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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8557855885598560

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 88
1. Не вище 900
15%
13
2. 901 - 1050
5%
4
3. 1050 - 1200
10%
9
4. 1201 - 1300
8%
7
5. 1301 - 1400
14%
12
6. 1401 - 1500
20%
18
7. 1501 - 1650
10%
9
8. 1651 - 1800
7%
6
9. Більше 1800
11%
10
Всього голосів : 88
Повідомлення Додано: Суб 18 вер, 2021 21:13

  Damien написав:Запрещаете? Не вопрос. Только обеспечьте тогда меня паркоместом с соответствующей удаленностью от моего дома, не дороже, чем,например, 30грн/сут(я считаю, что это реальная цена на сегодня, не много и не мало). Вы обязаны были предусмотреть, чтобы паркингу было место среди домов

Это ж смотря где вы живете. В Белой Церкви - так может и бесплатно можно ставить - места много. На ПОХе, может и 100 грн. в день мало будет - слишком много желающих.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 вер, 2021 21:17

  vitaliian написав:
  kingkongovets написав:никто вас обеспечивать парковкой для купленных вами авто, маринами для лодок и аэродромами для самолетов обеспечивать не обязан
обломись

Количество и площадь парковочных мест возле дома контролирует ГСН (ДБН) В.2.3-15:2007 «Сооружения транспорта. где должен построить учебное заведение.

почему застройщики это не соблюдают - вопрос к местным властям, как не крути ноги ведут в мэрию. Вырисовывается 2 варианта: либо Кличко в мэрии никто, свадебный генерал открывающий фонтаны, либо всё делается с его согласия.


Ещё раз, это уже стоттридцать пятый. Государственная строй экспертиза и гаск не имеет ничего общего с мэром города. Прекратите обвинять во всём Кличко, а то создаётся впечатление,что он лично согласовавает все жк Киева (и считает парковки)
Востаннє редагувалось hume в Суб 18 вер, 2021 21:47, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 18 вер, 2021 21:23

  Хомякоид написав: Не согласен. При наличии велодорожек и условий возле хранений станций метро - пересядут. Вся цивилизованная Европа на велиах.

В пределах 12 км велик намного удобней, чем авто. Немного неровный рельеф у нас в центр из спальников, но если по району, или с одинаковым рельефом, то велик однозначно рулит.
hume
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 вер, 2021 21:34

  kingkongovets написав:
airmax78 написав:
  Voistov написав:
Скажите, есть ли по вашему мнению в Киеве дома, которые построены с «достаточным» числом паркомест?

Мой дом :oops: соотношение паркомест к квартирам 1.2
4 года не могли распродать машиноместа.
а шо - распродали таки?
они ж уже даже под коммерцию пару нижних уровней пристроить хотели вроде

зы: пардон, то я с покровским посадом перепутал

Точно. Покровский Посад это самый яркий пример избыточного предложения. Количество машиномест намного превышало количество квартир, но большинство из них находилось, мягко говоря, неудобно относительно выхода из парадных. В итоге то,что удобно сдается по 159-200 уе, остальное даже не распродали и предлагали долгое время под комерцию. Вот вам и пример. При этом парковаться в округе вообще негдеии ситуация ухудшится.
hume
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 вер, 2021 22:11

  Libo написав:
  zРадио написав:
  Libo написав:Решайте быстрее свой квартирный вопрос


10 лет как решен. Решать повторно потребности нет


Разве это окончательное решение? :shock: Живешь в какой-то клоаке на отшибе. До пенсии твоя хаза вообще завалится. :lol: Надо решать окончательно и сейчас.

Ибать колотить!
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