажите, есть ли по вашему мнению в Киеве дома, которые построены с «достаточным» числом паркомест?

есть с лютым их нарушением
https://cutt.ly/0EoYnrs
количество квартир
263
паркинг
подземный (24 паркоместа)


Та прям ...
Сколько раз уже тут констатировали, что паркуют на тротуарах не потому, что нет паркингов и мест на парковке, а потому что можно на них не тратиться и примоститься бесплатно на тротуаре или на проезжей части. Всё равно власть за эти не следит и не штрафует. А на неудобство для остальных людей можно насрать.
По нескольку лет паркоместа продают, нет желающих.
Я в свое время, когда покупал паркинг одновременно с квартирой, меня все идиотом называли. От такие умники. :?
Libo
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Повідомлення Додано: Суб 18 вер, 2021 18:51

  rjkz написав:
  Чукча2 написав:На Нью -Йорк!))


Осмелюсь напомнить, в 2007 цены на КРЖН и зарплаты вышли на уровень Нй.
Потом пришел 2008 год.


Сейчас все по-другому (с), говорили они...
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 18 вер, 2021 19:04

  zРадио написав:
  rjkz написав:
  Чукча2 написав:На Нью -Йорк!))


Осмелюсь напомнить, в 2007 цены на КРЖН и зарплаты вышли на уровень Нй.
Потом пришел 2008 год.


Сейчас все по-другому (с), говорили они...


Сейчас будет как было в 90-е, с гиперком. :wink:
Решайте быстрее свой квартирный вопрос, а что осталось - в золото и серебро. 8)
Поднимитесьв 50 раз! :idea:

Libo
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Повідомлення Додано: Суб 18 вер, 2021 19:15

  Libo написав:Сейчас будет как было в 90-е, с гиперком. :wink:


Так в 90-е гиперок был у карбованца и гривны, а не доллара. В 2000-е и 2010-е этот гиперок снова наведовался. Уверен, 2020-е исключением не станут

  Libo написав:Решайте быстрее свой квартирный вопрос


10 лет как решен. Решать повторно потребности нет

  Libo написав: а что осталось - в золото и серебро. 8)


Вот лучше этими рекомендациями и ограничься. Относительно перспектив золота и серебра - полностью согласен
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 18 вер, 2021 19:23

  zРадио написав:
  Libo написав:Решайте быстрее свой квартирный вопрос


10 лет как решен. Решать повторно потребности нет


Разве это окончательное решение? :shock: Живешь в какой-то клоаке на отшибе. До пенсии твоя хаза вообще завалится. :lol: Надо решать окончательно и сейчас.
Libo
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Повідомлення Додано: Суб 18 вер, 2021 19:26

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Libo написав:Надо решать окончательно и сейчас.
окончательное решение это ямка 2м2 под плитой.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 18 вер, 2021 19:53

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

vitaliian написав:
  Voistov написав:
Скажите, есть ли по вашему мнению в Киеве дома, которые построены с «достаточным» числом паркомест?

знаю что есть с лютым их нарушением
https://cutt.ly/0EoYnrs
количество квартир
263
паркинг
подземный (24 паркоместа)
Уже получен сертификат вiдповидностi. И там метро 100м. И паркинг ещё не раскупили, пару мест ещё есть. И это достройка недостроя 2008 года.
Востаннє редагувалось lel в Суб 18 вер, 2021 19:57, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 18 вер, 2021 19:53

  Coder написав: Відповідно, люди будуть мігрувати з менш якісного житла в більш якісне. Тобто розглядайте будинок без підземного паркінгу як "нео-хрущівку". З часом, вони будуть потроху занепадати, і колись постане питання про те, щоб їх знести і побудувати щось більш якісне. Але це процес на десятки років.


А МОЖЕ НАВІТЬ І РОКІВ НА 100. Із менталітетом долярчиків, які живучи в будинку із підземним паркінгом, будуть кидати свою автівку посеред тротуару перед будинком, бо платити тисячі долярів за розмітку на бетоні ДУРНИХ НЕМАЄ.
roberto dark
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